Les noces vénéneuses tome 1

Les noces vénéneuses (Alkaloid no Hanayome) est un manga en cinq tomes paru au Japon aux éditions Kodansha. Romelia, une jeune fille solitaire, et Kuturi, un jeune soldat de haut rang, se marient solennellement en présence de Dieu. Ce qu'ils partagent, cependant, ce n'est pas « l'amour conjugal », mais le « destin insupportable » qu'ils ont tous deux subi. En effet, Romelia et Kuturi forment un couple des plus atypiques : Elle pleure des larmes empoisonnées, tandis que lui est immortel. Évidemment, quand Kuturi est venu la libérer du centre de recherche où elle était enfermée, elle s'est tout de suite dit qu'il voulait utiliser son poison à des fins peu recommandables, mais cela n'a pas l'air d'être le cas, car Kuturi a plutôt l'air de lui vouer un amour sincère. Peuvent-ils être heureux ensemble ? Cette demande d'union cache t-elle autre chose ?Avec un pareil synopsis, nous nous attendions à quelque chose de plutôt tragique, et en vérité, ça l'est un peu quand même, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi tourné vers l'humour. Les interactions de nos deux protagonistes portent très souvent au sourire, et les autres personnages qui viendront graviter autour du couple ne seront pas en reste. Du coup, on se retrouve sur un récit assez léger la plupart du temps, mais avec très clairement quelque chose de plus profond en arrière plan, qui se dévoilera sûrement dans les prochains tomes. La jeune femme semble avoir subi de nombreux sévices dans un laboratoire de recherche afin de provoquer ses larmes. Elle a un caractère bien trempé et un côté tsundere, ce qui la rend attachante. On comprend pourquoi son époux l'adore. Il semblerait que ses larmes, réputées empoisonnées, puissent également servir de remède, et alors qu'une lueur d'espoir apparaît, l'histoire prend une tournure inquiétante dans le tome deux. Ce manga est pour l'instant bon enfant, tout en dégageant une sensualité subtile. Les expressions sont très éloquentes. Le visage rougi et le visage en pleurs de Romelia sont incroyablement mignons. Le marié, Kuturi, dégage un sex-appeal fou. Et son sourire est irrésistible. La façon dont on comprend immédiatement où Romelia est allée lorsqu'elle s'est éclipsée du manoir pendant que Kuturi dormait est très bien menée.Voici l'histoire d'une jeune femme aux larmes empoisonnées et d'un homme immortel. Pour lui, ses larmes sont une boisson délicieuse, même s'il crache du sang. Ce n'est que le premier tome, il reste donc beaucoup à découvrir, mais on voit bien que Romelia fait de son mieux pour s'entendre avec son mari.Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Kazé