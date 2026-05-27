Développé par Male Doll, Love Chemistry – Sibella's Formula est un titre old-school très simple, assez classique dans son gameplay comme dans son évolution. Love Chemistry – Sibella's Formula nous offre une histoire particulièrement surréaliste , délibérément irrévérencieuse et hilarante. L'héroïne, une professeure de chimie aux formes généreuses, fait ses débuts à l'écran en partageant ses dernières recherches scientifiques : une potion capable d'influencer les esprits. Une sorte de véritable manipulation mentale. Son objectif ? Évidemment : conquérir le monde à l'aide de seringues. Et c'est ainsi que commence l'aventure… Vous avez bien lu : l’aventure consiste à incarner une professeure quasi-démente qui parcourt des niveaux surréalistes en lançant à tout-va des seringues remplies de potions de contrôle mental. De plus, si vous affrontez des adversaires humains, vous pouvez leur accorder une attention particulière, comme des baisers et des câlins non désirés. Un moyen pour notre héroïne absurde de se faire aimer et désirer. Inutile de tourner autour du pot : le protagoniste et la mission en eux-mêmes sont tout à fait absurdes, et c'est précisément ce qui fait la singularité de Love Chemistry – Sibella's Formula. À cela s'ajoutent quelques courts dialogues entre divers personnages, notamment les boss et les boss intermédiaires, qui effleurent à peine une intrigue banale qui ne parvient pas à marquer les esprits, notamment en raison d'une durée de vie d'à peine une heure, d'une rejouabilité très limitée, ainsi que d'une absence totale d'objets à collectionner ou de tout type d'histoire.Love Chemistry – Sibella's Formula est un jeu de plateforme d'action 2D à défilement horizontal, un grand classique résolument old-school. Aux commandes de notre héroïne plantureuse et excentrique, vous parcourrez des niveaux linéaires et répétitifs, tirant des seringues sur divers ennemis jusqu'à atteindre un boss intermédiaire puis le boss final. Son unique saut est assez haut, mais pas toujours pratique, tandis que ses « armes » consistent en un arsenal infini de seringues remplies d'une potion d'amour. Ces seringues … sont capables de faire exploser des drones et des robots de toutes sortes, de terrasser des monstres mutants, des plantes carnivores et autres créatures bizarres, mais aussi, et surtout, de faire tomber amoureux les ennemis humains. En effet, ces derniers peuvent être soumis à une animation supplémentaire où l'héroïne se fait des micro-câlins avant de les faire disparaître – non, rien de trop osé. La réapparition des ennemis , en fait, est franchement mal gérée. Il suffit de s'éloigner un peu, puis de revenir sur ses pas pour voir tous les ennemis vaincus réapparaître. Ceci, combiné à une conception des niveaux assez anonyme et prévisible , à un système de dégâts mal équilibré et à des points de contrôle assez éloignés les uns des autres, pourrait rendre l'expérience un peu moins immédiate qu'escompté. De plus, malgré la barre de santé qui se régénère grâce à des objets trouvés aléatoirement, de nombreux dangers et pièges entraînent une mort instantanée. Et oui, Love Chemistry – Sibella's Formula possède un système de « vies » qui peut s'épuiser très rapidement. On apprécie les mini-améliorations qui se débloquent progressivement et modifient légèrement le type de projectiles, lesquels sont liés à la jauge rose qui se vide à chaque attaque.Quoi qu'il en soit, malgré sa courte durée , Love Chemistry – Sibella's Formula peut vite devenir lassant, avec son système assez répétitif et peu original. Vague après vague d'ennemis à esquiver ou à éliminer, en choisissant soigneusement son chemin pour éviter les réapparitions intempestives, voilà ce qui vous attend pendant une grande partie de l'aventure. Les combats de boss sont un peu plus inspirés, mais leurs schémas d'attaque restent assez limités et répétitifs. À noter également les courtes séquences à bord d'un véhicule pour un gameplay en 2D à défilement horizontal. Graphiquement , Love Chemistry – Sibella's Formula ne serait pas si mal sans le recyclage excessif d'éléments et d'ennemis, ce qui rend le jeu assez plat et impersonnel. Les animations sont plutôt simples, et la plus marquante, sans surprise, est liée à la silhouette plantureuse de l'héroïne séductrice. À ce propos, les cinématiques d'introduction, dans un style proche de la bande dessinée, sont plutôt réussies, et globalement, le jeu évoque une douce nostalgie, même s'il manque d'originalité. Les décors manquent de relief, paraissant bien trop dépouillés et répétitifs. D'ailleurs, la bande-son est beaucoup trop cyclique, avec des morceaux assez courts qui se répètent sans cesse, rendant même les plus belles musiques lassantes. À noter également l' absence totale de français, même s'il y a peu de texte à lire et que ce qu'il contient est facilement compréhensible. Enfin, Love Chemistry – Sibella's Formula est un titre à petit budget il faut le rappeler (5.99€), donc même si cette expérience est brève et vite oubliée, il reste un titre tout à fait honnête dans sa catégorie.Love Chemistry - Sibella's Formula démarre sur une introduction extravagante et déjantée qui peine à se développer et à exploiter pleinement son potentiel. Côté gameplay, le jeu est plutôt solide et évoque une certaine nostalgie, mais il devient rapidement monotone et manque d'originalité.