Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition

Lors de la septième génération de consoles, les jeux de rôles japonais semblaient rencontrer une période de fortes turbulences. Même le blockbuster Final Fantasy XIII avait divisé les critiques, nombreux étant les joueurs à trouver l'aventure trop linéaire et trop tournée vers l'action. Conçu par Tetsuya Takahashi (qui s'était illustré sur Xenogears et Xenosaga), le jeu Xenoblade Chronicles de Monolith Software vous entraîne dans les vastes contrées de Bionis et Mekonis, le décor d'une guerre interminable opposant les Mekons (une race de machines) et les Homz (des êtres humains). Le monde dans lequel Shulk vit s'appelle Bionis et est le cadavre d'un énorme Titan, entré en bataille avec un autre de ses congénères nommé Mekonis il y a de nombreuses années. Lorsque les deux Titans ont finalement rendu l'âme, la vie a commencé à se former. Sur le corps de Bionis sont venus les Homz, des créatures humanoïdes, et sur le corps de Mekonis sont apparus les Mekons qui ressemblaient à des robots. Les Mekons ont commencé à attaquer les Homz, mais après une longue bataille, les Homs ont réussi à chasser les Mekons de Bionis grâce à la mystique épée Monado, l'unique arme pouvant lutter contre les Mekons. Cependant, la paix est brutalement perturbée lorsque les Mekons envahissent à nouveau Bionis et tentent d'exterminer les Homz. Dans ce contexte pour le moins délicat, nous suivons les tribulations du jeune Shulk sur Colony 9, seule personne capable de manier Monado, bien décider à découvrir les vraies pouvoirs de l'épée et d'arrêter les Mekons une fois pour toutes.Au cours de votre aventure, Shulk rencontre différents personnages pour l'aider à atteindre son objectif ultime. Ces personnages ont chacun leur personnalité, leur histoire et leur raison de partir à l'aventure. Dans l'édition définitive de Xenoblade Chronicles, l'histoire est restée complètement la même. Cependant, en raison des graphismes renouvelés et des animations améliorées, les personnages deviennent plus profonds et semblent encore plus vivants que dans l'original sur Wii. Un épilogue supplémentaire a également été ajouté à Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Ce contenu supplémentaire, appelé Future Connected, a lieu un an après la fin de l'histoire principale. Cette histoire tourne autour de Shulk et Melia et vous apporte au moins dix heures de contenu supplémentaire dans un tout nouveau domaine. Ce contenu supplémentaire peut être joué dès le début, donc si vous avez déjà terminé l'original, par exemple, vous n'avez pas besoin de conclure l'histoire pour accéder au contenu supplémentaire. Localisé en français (les doublages sont en anglais et en japonais), Xenoblade Chronicles nous livrait un panorama d'une rare beauté pour un jeu Wii. Loin de la grisaille ou de l'architecture peu inspiré de certaines productions nippones, le jeu avait tout simplement une âme. C'est toujours le cas aujourd'hui : Les personnages sont très expressifs, et les changements d'équipement sont visibles à l'écran. Offrant des décors d'une grande ampleur, Xenoblade gère par ailleurs le cycle jour/nuit, de même que la météo. Le titre est vivant, et les personnages secondaires ont tous un rôle à y jouer. Bien entendu, de nombreuses quêtes secondaires seront de la partie, et leur réussite peut affecter la manière dont le peuple vous traitera et ouvrira de nouvelles trames scénaristiques à explorer. Vous aurez même la possibilité de ramener la vie dans des zones désertées ! Enfin, lorsque vous découvrirez une nouvelle zone, il sera ensuite possible d'y revenir simplement par la téléportation, ce qui évitera bien des déplacements.Demeurant assez accessible, Xenoblade présente une interface rappelant les jeux de rôles en ligne (ou MMORPG). Une barre d'informations apparait au-dessus des ennemis, et précise la force de l'adversaire, ainsi que s'il attaque à vue. De quoi éviter de tomber dans un guetapens. Les combats ont lieu en temps réel, et les liens sociaux sont très développés, car les affinités entre personnages (Reyn et Fiora initialement) permettent de partager des compétences et de profiter de bonus. Afin d'aider le joueur, Shulk est capable d'entrevoir des visions du futur, ce qui permet d'anticiper les prochains mouvements des ennemis. La magie n'existe pas dans Xenoblade, et les attaques se régénèrent avec le temps. De même après chaque rixe, votre personnage retrouvera ses points de vie. On pourra par contre regretter des caméras un peu baladeuses, un inventaire un peu étriqué, mais cela demeure des détails assez mineurs. De plus, Monolith a donné à l'interface u une refonte majeure qui rend tout, au combat et au-delà, beaucoup plus facile à comprendre et plus clair et ce n'est pas le seul changement. En effet, vous pouvez maintenant voir également sur votre mini-carte où vous pouvez trouver des quêtes secondaires et des marqueurs de quête ont également été ajoutés pour ces quêtes secondaires, afin que vous puissiez facilement voir où vous pouvez aller La plupart des quêtes secondaires consistent en des quêtes de style MMO telles que la collecte d'objets ou la défaite d'un ennemi spécifique.Heureusement, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dispose désormais d'un mode Casual où les combats ont été rendus beaucoup plus faciles. Donc, si vous voulez vous concentrer uniquement sur l'histoire, ce mode est très approprié pour cela. De plus, un mode Expert a également été introduit dans lequel vous n'obtenez pas automatiquement des niveaux, mais devez les affecter vous-même. Si vous êtes le genre de personne qui veut faire toutes les quêtes secondaires avant de continuer l'histoire, cette option vous permet d'augmenter