DÃ©veloppÃ© par TomorrowHead Studio , WILL: Follow The Light est un jeu d'aventure narratif en 3D Ã la premiÃ¨re personne, Ã©galement appelÃ© walking simulator , qui met l'accent sur l'atmosphÃ¨re et les Ã©nigmes environnementales, offrant un rÃ©cit profondÃ©ment introspectif. WILL: Follow The Light est avant tout une histoire entremÃªlant prÃ©sent et passÃ©. C'est l'histoire de Will, le protagoniste incontestÃ© des Ã©vÃ©nements qui, sans surprise, donnent Ã©galement son titre au jeu. Will est gardien de phare dans une ville isolÃ©e d'une Ã®le des mers du Nord. On parle d'un homme dont le quotidien est essentiellement solitaire, ponctuÃ© de tÃ¢ches importantes mais relativement peu nombreuses. Maintenir le phare allumÃ© , entretenir les systÃ¨mes et assurer la liaison radio pour toute mise Ã jour : voilÃ son quotidien. Pourtant, Will est aussi le pÃ¨re de Thomas , son fils unique, et ce lien est mis Ã rude Ã©preuve par un Ã©vÃ©nement catastrophique qui frappe sa ville. Lors d'une tempÃªte, Will rÃ©alise que le phare est privÃ© d'Ã©lectricitÃ©, et dÃ¨s lors, le prologue bascule dans un crescendo dramatique qui culmine avec l'objectif du jeu : retrouver notre fils. Apparemment, Thomas n'est pas en ville et semble avoir Ã©chappÃ© Ã la catastrophe. Tout cela grÃ¢ce au pÃ¨re de Will, qui a dÃ» emmener son petit-fils outre-mer, sur une Ã®le voisine, probablement celle oÃ¹ Will est nÃ© et a grandi. Notre protagoniste, dÃ©terminÃ© Ã revoir son fils et espÃ©rant qu'il ait rÃ©ellement survÃ©cu, dÃ©poussiÃ¨re le Molly , un voilier Ã moteur, et se met en route. L'idÃ©e n'est pas des plus originales, mais l'histoire est bien construite et parvient Ã explorer plusieurs pistes narratives.D'un cÃ´tÃ©, on retrouve une certaine forme de rÃ©alisme , tandis que de l'autre, des Ã©vÃ©nements et des dialogues difficiles Ã cerner rendent l'intrigue plus mystÃ©rieuse et imprÃ©visible. Dans WILL : Follow The Light, les apparences sont trompeuses, et le passÃ© du protagoniste ressurgit avec une force de plus en plus envahissante. L'histoire est riche en Ã©motions, mais peine Ã captiver pleinement le spectateur, en raison d'un rythme inÃ©gal et du jeu de l'acteur principal. Les Ã©lÃ©ments environnants contribuent Ã l'immersion : des bateaux Ã trouver et Ã collectionner, qui semblent reflÃ©ter une partie de l'expÃ©rience de Will en tant que crÃ©ateur de ces maquettes, des petites planÃ¨tes formant un systÃ¨me solaire miniature, des documents de toutes sortes et des dessins flottants renfermant de vieux souvenirs qui prennent vie autour de nous. Les objets Ã collectionner de WILL : Follow The Light sont variÃ©s et attisent la curiositÃ©, enrichissant ainsi le rÃ©cit principal. Ce dernier reste nÃ©anmoins captivant et parvient Ã vous tenir en haleine jusqu'Ã la fin, avec une durÃ©e moyenne conforme au genre.WILL: Follow The Light est un jeu d'aventure narratif en 3D Ã la premiÃ¨re personne , un vÃ©ritable simulateur de marche, puisque l'on y passe la majeure partie du temps Ã marcher. L'aventure se dÃ©roule sur des chemins relativement linÃ©aires et sans ambiguÃ¯tÃ©. Pour enrichir et rythmer le jeu, on rencontre diverses Ã©nigmes en chemin, toutes Ã©troitement liÃ©es Ã l'environnement. Entre combinaisons Ã dÃ©couvrir, leviers Ã actionner dans le bon ordre et lignes ondulÃ©es Ã aligner, certaines Ã©nigmes sont assez prÃ©visibles et familiÃ¨res, tandis que d'autres se rÃ©vÃ¨lent nettement plus complexes. Il s'agit de jeux de rÃ©flexion oÃ¹ il faut reconstituer des objets en plaÃ§ant des piÃ¨ces Ã©parses dans le bon ordre. La difficultÃ© ne rÃ©side pas tant dans la reconstitution de l'objet lui-mÃªme, assez intuitive grÃ¢ce aux documents fournis, que dans la comprÃ©hension de l'ordre Ã respecter. Ce n'est pas Ã©vident et cela se traduit par une mÃ©thode d'essais et d'erreurs qui nous paraÃ®t