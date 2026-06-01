Le monde de GluMe est certes peuplé de créatures visqueuses diverses, mais l'accent est mis ici exclusivement sur le gameplay. De ce fait, le jeu ne propose aucune histoire. Nous supposons que le titre est un mot-valise formé à partir de « glue » (colle) et « slime » , car le slime que l'on incarne adhère littéralement aux autres slimes. GluMe est avant tout un jeu de puzzle de type Sokoban. Ses mécanismes sont d'une simplicité trompeuse. Vous contrôlez une créature gluante bleue et votre objectif est de collecter toutes les gemmes disséminées sur une grille. Si vous dépassez une créature gluante grise, elle fusionnera avec vous pour former une forme plus imposante. Cela peut être un avantage, car vous pourrez ainsi franchir des gouffres, mais aussi un inconvénient, car vous risquez de ne plus pouvoir vous faufiler dans certains passages. Le jeu introduit progressivement différents types d'obstacles et de dangers, comme des blocs que l'on peut déplacer ou des ennemis qui se déplacent en même temps que vous et qui vous dévoreront au contact. Ce qui distingue GluMe des précédents jeux de réflexion d'EastAsiaSoft, c'est la rapidité et la fermeté avec lesquelles il augmente la difficulté. Le jeu a véritablement stimulé nos méninges, et grâce à la simplicité de ses mécanismes, il n'a jamais paru injuste, mais simplement exigeant. Chaque fois que nous résolvions une énigme particulièrement complexe, le moment d'illumination qui l'accompagnait n'en était que plus satisfaisant. Une grande partie de la résolution des énigmes reposait sur la méthode des essais et erreurs. Heureusement, GluMe est très indulgent à cet égard. On peut réinitialiser n'importe quelle énigme instantanément, ce qui signifie qu'une nouvelle tentative est à portée de clic, même si un simple bouton « Annuler » aurait été appréciable.Bien que GluMe soit dépourvu d'intrigue, ses graphismes n'en restent pas moins efficaces. Malgré la simplicité du style pixel art, les différents designs de slime sont vraiment adorables. Les niveaux sont regroupés par séries de 20, chacune avec un décor différent, généralement une simple variation de couleurs. Compte tenu de la simplicité des graphismes et des mécaniques de base de GluMe , il n'est pas surprenant qu'aucun problème de performance visuelle ne soit à déplorer ; le jeu remplit parfaitement sa fonction. Les différents niveaux sont accompagnés de musique chiptune. Les morceaux sont corrects pour de courtes sessions de GluMe , mais lors de sessions plus longues, ils peuvent vite devenir répétitifs, surtout si l'on essaie de se concentrer sur une énigme particulièrement difficile. Nous avons donc fini par baisser le volume, et ce n'était finalement pas un gros problème. Il n'y a pas de doublage, et les effets sonores sont simples et minimalistes, ce qui donne une ambiance sonore fonctionnelle mais peu mémorable. GluMe propose 80 niveaux de base à compléter , ainsi que quelques niveaux cachés et même l'incontournable mini-jeu de pêche. Et ce, sans même parler du mode difficile : chaque énigme possède une solution « parfaite », c'est-à-dire le nombre minimal de coups nécessaires pour terminer un niveau. En mode normal, il n'y a pas de compteur de coups, mais vous recevez une récompense (un « P » brillant) à côté d'un niveau si vous résolvez une énigme parfaitement. Dans le mode difficile de GluMe , ces solutions parfaites ne sont plus optionnelles. Désormais, vous disposez d'une limite de coups stricte, identique à celle de la solution parfaite. Étant donné que la difficulté de base de GluMe est déjà élevée, le mode difficile porte bien son nom. Le temps qu'il vous faudra pour terminer le jeu dépendra de votre talent pour la résolution d'énigmes, mais soyez assurés que les fans inconditionnels du genre en auront largement pour leur argent avec ces 4,99 €.GluMe est un jeu de puzzle bien plus challengeant que ses prédécesseurs et c'est une bonne nouvelle en soi. Si vous êtes un amateur de jeu de réflexion, ce titre saura vous occupez efficament quelques heures.