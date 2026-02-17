Dragon is Dead nous plonge dans un monde de dark fantasy aux influences soulsiennes, le tout en pixel art à défilement droit, avec ce petit côté Metroidvania que nous apprécions tant. Pour faciliter l'apprentissage, les développeurs ont même intégré des mécaniques de roguelike : à la mort du protagoniste, une partie des ressources obtenues nous est rendue sans possibilité de les récupérer. Le Grand Dragon Noir Guernian est mort, et avec lui les rêves et les espoirs de l'humanité. Après sa chute, des hordes de démons et un miasme maudit sévissent à travers le monde, jetant de graves ombres sur l'avenir de l'humanité, plongée dans une guerre constante et sans défense. Le héros arrive, choisi par les Dieux Lu, Harnia et Ashuran, qui donnent à cet « sans nom » le suffixe de Successeur : il s'agit en réalité d'un guerrier immortel, destiné à accroître sa force à chaque fois qu'il perd la vie. Concept de base des jeux roguelike où chaque mort correspond à une amélioration de personnage, l'histoire devient alors simple : le but est de terminer une partie entière sans mourir , en passant par des carrefours et des villes dédiées où nous pouvons améliorer notre Successeur comme nous le jugeons le plus approprié. Au cours des événements, nous sauverons d'innombrables PNJ qui nous aideront dans les HUBS de jeu, où nous pourrons non seulement faire une pause dans le combat, mais aussi réfléchir aux choix à faire et aux compétences qui nous caractérisent le mieux.Dragon is Dead regorge d'équipements, de runes, de bibelots et de reliques antiques : vous aurez l'embarras du choix ! Mais commençons par la base, c'est-à-dire le protagoniste. En cours de jeu, il est possible d'améliorer le héros grâce aux points de compétence obtenus en tuant des monstres, et seulement après avoir gagné un niveau. Cependant, certains objets garantissent des points de compétence supplémentaires et un PNJ vendra ces compétences dans une boutique dédiée. Mais tout bien considéré, tuer reste la principale source d'amélioration constante. Une fois le protagoniste amélioré, nous pouvons choisir les compétences à lui attribuer, selon un arbre bien structuré, nous permettant de choisir entre un build « mêlée » ou de devenir de vaillants sorciers de combat , capables de lancer des sorts prodigieux à effet de zone ou non. Soyons clairs, rien ne nous empêche d'opter pour un hybride. Il existe trois pouvoirs élémentaires : la glace , la foudre et le feu . Le premier a tendance à geler les ennemis et à ralentir leurs mouvements. Le deuxième offre une approche avec un étourdissement général , tandis que le troisième inflige des dégâts sur la durée grâce à la brûlure qui inflige des dégâts constants . Il est également possible d'obtenir des pouvoirs passifs qui restaurent des ressources telles que la santé et le mana en fonction du type de coup infligé à l'ennemi.Cependant, notre équipement sera le maître , et nous aurons à notre disposition : Casque, Pendentif, Anneau droit, Anneau gauche, Armure, Gants, Ceinture, Jambières et Arme. Chacun de ces objets aura une rareté allant de commun à rare, mythique et même légendaire (les objets les plus précieux, initialement obtenus uniquement après avoir vaincu un boss). Une fois ces équipements en main, nous réaliserons qu'ils possèdent eux-mêmes des capacités passives très puissantes . Pour développer un ensemble de capacités ou cibler un type de dégâts élémentaires spécifique, il est donc essentiel de se baser sur l'équipement trouvé afin de tirer le meilleur parti des bonus qu'il confère. Les bonus en question ne seront pas seulement de type « dégâts de feu +28 % » (ce qui est toujours appréciable !), mais aussi des capacités capables de modifier intrinsèquement nos compétences , comme la possibilité d'activer l'invocation d'un phénix élémentaire de feu à chaque utilisation de la capacité X ou d'invoquer un Mage de Givre qui restera à nos côtés pendant un certain temps. Les possibilités sont infinies ; l'équipe de développement conçoit constamment de nouveaux équipements, même au moment où nous écrivons cette critique.Un autre point fondamental pour la construction d'un build sont les Reliques : des objets qui confèrent des capacités passives et des améliorations. Attention : elles auront une forte résonance entre elles , et si vous améliorez ces dernières, les bonus augmenteront également. Au total, nous pourrons en posséder neuf , et lorsque nous obtiendrons la dixième, plusieurs options s'offriront à nous : la détruire pour obtenir de l'argent, l'échanger contre une que nous possédons déjà, ou tout simplement l'ignorer (un choix très absurde !). Chaque niveau de Dragon is Dead est presque procédural, ce qui rend chaque défi intéressant, même si la qualité et la quantité des monstres restent inchangées. Dans chaque zone, les monstres sont toujours les mêmes, avec des capacités croissantes. Pour continuer, il faudra vaincre tous les ennemis de chaque carte afin d'obtenir deux trésors. Ces trésors doivent être choisis et ouverts pour être pillés : ils peuvent contenir des reliques, des runes, des objets rares et des ressources. Il est essentiel de faire le bon choix .Dragon is Dead est un excellent jeu , une aventure roguelike bien conçue et équilibrée, dans le style Metroidvania, avec cette touche de nostalgie qui fait un clin d'œil au passé, mais avec des éléments modernes du genre. Au cours de l'aventure, les boss seront une véritable épine dans le pied, mais une fois les mécanismes compris, ils seront facilement éliminés à chaque partie. Heureusement, les développeurs nous ont permis de conserver notre équipement inchangé à chaque mort, bien qu'il soit possible de le modifier directement dans la ville de Cliffshire . Nous y trouverons également le forgeron pour modifier les suffixes de notre équipement, l'armurier pour en acheter de nouveaux, et l'herboriste pour améliorer nos potions (grâce à une monnaie similaire aux âmes des Âmes, qui ne nous abandonne pas après la mort). Il y a beaucoup d'autres PNJ à découvrir, mais nous avons décidé de ne pas vous les révéler pour ne pas gâcher la surprise. Sachez que Dragon is Dead vous tiendra rivé à l'écran jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour continuer, et même après, la difficulté augmentera et les choses deviendront vraiment difficiles. Ce jeu est fortement recommandé aux amateurs de ce genre de jeu, et constitue un excellent point de départ pour les néophytes . A noter qu'une édition physique sortira en juillet en Europe chez Meridiem Games.Dragon is Dead est un roguelike d'action en pixel art mêlant des éléments soulslike et metroidvania. Se déroulant dans un monde dark fantasy, le jeu nous met dans la peau d'un héros immortel dont les pouvoirs augmentent à chaque mort. Le gameplay s'articule autour de builds personnalisables, de pouvoirs élémentaires et d'un système d'équipement complet avec des raretés et des bonus uniques. Des niveaux procéduraux et une variété de PNJ et de reliques enrichissent l'expérience, qui reste exigeante mais gratifiante. Ce titre est recommandé aussi bien aux vétérans du genre qu'aux nouveaux venus.