naturelle. Le tout est gÃ¢chÃ© par un systÃ¨me de sÃ©lection capricieux, peu adaptÃ© aux jeux analogiques. Ã€ cet Ã©gard, mÃªme le journal de voyage , Ã©lÃ©ment essentiel du rÃ©cit, semble souffrir de problÃ¨mes avec les joysticks analogiques : moins confortables qu'escomptÃ© et offrant une rÃ©ponse parfois incohÃ©rente, il est d'autant plus regrettable que le journal est par ailleurs trÃ¨s bien conÃ§u et fournit de prÃ©cieuses indications pour la progression.Ceci Ã©tant dit, les phases de navigation sont particuliÃ¨rement rÃ©ussies dans WILL : Follow The Light. Le fameux Molly, alias le voilier, offre des moments d'un rÃ©alisme saisissant, nous obligeant Ã gÃ©rer les voiles, leur orientation et d'autres techniques nautiques ici grandement simplifiÃ©es. Malheureusement, le potentiel de ces sessions n'est pas pleinement exploitÃ©, nous laissant avec des moments silencieux et Â« vides Â» oÃ¹ l'on se contente de suivre la boussole, sans grand obstacle. Cette phase peut mÃªme s'avÃ©rer ennuyeuse pour certains, et le jeu permet de la passer complÃ¨tement. Pourtant, nous avons apprÃ©ciÃ© les moments passÃ©s sur le Molly . Ils offrent un rÃ©alisme saisissant, l'immensitÃ© de l'ocÃ©an est vivante et fascinante, et les sessions les plus Â« dangereuses Â» procurent la dose d'adrÃ©naline idÃ©ale. Le mÃªme phÃ©nomÃ¨ne se produit lorsqu'on passe Ã la conduite du traÃ®neau Ã chiens . On parle alors d'un crescendo d'une beautÃ© Ã©poustouflante, mais avec une rÃ©activitÃ© des commandes qui nous a surpris. En bref, les phases en vÃ©hicule sont plus captivantes que celles Ã pied. Il est regrettable que nombre d'entre elles ne soient que de simples Â« couloirs Â» interrompus brutalement par le jeu, nous obligeant Ã passer directement Ã la phase suivante sans nous permettre de profiter pleinement du parcours.Graphiquement , WILL: Follow The Light prÃ©sente des points forts et des points faibles. Si les environnements sont trÃ¨s Ã©vocateurs et crÃ©ent une atmosphÃ¨re impressionnante, offrant un rÃ©alisme remarquable Ã bord du Molly, le souci du dÃ©tail dans les intÃ©rieurs des bÃ¢timents et les personnages laisse Ã dÃ©sirer. Les humains, en particulier, sont reprÃ©sentÃ©s par des modÃ¨les assez grossiers et des animations rigides et dÃ©suÃ¨tes. Quelques bugs sont Ã©galement Ã signaler, dont certains nous ont obligÃ©s Ã redÃ©marrer le jeu, mais les dÃ©veloppeurs travaillent dÃ©jÃ activement sur plusieurs correctifs. Comme on le dÃ©couvre rapidement, Follow the Light repose avant tout sur une introduction Ã la vie d'un gardien de phare et une scÃ¨ne de navigation de deux Ã trois minutes. DÃ¨s lors, le scÃ©nario se rÃ©vÃ¨le une allÃ©gorie des relations parents-enfants, se rÃ©duisant Ã une simple constatation, certes Ã©vidente, mais nÃ©anmoins pertinente : ces relations peuvent Ãªtre difficiles. La bande-son est soignÃ©e, avec des moments particuliÃ¨rement riches. MÃªme les silences sont bien rendus. Le doublage anglais, en revanche, ne parvient pas Ã donner aux personnages toute leur profondeur. Hormis les acteurs secondaires, Will lui-mÃªme manque d'empathie et peine Ã doser ses Ã©motions, ce qui risque de nous laisser indiffÃ©rents, mÃªme lors des scÃ¨nes les plus Ã©mouvantes. Enfin, la prÃ©sence des sous-titres franÃ§ais est une excellente nouvelle : ils sont indispensables pour vivre pleinement l'histoire de Will.WILL: Follow The Light est un titre dotÃ© d'une narration intÃ©ressante, mais desservi par certains Ã©lÃ©ments. Un doublage peu convaincant, des Ã©nigmes mal conÃ§ues, des graphismes de personnages assez grossiers et des voyages en vaisseau trop courts qui brisent la magie sont autant de points faibles qui nuisent Ã l'expÃ©rience globale. En revanche, le jeu propose une atmosphÃ¨re saisissante, des phases de pilotage de vaisseau presque magiques et une histoire qui prend son envol.