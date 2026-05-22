Basara Star Edition tome 1

Basara est une série en vingt-sept tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. Cette nouvelle édition fera un total de seize tomes. Dans un futur lointain, notre civilisation a disparu, ne laissant derrière elle que ruines et légendes. Sur une Terre désolée et ravagée, les habitants survivent péniblement. Le Japon, désormais appelé Jipangu, est gouverné par le Roi Suprême et ses quatre enfants : les Rois Noir, Rouge et Bleu, et la Reine Blanche. C'est dans ce contexte que naît l'Enfant du Destin, destiné à bouleverser les anciennes règles et traditions et à apporter la liberté au peuple ainsi qu'une fertilité renouvelée à la terre. Le jeune Tatara est l'élu. Mais lorsque les hommes de main du jeune Roi Rouge le capturent et l'exécutent, Sarasa, sa sœur jumelle, prend sa place. La jeune fille, qui a toujours vécu dans l'ombre de son frère, s'élève, ignorant qu'elle est en réalité l'Élue et à quel point son destin est intimement lié à celui du jeune Shuri, qu'elle rencontre pour la première fois près d'une source thermale. Car Shuri n'est autre que le Roi Rouge, qu'elle combat jusqu'à la mort. Et lui aussi ne reconnaît pas, dans la femme dont il tombe amoureux, celle qu'il poursuit avec tant d'acharnement sous le nom de Tatara. Finalement, Sarasa a pris la place de son frère Tatara dans la lutte contre le Roi Rouge et aspire à devenir l'Enfant du Destin. Après quelques revers, son grand-père lui conseille de partir à la recherche des quatre épées des points cardinaux afin de rassembler ses forces pour le combat. Sarasa part donc seule à la recherche de l'Épée du Sud, Suzaku. Mais elle doit être prudente, car les contrôles de sécurité ont été renforcés et la traque de l'Enfant du Destin bat son plein. Elle trouve cependant du soutien et un refuge auprès du nomade polyvalent Ageha et de ses amis. Dans des moments de calme, elle recueille un oisillon chouette abandonné. Plus tard, elle parvient à traverser le Tunnel de Kanmon, réputé dangereux, pour y apprendre un héritage du passé auprès d'un homme mourant de l'autre côté, puis découvre que quelqu'un d'autre commet des atrocités au nom de Tatara. Cependant, son périple à travers les souterrains périlleux l'a fait mûrir, lui permettant d'affronter ce danger avec assurance et de le retourner à son avantage. Avec l'apparition du prince Shido, ami et confident de Shuri, le Roi Rouge, un nouvel antagoniste, apparemment insurmontable pour Sarasa, surgit. Pourtant, cet homme est le seul à connaître les raisons qui poussent Shuri à agir ainsi…Ce premier volume de la Star Edition, qui regroupe effectivement les deux premiers tomes de l’ancienne édition, est une entrée en matière absolument magistrale. Dès les premières pages, Yumi Tamura pose un univers post-apocalyptique d’une richesse folle, où la violence politique, la misère et l’oppression servent de toile de fond à une aventure profondément humaine. On suit Sarasa, jeune fille ordinaire dont le destin bascule après un drame terrible, la poussant à endosser l’identité de son frère jumeau Tatara, figure prophétique censée libérer le Japon de la tyrannie. Et honnêtement, ce qui frappe immédiatement, c’est l’intelligence de l’écriture. Basara ne se contente jamais d’être un simple manga d’aventure. Tout y est plus dense, plus nuancé, plus émotionnellement fort que la moyenne. Derrière les affrontements et les complots se cache une réflexion permanente sur l’identité, le poids des attentes, la solitude du pouvoir, la manipulation politique, mais aussi la manière dont les êtres humains continuent d’aimer et d’espérer dans un monde détruit. Sarasa est une héroïne exceptionnelle parce qu’elle n’est pas une guerrière invincible sortie de nulle part. Elle doute, elle souffre, elle improvise, elle grandit sous nos yeux. Son évolution est passionnante et profondément touchante. Et déjà dans ce premier volume, on sent toute la complexité psychologique que la série va développer par la suite. La romance, elle aussi, est incroyablement bien amenée. Ce n’est pas une simple histoire d’amour plaquée pour faire joli. Elle est liée au destin, aux conflits, aux idéaux des personnages. Elle devient rapidement le cœur émotionnel du récit, avec une tension dramatique rare. Et c’est probablement ce qui rend Basara aussi unique encore aujourd’hui : cette capacité à mélanger aventure épique, tragédie politique, romance déchirante et exploration psychologique sans jamais perdre son souffle. Chaque chapitre donne envie de lire le suivant immédiatement. Quant au graphisme… oui, il peut rebuter certains lecteurs habitués aux standards modernes ultra lisses. Et pourtant, passer à côté de Basara pour cette raison serait une énorme erreur. Car plus on avance, plus le trait de Yumi Tamura devient expressif, vivant, viscéral. Ses personnages dégagent une intensité émotionnelle incroyable. Les regards, les silences, les expressions de douleur ou de détermination frappent souvent bien plus fort que des dessins techniquement parfaits. Ce style donne une âme au manga. Il participe même à son identité. Et très vite, on ne voit plus des dessins anciens, on voit des personnages réels, habités, mémorables. Cette Star Edition est d’ailleurs une excellente porte d’entrée pour découvrir l’œuvre dans de belles conditions, avec un format valorisant pleinement cette fresque monumentale. Franchement, si quelqu’un cherche une série capable de réunir aventure, stratégie, émotion, tension dramatique, personnages inoubliables et romance puissante dans un seul et même récit, Basara est une recommandation incontournable. C’est le genre de manga qui rappelle pourquoi ce médium peut raconter des histoires d’une force incroyable. Une œuvre immense, sincère, intense, et beaucoup trop sous-estimée aujourd’hui. Lire Basara, ce n’est pas juste commencer une série. C’est entrer dans une épopée qui marque durablement et qui vous arrachera des larmes.Malgré son cadre post-apocalyptique, Basara ne présente aucun signe de science-fiction. Ce manga est un récit de fantasy classique centré sur une prophétie qui détermine le destin de l'héroïne et de l'antagoniste. La tension dramatique est d'autant plus forte que les deux protagonistes ne se reconnaissent pas lors de leur rencontre ; ils deviennent ainsi des ennemis jurés, l'enfant du destin et le Roi Rouge, et des amants passionnés, Sarasa et Shuri. Les aventures se déroulent sur fond d'inspiration orientale et sont profondément humaines. Un incontournable pour les amateurs de fantasy exotique, colorée et palpitante. La seule chose qui demande un temps d'adaptation, c'est le style graphique quelque peu incohérent et parfois bancal.Date de parution : 22 Mai 2026Editions : Kana