ou de baisser votre niveau à tout moment lorsque cela est nécessaire pour créer l'expérience de jeu la plus optimale pour vous-même. Alors préparez-vous à sacrifier au moins cent heures de votre vie, d'autant plus que la mouture Switch 2 accueille même du contenu additionnel. Ce n'est vraisemblement pas pour rien que l'update pèse près de 20 Go ! Il est en effet désormais possible d'explorer les vastes étendues du jeu, grâce à un tout nouveau véhicule ... le Turbo Jet. Cette moto ultra rapide est débloquable en terminant la quête "Le machin révolutionnaire" disponible à partir du chapitre 4. Les cartes du jeu sont immenses, et l'une d'entre elles souffrait, objectivement, de l'absence de monture, un problème désormais résolu. De plus, cette moto peut être utilisé lors des défis du Grand Prix nopon pour mettre vos talents de pilote à l'épreuve. Les courses sont sympathiques, elles ne prennent pas place sur des tracés dédiés, mais elles se déroulent sur les différentes cartes du jeu.En plus d'une histoire supplémentaire, d'autres choses avaient également été ajoutées ou améliorées à la formule déjà solide de Xenoblade Chronicles lors de la parution de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sur Nintendo Switch en mai 2020 . Le plus frappant était bien sûr les graphismes qui disposaient enfin d'une réalisation en HD. Le jeu original date de 2009 et est sorti sur la Nintendo Wii, avec un portage plus tard sur la Nintendo 3DS. Vous pouvez dire en toute sécurité que ce jeu n'avait pas vraiment survécu graphiquement. Heureusement, le travail de remastérisation était parvenu à redresser complètement la situation, avec des graphismes à couper le souffle qui rendent vraiment justice à l'énorme monde ouvert que Monolith a développé. Eh bien que ce ne soit certainement pas le plus beau jeu de la Nintendo Switch 2, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition corrige les problèmes de résolution dynamique constatées sur Nintendo Switch 1. En effet, il faut rappeler que le jeu fonctionnait généralement à 720p sur le dock (bien qu'elle puisse chuter à 504p) tandis que le jeu en portable atteignait entre 378p-540p, entraînant un certain effet de pixelisation, mais c'était peut être le prix à payer pour afficher un monde ouvert d'une telle superficie. Xenoblade Chronicles - Nintendo Switch 2 Edition résout précisément ce problème. Le jeu bénéficie enfin d'une résolution HD sans équivoque, et tourne en 4K sur le dock et en 1080p en portable. Cela améliore non seulement la netteté de l'image, mais aussi la qualité des effets graphiques environnementaux, essentiels pour créer les plus beaux paysages du jeu. Les animations sont d'une grande qualité et la prise en main est excellente. Il faudra cependant quelques minutes pour apprendre les commandes assez nombreuses du jeu. Les performances sont satisfaisantes, compte tenu de la taille des cartes. Le jeu ne souffre pas de chutes de framerate importantes, les temps de chargement ne sont pas interminables et la résolution dynamique (toujours présente, mais avec une plage bien plus acceptable) reste constante. Le titre est globalement en 60fps (contre 30fps sur Switch) bien que dans certains panoramas, on remarque immédiatement quelques chute de fréquence d'images due au chargement d'un grand nombre d'ennemis (cela tangue dans les 50fps). L'expérience de jeu est nettement supérieure à celle de la version Nintendo Switch, mais elle n'est pas encore parfaite. Des correctifs sont peut-être prévus ; Xenoblade Chronicles X s'est considérablement amélioré grâce à des mises à jour.La musique s'avère sublime. Signée Manami Kiyota, ACE+ et Yoko Shimomura (+ une participation de Yasunori Mitsuda pour l'épilogue), elle offre une grande variété des genres, et des mélodies d'une grande qualité. La bande-son a fait peau neuve dans cette Definitive Edition et le résultat est vraiment excellent, même si toutes les pistes n'ont pas été remasterisées. Monolith sait non seulement créer de beaux mondes ouverts, mais parvient également à les rendre plus atmosphériques en plaçant une musique parfaitement adaptée. De plus, le jeu entier contient suffisamment de voix pour encore plus d'immersion. Le doublage nippon est bien sur particulièrement dans le ton, mais les comédiens britanniques s'en sortent également avec les honneurs. Et pour ceux qui s'interrogent, oui Jenna Coleman reprend son rôle de Melia dans l'extension. La campagne principale est extrêmement longue, et étant donné la foule de missions secondaires, vous n'êtes pas prêt d'en voir la fin. Il faut également noter que sur Switch 2, les tête-à-tête entre protagonistes sont désormais entièrement doublés. Deux choses pour conclure : la mise à jour coûte 9.99€ si vous disposez du jeu Switch original, tandis qu'une version physique arrivera bientôt.A sa sortie sur Wii en 2009, Xenoblade Chronicles était le RPG japonais épique attendu depuis des années. Une production à l'ancienne, soignée de bout en bout, et sans aucun temps mort. Dix-sept ans plus tard, si vous vous interrogez de savoir si vous pouvez améliorer un jeu aussi bon et aussi révolutionnaire que Xenoblade Chronicles, la réponse est un oui retentissant. Non seulement Monolith a peaufiné les aspects techniques du jeu, mais le studio a également incorporé de nombreuses améliorations de confort, ce qui rend cette production parfaitement aux normes des JRPG et des jeux d'aujourd'hui en général. Cela rend non seulement le jeu beaucoup plus accessible pour les nouveaux venus dans la série mais reste également intéressant pour les vétérans qui connaissent déjà l'original. Au final, Xenoblade Chronicles Nintendo Switch 2 Edition est une mise à niveau très réussie, même si elle n'est pas encore parfaite.