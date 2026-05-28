À l'époque de la PS2, les jeux de basket étaient légion, notamment les titres arcade comme NBA Street. Malheureusement, ce genre a quasiment disparu, un seul jeu dominant désormais le marché. Cependant, en juin dernier, un nouveau jeu NBA arcade du studio Play by Play, NBA THE RUN , a fait son apparition, ravivant la nostalgie. Contrairement à la série NBA 2K, axée sur les matchs de basketball professionnels à 5 contre 5, NBA THE RUN privilégie le basketball de rue à 3 contre 3 : chaque équipe ne compte que trois joueurs et les matchs sont plus courts. Ce jeu adopte un style arcade, ce qui le rend plus accessible et facile à prendre en main, même pour les joueurs occasionnels. Comme au basket-ball professionnel, l'objectif de votre équipe est de récupérer le ballon et de le faire passer dans le panier adverse pour marquer des points. Un tir à courte distance vaut 2 points, et un tir à longue distance vaut 3 points. L'équipe qui a le plus de points à la fin du temps réglementaire gagne. Comprendre les règles de base du basket-ball vous permettra de mieux appréhender le jeu. Il est intéressant de noter que tous les joueurs de ce jeu possèdent les mêmes capacités et la même endurance. De plus, il n'y a pas de microtransactions , contrairement aux jeux « pay-to-win » qui donnent généralement un avantage aux joueurs. Cela permet des parties plus équilibrées, où la victoire repose uniquement sur le talent des joueurs. En contrôlant le ballon, vous pouvez effectuer des mouvements de base comme dribbler, passer, tirer et même dunker près du but. Maintenir le bouton de tir enfoncé peut parfois déclencher des effets de feu, rendant votre tir encore plus puissant. En défense, plusieurs options s'offrent à vous pour récupérer le ballon : intercepter avec le bouton carré, intercepter avec le bouton triangle ou plonger avec le bouton rond. Attention toutefois à ne pas abuser de ces actions, car elles consomment de l'endurance. Même le sprint en consomme ; il est donc important de bien réfléchir avant d'agir. Si un joueur n'a plus d'endurance, ses déplacements sont ralentis, ce qui représente un désavantage pour son équipe.Vous avez le choix entre trois modes de jeu : Knockout Squads, Solo et Friends . Le mode KnockOut Squads est le mode de jeu principal, où vous affrontez deux autres joueurs. Dans ce mode, les équipes s'affrontent dans un tournoi, et une défaite met fin à votre campagne. Plus vos performances seront bonnes à chaque match, plus vous gagnerez d'argent et plus votre classement progressera rapidement. Remporter un championnat offre des avantages considérables, mais même une défaite vous permet de progresser. Ce mode est rapide et amusant, et la plupart des joueurs y passeront probablement beaucoup de temps, mais il exige un travail d'équipe. Malheureusement, l'absence de chat vocal rend la communication avec les coéquipiers difficile. KnockOut Solo est similaire à Squads, mais ici vous contrôlez toute l'équipe. Vous pouvez passer d'un joueur à l'autre en appuyant sur un bouton, comme dans la plupart des jeux de sport en équipe. Le mode KnockOut Friends est le mode de jeu final. Il vous permet d'inviter des amis et de faire équipe avec jusqu'à 48 autres joueurs pour organiser votre propre tournoi, ou même affronter l'IA. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un mode hors ligne, il vous permet d'échapper à la pression du jeu en ligne, ou tout simplement de jouer à votre rythme.L'un des aspects les plus motivants pour les joueurs est le système de progression et de personnalisation. Au départ, vous choisissez votre joueur NBA préféré, mais tout le contenu n'est pas disponible immédiatement. Une boutique dédiée propose des joueurs supplémentaires, des vêtements, des dunks, des provocations, des badges et des bannières à afficher sur votre profil. Au lancement, le jeu propose 50 niveaux à atteindre, chacun offrant des récompenses. Ces récompenses seront probablement mises à jour régulièrement. Cependant, le système de progression est très lent : il faut enchaîner les parties et y consacrer beaucoup de temps pour obtenir les objets désirés. Si ce système n'est pas amélioré, nous pensons que le jeu risque de perdre rapidement ses joueurs. Nous apprécions les graphismes du jeu, qui reflètent l'esthétique moderne du streetball. Les développeurs combinent des modèles de personnages en cel-shading avec un style cartoon, dans des environnements ornés de fresques et de graffitis. De plus, les animations des personnages sont d'une fluidité incroyable, les transitions entre dribbles, passes et tirs étant parfaitement fluides. Cela témoigne du savoir-faire des développeurs dans la création d'une expérience de basketball immersive. Côté audio, Bobbito Garcia a commenté la rencontre, contribuant à l'ambiance et à l'intensité du match. Malheureusement, l'absence de musique de fond a quelque peu atténué l'atmosphère.Ce jeu étant exclusivement en ligne , vous ne pouvez y jouer que lorsque votre console est connectée à Internet. Cependant, aucun abonnement PlayStation Plus n'est requis pour jouer en ligne ! Malheureusement, ce jeu ne propose ni mode solo, ni mode entraînement, ni aucun autre mode hors ligne. Vous serez donc contraint de vous lancer directement dans ce jeu en ligne avec des joueurs du monde entier. Heureusement, le jeu prend en charge le Rollback Netcode , ce qui garantit des parties fluides, ainsi que le jeu multiplateforme , ce qui réduit considérablement le temps d'attente pour trouver une partie. Malgré son aspect compétitif, ce jeu présente malheureusement de nombreux défauts. Son système de progression repose en grande partie sur des objets cosmétiques. Or, nous avons constaté que le processus de déblocage de ces récompenses est assez lent, nécessitant de jouer plusieurs parties pour obtenir les objets désirés. Ce jeu est également dépourvu de chat vocal , une fonctionnalité pourtant essentielle dans les jeux compétitifs et en ligne. Cette absence complique considérablement la coordination entre coéquipiers, surtout lorsqu'on joue avec des joueurs aléatoires. Cela peut entraîner une perte de motivation rapide lorsqu'il n'y a plus d'objectif à atteindre.NBA THE RUN réussit à proposer un jeu de basketball rapide, simple et divertissant. Malheureusement, ce plaisir est éphémère : à mi-parcours, la lenteur du système de progression finit par lasser. De plus, le choix limité de modes de jeu et l'obligation d'être constamment connecté à Internet nuisent également à son succès.