Mao tome 23

Mao est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-cinq tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Huit ans plus tôt, Nanoka Kiba, une lycéenne, était proche de la mort à cause de circonstances surnaturelles. Dans le présent, un jour elle se retrouve dans des événements dangereux, mais cette fois elle est sauvée par le mystérieux Mao, un jeune homme apparemment d'une autre dimension. L'histoire se déroule dans un «pays où deux mondes se croisent» et se concentre sur «une étrange histoire d'amour entre un garçon et une fille qui se rencontrent par le destin».Tant que Natsuno est en vie, la dépouille de Daigo ne pourra pas se ranimer. Maintenant que les deux se sont affrontés, le véritable dessein du démon chat sera révélé. Tous les protagonistes sont réunis au temple fatidique de Goshikido, et le temps, suspendu depuis 900 ans, se remet en marche ! Dans ce tome 23, l'histoire prend un tournant dramatique ! Les conséquences karmiques d'il y a 900 ans se dévoilent en grande partie, et les sentiments cachés de chaque personnage sont révélés. Natsuno, qui orne la couverture, perd la vie, mais Daigo revient dans le monde actuel et commence à dire la vérité. Le vœu de Natsuno sera sans aucun doute exaucé par Nanaka. Pourtant, l'amour et la haine du passé persistent, et la malédiction de la famille Kogane demeure. S'entretuer est-il le seul moyen pour les sorciers, qui n'ont même pas le droit de mourir, de briser cette malédiction ? Comme on pouvait s'y attendre, le dénouement est poignant. Finalement, Natsuno a dû vivre neuf siècles juste pour rencontrer Nanaka. C'est ce que nous avons pensé en voyant les derniers instants de Natsuno. On ne pouvait s'empêcher de penser qu le cœur de Natsuno, son âme, avaient été « sauvés » par Nanaka. C'était la scène la plus « belle » jusqu'à présent. La façon dont elle accepte son destin et se décompose avec détachement est semblable à celle de quelqu'un qui a atteint l'illumination. À sa place, Daigo passe à l'action, et la raison pour laquelle Mao et les autres ont pu obtenir ces choses de leur vivant est également révélée. On voit bien que Nanaka a essayé de sauver Natsuno, allant même jusqu'à empêcher Daigo de s'approcher. Le regard de Nanaka vers Hakubi, qui a finalement participé à l'acte qui a « conduit Natsuno à sa mort », en dit long. Même si nous savons combien Daigo est important pour Mao… ! Nanaka a des sentiments pour Mao, mais… Mao est-il aussi proche de Nanaka émotionnellement que Natsuno l'est ? D'une certaine manière, on pourrait dire que Nanaka et Natsuno étaient « réciproquement amoureux ». Natsuno voulait revoir Nanaka jusqu'au bout, et Nanaka a essayé de le protéger de Daigo. La personne que vous souhaitez revoir une dernière fois… Peut-être est-ce celle qui a eu l’influence la plus marquante sur votre vie, pour le meilleur et pour le pire. Qui sera cette personne que Nanaka voudra revoir une dernière fois ? De qui vous souviendrez-vous avec le plus d’émotion à la fin de votre vie ? Dans ce tome, certains mystères, comme ceux concernant Goshikido et Nekoki, sont enfin révélés. L'histoire semble entamer sa deuxième partie. La technique du poison Gu, interrompue, est réactivée, déclenchant une lutte acharnée entre les prétendants au titre… Au moins, nous sommes soulagéq de voir que Hyakka et Kamon coopèrent toujours comme avant.La vérité vieille de 900 ans est en train d'être révélée, et l'histoire approche de son dénouement. Ils doivent s'entretuer pour briser la malédiction de l'immortalité. N'y a-t-il donc aucun moyen pour que tout le monde soit heureux ?Date de parution : 17 Juin 2026Editions : Glénat Manga