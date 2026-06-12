Shin Tokyo tome 4

Shin Tokyo est une série en douze tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Une légende urbaine circule à propos du Tokyo souterrain, l'Underground, un lieu terrifiant où les pécheurs subissent le châtiment cruel et impitoyable qu'ils méritent. Les jumeaux Yomi et Yami se retrouvent piégés dans cet endroit sinistre avec leurs camarades de classe après le suicide de leur professeur sur le chemin du retour d'un cours extrascolaire. Bientôt, les élèves meurent les uns après les autres de façon atroce. Désormais, les deux frères et sœurs doivent trouver un moyen d'échapper à ce qui semble être une condamnation à mort inévitable.Emprisonnées dans le « Grand Magasin des Criminels de Ginza », Yomi et ses compagnons luttent contre la bourreau « Antoinette » pour une tête ! Il ne reste que 9 minutes avant la fin du combat. Acculée par cette lutte d'intelligence, quelle stratégie Yomi va-t-il employer ? Après la tragédie, d'autres événements se produisent ! Le passé choquant d'Enra Mizoregi est également révélé… ! Voici le quatrième tome de l'évasion de l'enfer. La bataille contre Marie-Antoinette atteint son point culminant, et à seulement quelques minutes de la fin, un dénouement haletant se profile. Nous pensions que le groupe allait piéger Antoinette et l'attaquer au cou, mais elle a deviné la rue et l'a esquivée. Mais Yomi avait en réalité anticipé sa réaction et Antoinette a subi le courroux de la guillotine ! Le monstre a survécu de justesse et était en danger, mais Enra a alors apporté la tête de Kojima Masashi et le temps imparti pour la collecte des preuves était écoulé. La livraison d'Enra a été refusée par le président et Antoinette a été guillotinée et tuée par Enra, redevenu bourreau. Personne en dehors du lycée Daiba n'a survécu, et Seth est mort d'hémorragie. En route vers la cachette d'Enra, ils apprennent son passé dans le camion. Celui-ci est attaqué par le bourreau Leonidas et l'équipage est dispersé. Les frères Kanda trouvent refuge au temple Honnoji et y retrouvent Enra et les autres membres. Un bourreau de rang inférieur apparaît au temple, ainsi qu'un trio suspect. Ce tome était riche en éléments. De plus, les conditions pour être banni dans l'Underground sont trop arbitraires. On peut y être banni par simple rancune, même en se suicidant. Plusieurs personnes peuvent y être bannies simultanément. On peut y être envoyé par erreur ou par pure méchanceté d'un adversaire. On peut être anéanti même en étant coupable (Antoinette a été tuée à cause de son infidélité). Autrement dit, par exemple, si l'on hait l'humanité et que l'on se suicide, on peut entraîner toute l'humanité dans les profondeurs de Tokyo. Et c'est le principe du premier arrivé, premier servi. Au milieu de la description brutale de l'exécution d'Antoinette par la guillotine, l'amour et l'amitié de l'oncle pour sa nièce, ainsi que son complexe fraternel indéfectible, sont, même si cela peut paraître déplacé, touchants. Et alors que l'histoire semble enfin se terminer, et que de nouveaux alliés les rejoignent, les cruels gardiens qui prennent les protagonistes pour cibles reprennent leurs attaques sans relâche… Quels personnages historiques seront impliqués ensuite, et comment parviendront-ils à les vaincre ? Le physique d’Enra est exceptionnel, comme prévu. Inspecteur de police de 30 ans à la brigade criminelle du commissariat de Shinjuku, il s'est laissé tuer pour sauver sa nièce et a chuté avec elle dans les profondeurs de Tokyo. Il a rajeuni en devenant bourreau. Le masque du bourreau semble avoir le pouvoir de manipuler les criminels avant leur exécution. Au fil de l’histoire, un groupe de personnes talentueuses apparaît successivement, mais le matériel ne manque jamais. Cependant, dans ce genre de monde, on a l’impression que ceux qui ont suscité du ressentiment suite à un accident sont en réalité ceux qui font obstacle.L'affrontement avec Antoinette est résolu. La véritable identité d'Enra, plus en vue que le protagoniste, est révélée. Il semble que le retour à la normale prenne encore du temps. Direction Asakusa désormais.Date de parution : 17 Juin 2026Editions : Mangetsu