Mao tome 22

Mao est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-quatre tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Huit ans plus tôt, Nanoka Kiba, une lycéenne, était proche de la mort à cause de circonstances surnaturelles. Dans le présent, un jour elle se retrouve dans des événements dangereux, mais cette fois elle est sauvée par le mystérieux Mao, un jeune homme apparemment d'une autre dimension. L'histoire se déroule dans un «pays où deux mondes se croisent» et se concentre sur «une étrange histoire d'amour entre un garçon et une fille qui se rencontrent par le destin».La situation prend une tournure dramatique : l'âme de Daigo est volée ! Son esprit a disparu et pour une raison mystérieuse, Natsuno le possède. Quel est l'étrange destin qui les unit ? Finalement, Byoki, en quête de vérité, recourt à des mesures extrêmes, prêt à tout ! Tout d'abord, nous étions soulagés d'apprendre dans ce tome 22 que Kamon ne se laisserait pas tuer si facilement par Hakubi. Ce protagoniste a vraiment ce côté « grand frère protecteur ». C'était impressionnant quand il est intervenu pour maîtriser Hakubi qui manipulait les poupées ! On pourrait presque le qualifier d'adulte. Donc Natsuno va enfin disparaître (dans le prochain tome). Elle était celle qui guidait Nanaka... les clochettes d'argile, et sa façon de recevoir l'« énergie » de la terre. Elle va certainement nous manquer mais nous étions contents que la « mort » du « maître », qui intriguait tant, soit clairement décrite. Nous avions longtemps douté qu'il soit vraiment mort ! (rires). Mais malgré tout, on ne comprend toujours pas pourquoi Byoki a prêté son pouvoir à Daigo et Natsuno (!?). La vérité sur la mort de Sana, c'est la « mauvaise foi » de Yurako. Il semblerait que Yurako et Shiranui soient au courant de la fausse mort de Daigo. Quelle relation Daigo, revenu à la vie, entretiendra-t-il avec Yurako et Shiranui ? D'après ce que nous avons lu dans ce tome, il est peu probable qu'ils fassent équipe. Malgré son côté étrange et fantastique, chaque mot est soigneusement choisi et d'une précision divertissante. La transformation du visage de la poupée vivante en une forme démoniaque est identique à celle du Gabu (tête mécanique) utilisé par Kiyohime lorsqu'elle se métamorphose en serpent géant dans la pièce de Bunraku Hidakagawa iriaizakura (Les cerisiers du Fleuve Hidaka). Ce n'est pas uniquement le fruit de l'imagination ; le talent de Takahashi Rumiko réside dans son utilisation intentionnelle d'outils du monde réel (et de surcroît traditionnels). L'histoire est captivante non seulement par ses épisodes, mais aussi par la profondeur avec laquelle elle explore la vie intérieure de chaque personnage. C'est un autre aspect qui confère à ce manga toute sa force. La famille Shingokou s'agite, mais l'insignifiance de Shiranui est indéniable. Il n'apparaît même pas dans ce volume. Au contraire, le karma entrelacé de Natsuno, Daigo et Byokki semble s'étendre. La distance entre Mao et Nanaka fluctue toujours, mais cette distance qui semble se réduire sans jamais vraiment se combler est une marque de fabrique de l'œuvre de Rumiko Takahashi. Et puis il y a la triste présence de Yurako… Shikigami Otsuya semble être celui qui comprend le mieux la situation. Dans le tome 23, il semblerait que les protagonistes se réunissent enfin à Goshikido.Tous les mystères ne seront pas encore résolus, mais le temps, comme suspendu, va enfin se remettre en marche. Les illustrations, sans onomatopées ni détails superflus, permettent une lecture agréable et détendue. Les grands espaces blancs laissent libre cours à l'imagination, ce qui est formidable. Comme toujours avec Rumiko Takahashi, l'histoire est brillante ; son talent impressionne toujours.Date de parution : 18 Mars 2026Editions : Glénat Manga