ESET Rapport annuel 2025 : forte croissance avec leadership technologique, indépendance et expertise reconnue

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Une identité claire : indépendance, technologie et confianceLes performances d'ESET reposent sur une approche unique de la cybersécurité. Entreprise européenne privée, ESET allie indépendance, développement technologique interne et expertise de longue date afin d'offrir une protection fiable face à des menaces toujours plus complexes. Cette approche renforce son engagement en faveur de la conformité réglementaire et d'un développement technologique responsable.Grâce à sa plateforme technologique développée en interne – des moteurs de détection à l'IA en passant par le renseignement sur les menaces –, ESET maîtrise totalement la qualité, l'innovation et la sécurité de ses solutions. Ce modèle permet une réponse plus rapide aux menaces émergentes et renforce la confiance des clients, partenaires et institutions.« L'évolution technologique rapide et la montée des tensions géopolitiques ont continué à remodeler le paysage de la cybersécurité en 2025 », déclare Richard Marko, CEO d'ESET. « Cette dynamique a accéléré la demande et renforcé l'importance des fournisseurs de cybersécurité indépendants et dignes de confiance. »Croissance portée par l'expansion de l'entrepriseLa croissance est largement due à une forte demande de la part des entreprises. ESET a poursuivi le développement de son offre personnalisée via les solutions ESET PRIVATE, qui proposent une cybersécurité conçue pour les grandes organisations, les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques.Cette offre inclut notamment l'isolation physique, l'analyse intégrée, la protection proactive, la sécurité industrielle ainsi que des services tels que les centres d'opérations de sécurité privés et le conseil personnalisé. Elle combine des technologies de pointe et des services spécialisés répondant à des exigences opérationnelles et réglementaires complexes.Faire progresser la cybersécurité grâce à l'innovation et à l'IAEn 2025, ESET a continué à développer son offre de produits pour les entreprises et les particuliers, en mettant l'accent sur la sécurité, l'automatisation et la résilience grâce à l'IA. ESET met en œuvre l'intelligence artificielle de manière responsable et concrète, garantissant des résultats mesurables en matière de sécurité tout en respectant les standards de confidentialité et de conformité.Les principales innovations comprennent :• L'intégration d'ESET AI Advisor à ESET PROTECT XDR afin de simplifier les opérations de sécurité, réduire la charge de travail des analystes et contribuer à pallier la pénurie de talents.• Une résistance accrue aux rançongiciels.• Une détection et une réponse gérées plus rapides.• Des intégrations étendues avec des plateformes majeures telles que Splunk et Wazuh.• De nouveaux flux de renseignement sur les menaces dédiés aux rançongiciels, au phishing et aux botnets.• Pour les particuliers : la remédiation des rançongiciels, une surveillance renforcée du web pour une détection avancée du phishing et un VPN au niveau du routeur offrant une protection étendue des réseaux domestiques.Racines européennes et expansion mondialeEntreprise européenne forte de plus de 35 ans d'expérience, ESET poursuit son expansion mondiale tout en préservant son identité régionale. En 2025, l'entreprise a renforcé sa présence en Europe du Nord avec le lancement d'ESET Norden, dont le siège est situé à Copenhague.Cette expansion s'inscrit dans une stratégie globale visant à conjuguer envergure internationale et expertise locale, afin de rester au plus près de ses clients et partenaires.Elle s'accompagne également du déploiement mondial d'ESET Cyber Awareness en tant que service, un élément essentiel pour renforcer la cyber-résilience sur l'ensemble des marchés.Une expertise fondée sur la recherche et un impact mondialLa recherche constitue l'un des piliers du succès d'ESET. Elle lui permet d'anticiper l'évolution des menaces, de soutenir le développement de ses produits et de contribuer aux efforts mondiaux en matière de cybersécurité.En 2025, les chercheurs d'ESET ont contribué à d'importantes découvertes, parmi lesquelles :• PromptLock : le premier rançongiciel connu utilisant l'intelligence artificielle.• UEFI Secure Boot bypass: des vulnérabilités critiques affectant la sécurité des systèmes.• Les campagnes APT du groupe Lazarus , ciblant des secteurs stratégiques, notamment celui des drones.Au-delà de ses activités de recherche, ESET collabore activement avec des organisations internationales telles qu'Europol et l'ENISA, soutenant les efforts coordonnés de lutte contre la cybercriminalité et le renforcement de la résilience numérique mondiale.Reconnaissance et validation des performancesEn 2025, la technologie et l'expertise d'ESET ont été régulièrement reconnues par des organismes de test indépendants et des analystes du secteur :• ESET HOME Security Essential a été élu Produit de l'année 2024 par AV-Comparatives.• ESET HOME Security a été reconnu Leader dans le rapport IDC MarketScape 2025 consacré à la protection mondiale de la vie numérique des consommateurs.• ESET a obtenu les meilleures performances lors des évaluations MITRE ATT&CK®, avec un taux de protection de 100 %.• ESET a reçu plusieurs distinctions AV-Comparatives pour la protection contre les menaces d'entreprise (EPR), la détection et la réponse aux incidents (EDR) ainsi que la sécurité des entreprises.• ESET a remporté le prix SC Awards 2025 dans la catégorie Remédiation des rançongiciels.Ces résultats renforcent la position d'ESET en tant que fournisseur de confiance de solutions de cybersécurité de haute qualité.Une organisation résiliente fondée sur l'expertiseLe succès durable d'ESET repose sur ses collaborateurs. L'entreprise bénéficie d'une remarquable stabilité de ses talents, avec une part importante d'experts présents depuis plus de dix ans, un atout majeur dans un secteur confronté à une pénurie mondiale de compétences.Cette stabilité, combinée à son indépendance et à ses compétences internes, permet à ESET de maintenir une innovation constante et de créer de la valeur sur le long terme.Perspectives d'avenirEn 2025, ESET a poursuivi la consolidation de sa position d'entreprise de cybersécurité axée sur la technologie, en combinant intelligence artificielle, expertise humaine et renseignement mondial sur les menaces afin de proposer des solutions résilientes et évolutives dans un monde toujours plus influencé par l'IA.L'entreprise reste engagée à protéger les organisations et les particuliers du monde entier, tout en contribuant à un environnement numérique plus sûr et plus fiable.Pour plus d'informations, consultez le rapport complet ESET 2025 Annual Report