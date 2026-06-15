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Promise Cinderella tome 8
PubliÃ© le 29/06/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
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Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux Ã©ditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le dÃ©fendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve Ã  la rue lorsqu'il dÃ©clare son mariage terminÃ© aprÃ¨s une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycÃ©en de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tÃªte. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prÃªte Ã  participer Ã  ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prÃªte pour quelque chose comme Ã§a ?

Issei a perdu ce combat et a Ã©tÃ© kidnappÃ© par Kikuno. Naturellement, Hayame et Seigo s'inquiÃ¨tent pour lui, et il est contraint d'agir enfin contre son ancienne amante. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Hayame confronte la geisha et dÃ©couvre son histoire tragique, intimement liÃ©e Ã  son propre passÃ©. C'est vraiment apprÃ©ciable que cette sÃ©rie ne fasse pas de grands sauts dans le temps entre les volumes, mais reprenne presque immÃ©diatement lÃ  oÃ¹ le prÃ©cÃ©dent s'Ã©tait arrÃªtÃ©. Nous avons particuliÃ¨rement aimÃ© cet aspect de ce tome, car les Ã©vÃ©nements rÃ©cents entre Issei et Kikuno Ã©taient intenses. Bien que l'histoire ait parfois semblÃ© un peu chaotique et prÃ©cipitÃ©e, le passÃ© de la geisha s'avÃ¨re particuliÃ¨rement poignant et tragique. Non seulement la plupart de nos questions Ã  son sujet ont trouvÃ© rÃ©ponse, mais elle est aussi devenue un personnage beaucoup plus attachant qu'auparavant. Nous Ã©tions impatients de voir ce qui allait arriver Ã  Issei, d'autant plus que Kikuno semblait si imprÃ©visible et que tout Ã©tait possible avec elle. MÃªme dans les tomes prÃ©cÃ©dents, elle avait dÃ©jÃ  montrÃ© des aspects de sa personnalitÃ© que l'on trouvait dÃ©rangeants, et ces traits semblaient dÃ©sormais atteindre leur paroxysme. L'histoire est captivante du dÃ©but Ã  la fin, mÃªme si cet humour particulier Ã©tait moins prÃ©sent. Mais honnÃªtement, cette Ã©volution convenait bien mieux Ã  la sÃ©rie, car elle avait complÃ¨tement changÃ©, et nous avons vraiment apprÃ©ciÃ© cette touche d'originalitÃ©. Par moments, c'Ã©tait tout simplement absurde, mais l'ensemble est vraiment rÃ©ussi et divertissant. Si l'intrigue principale s'Ã©ternisait un peu, le passÃ© des personnages offrait un bel Ã©quilibre. C'Ã©tait vraiment dramatique et intense, et cela collait parfaitement au personnage, car beaucoup de choses apparaissaient dÃ©sormais sous un jour nouveau, et nous avons Ã©prouvÃ© de la compassion pour elle. MÃªme si cela ne justifiait pas ses actes, on la comprenait beaucoup mieux. Les transitions entre passÃ© et prÃ©sent Ã©taient bien rÃ©alisÃ©es, ce qui a permis de suivre l'histoire sans difficultÃ©. Le suspense final a donnÃ© envie de lire la suite et Ã©tait incroyablement haletant. Le style graphique est inchangÃ© et fort apprÃ©ciable. Le style d'Ã©criture Ã©tait un peu plus simple, mais c'est un bon choix, surtout parce que les Ã©motions et les expressions faciales ressortaient mieux ainsi. Le cÃ´tÃ© parfois exagÃ©rÃ© collait bien Ã  l'ambiance.

VERDICT
MÃªme si l'intrigue principale Ã©tait un peu en retrait et s'Ã©ternisait un peu, les nouvelles informations sur Kikone et son passÃ© offraient un excellent Ã©quilibre qui ait captivant. Par moments, c'Ã©tait un peu excessif, et l'humour du dÃ©but de la sÃ©rie Ã©tait moins prÃ©sent, mais finalement, c'est une qualitÃ©. En rÃ©sumÃ©, c'est un excellent tome qui donne envie de lire la suite.

Date de parution : 01 Juillet 2026
Editions : Glenat Manga
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