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Deel place l’IA au cœur d’une plateforme entièrement repensée pour le travail à l’échelle mondiale
Publié le 19/06/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Parmi les nouveautés annoncées figurent des agents IA et des outils d’automatisation no-code pour les processus RH et payroll, des analyses pilotées par l’intelligence artificielle, une marketplace de talents validés par l’IA, une gestion intégrée des avantages sociaux internationaux, les paiements en stablecoins ainsi qu’une plateforme mondiale dédiée à l’immigration professionnelle.

L’IA transforme les demandes en actions concrètes

De nombreuses organisations internationales consacrent encore un temps considérable à des tâches administratives manuelles. Avec Deel AI, les utilisateurs peuvent désormais décrire leurs besoins en langage naturel. La plateforme active alors automatiquement l’agent IA spécialisé le plus pertinent ou crée elle-même un workflow adapté aux processus de recrutement, de gestion RH, de paie, d’IT ou de conformité.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité Agentic Workflows, les équipes peuvent mettre en place des automatisations sans aucune compétence en programmation. Les utilisateurs décrivent simplement une règle, vérifient le workflow généré par Deel, puis le déploient automatiquement.

Par ailleurs, AI Analytics permet d’interroger directement les données RH, payroll et EOR au sein d’un environnement unique et sécurisé. Les responsables RH peuvent ainsi obtenir des réponses instantanées concernant leur effectif sans devoir solliciter un analyste ni exporter des données. Chaque action reste encadrée par des mécanismes de contrôle humain et bénéficie d’une traçabilité complète.

Les avantages sociaux internationaux intégrés à la paie

La gestion des avantages sociaux dans plusieurs pays implique généralement une multitude de fournisseurs et de systèmes. Avec Deel Benefits, l’entreprise rassemble ces processus au sein d’une seule plateforme disponible dans plus de 130 pays.

Les équipes RH peuvent sélectionner des assurances et des régimes de pension locaux via une marketplace intégrée, gérer les inscriptions des collaborateurs et administrer les modifications. Les données sont automatiquement synchronisées avec la paie, éliminant ainsi les échanges manuels et les contrôles administratifs répétitifs.

Un recrutement sans multiplication des outils

Les équipes de recrutement s’appuient souvent sur différents fournisseurs pour le sourcing, la diffusion des offres d’emploi et la recherche de profils spécialisés. Deel réunit désormais l’ensemble de ces activités au sein d’une plateforme unique.

Avec ATS Pro, les organisations peuvent rechercher des candidats via des plateformes d’emploi connectées, utiliser l’IA pour faire correspondre les CV aux postes à pourvoir et publier simultanément leurs offres sur plusieurs canaux.

Deel lance également AI Vetted Marketplace, une place de marché regroupant des candidats préalablement évalués et immédiatement disponibles pour de nouvelles opportunités professionnelles. Ces deux solutions seront commercialisées à partir du 23 juin.

Une plateforme mondiale unique pour les processus d’immigration

Avec Deel Mobility, les interactions entre les prestataires externes, les équipes juridiques internes et les gestionnaires de dossiers sont centralisées au sein d’un tableau de bord unique faisant office de système d’enregistrement central.

Les employeurs peuvent introduire leurs demandes en quelques clics, tandis que plus de cent spécialistes internes de l’immigration, répartis dans plus de cent pays, assurent leur traitement. La plateforme offre également un suivi en temps réel des évolutions réglementaires ainsi qu’un contrôle continu des exigences liées au droit du travail.
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