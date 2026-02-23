Développé par TearyHand Studio et édité par Kodansha, and Roger est une expérience interactive unique, quoique courte, avec une narration forte et un gameplay simple et varié, qui se distingue par sa créativité. and Roger fait ses débuts à l'écran, posant les bases d'un gameplay qui s'intègre efficacement et intelligemment au récit lui-même. La structure du gameplay traduit les sentiments et l'état émotionnel du protagoniste. Cela renforce l'histoire et propulse le jeu vers un monde plus vaste, simulant presque, dans toutes ses limites, une situation résolument difficile dans laquelle se trouve le protagoniste. Soyons clairs : and Roger n'est pas un jeu pour tout le monde, et ce pour de nombreuses raisons, notamment les thèmes qu'il aborde. Pourtant, c'est un jeu que tout le monde devrait découvrir, car il nous rappelle que la vie est différente pour tous et que certains d'entre nous ont de véritables démons à affronter. De plus, raconter l'histoire d'and Roger serait un crime, étant donné que c'est le thème principal du jeu. Nous essaierons cependant de laisser quelques bribes d'informations, comme des indices fugaces d'un univers voué à évoluer et à surprendre sans cesse. Tout d'abord, après avoir interagi directement avec nous, les utilisateurs, selon des modalités que nous vous laissons découvrir et qui ne servent qu'à vous présenter le gameplay simple mais intrigant du jeu, nous rencontrerons l'héroïne anonyme, une petite fille qui se réveille dans son lit, prête à reprendre sa routine habituelle… Le problème, c'est que dans le salon, l'attend non pas son père, mais un homme qu'elle ne connaît pas. Pourtant, cet homme semble la connaître si bien qu'il essaie de prendre soin d'elle, allant même jusqu'à lui donner des médicaments. L'histoire, qui dure environ une heure , est entièrement racontée du point de vue du protagoniste. Certes, les situations sont surréalistes, mais elles sont parfaitement cohérentes avec le message que Roger souhaite transmettre. Ces messages s'entremêlent à des thèmes forts, traités avec une délicatesse et une grâce rares. De plus, ce titre est capable de toucher non seulement ceux qui ont vécu ces thèmes directement ou indirectement.Appuyer sur un bouton : c'est en gros le tutoriel d'and Roger. Et c'est ce que nous ferons pendant la majeure partie du jeu, qui, d'ailleurs, s'écarte légèrement de la structure d'un roman visuel, à la fois par l'absence de choix et de fins alternatives, et parce que cette pression sur un bouton transforme continuellement le jeu, le faisant passer d'une situation à l'autre, donnant lieu à de petits mini-jeux. Le gameplay s'étend des phases d' infiltration où l'on appuie sur des boutons sans se faire voir, presque de manière rythmée , à un gameplay point-and-click banal. Ces opérations sont toutes simples et immédiates, mais, conformément à la philosophie du jeu, elles deviennent un outil interactif et actif pour le récit lui-même. L'histoire se déroule grâce à nos interactions, et des tâches aussi simples que se brosser les dents ou même marcher nécessitent notre intervention active. Personnellement, malgré des limitations techniques indéniables et une structure qui pourrait paraître trop simple pour certains (il n'y a jamais de véritable défi), nous avons apprécié la variété et l'originalité des interactions proposées. Tout cela est rendu possible grâce à trois macro-zones de gameplay, une par chapitre. Grâce à cela, l'heure de jeu passe vite, tout en laissant une impression profonde grâce à un impact émotionnel indéniable et difficile à digérer.Graphiquement, and Roger fait une fois de plus mouche avec une simplicité qui s'accorde parfaitement avec la philosophie du jeu, donnant naissance à des visuels intrigants et, surtout, variés. Ici aussi, ce qui se passe à l'écran participe activement au récit ; chaque élément, même le plus surréaliste stylistiquement, trouve sa place dans la confusion qui caractérise notre récit et l'existence même du protagoniste. Ici aussi, plus que le souci du détail, ce qui ressort, c'est l'originalité avec laquelle une simple ligne se déplace pour transmettre un malaise, une douleur, ou un moment qui semble… mais qui ne l'est pas. La poésie d'and Roger imprègne chaque scène, et le choix de les cadrer en petits cadres, presque comme une bande dessinée, rend l'ensemble encore plus captivant et efficace, surtout en mode portable. Ce dernier est sans conteste le plus recommandé pour cette expérience brève mais riche en émotions, la rendant encore plus intime et personnelle. La version Switch 2 ne change pas grand chose depuis la sortie Switch 1, le graphisme gagne en précision grâce à la réalisation plus élevée, mais c'est tout. La Switch 2 propose une seule réelle nouveauté, le JoyCon peut être utilisé comme une souris, ce qui fonctionne très bien avec le système de contrôle pointer-cliquer et les glisser-déposer. Le son est excellent, sans être intrusif et accompagne efficacement chaque scène, gérant soigneusement les silences. Enfin, la présence de sous-titres en français est très appréciable. Notons qu'il n'y a pas de mise à jour possible si vous possédez la version Switch 1, mais le titre est en promotion pour le lancement à 3.49€.and Roger est une expérience très courte, mais qui marque les esprits. Le gameplay brille par son ingéniosité et sa variété. Il ne présente aucun défi ; certains pourraient le trouver trop simple et fugace. Il faut aller au-delà, analyser le message et les thèmes, et s'immerger dans une structure cohérente et puissante, soutenue par un style graphique soigné. Le tout à un prix compétitif et avec des sous-titres en français. L'adaptation sur Switch 2 ne change pas grand chose, si ce n'est qu'il est possible d'utiliser le JoyCon comme souris.