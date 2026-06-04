Mechanical Buddy Universe tome 2

Mechanical Buddy Universe (Mechanical Buddy Universe 1.0) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Square-Enix (7 volumes + un tome 0). L'androïde mercenaire et son fils adoptif. La jeune tireuse d'élite et son partenaire IA. La soldate à la retraite et son fidèle mécha. La servante humaine et son maître robot. Ces quatre duos ont peut-être trouvé la paix après la fin de la Grande Guerre, mais les menaces rôdent toujours à chaque tournant…Des machines au service des humains. Des humains qui adorent les machines. Même dans un monde désolé, les sentiments persistent. Et « machines » et « humains » se rapprochent : un duo inédit fait son apparition ! D'étranges phénomènes se produisent ! Le deuxième tome de la série, qui a connu un immense succès sur Twitter, s'étend encore davantage ! Plusieurs protagonistes s'entremêlent, apparaissant dans chacun de leurs scénarios respectifs en tant que personnages secondaires. Chaque scénario est extrêmement soigné, et l'on a l'impression que l'auteur a plusieurs histoires qui se déroulent simultanément dans son esprit, les entremêlant avec habileté. Parents et enfants, maîtres et serviteurs, partenaires et amis s'unissent pour affronter un ennemi colossal. Réunir tout le monde avant d'introduire de nouveaux personnages est une bonne idée. Parmi ces nouveaux amis, on trouve, à la surprise générale, un mangaka et son assistant. Certes, ils ont des emplois précédents, mais le contraste est saisissant. Les éliminer avec un stylo-griffe, seraient-ils des chasseurs de primes ? Les êtres surnaturels envahissent le manoir de la jeune femme, et une partie du secret est révélée. La jeune femme a une sensibilité étonnamment normale ; il aurait été préférable qu'ils lui parlent correctement au préalable. C'est donc le capitaine qui a perverti les préférences sexuelles de la mercenaire, quel péché ! « Un monstre de fer gigantesque, des sbires de fer immortels et la plus puissante alliance homme-machine pour le combattre. Allez, on forme l'UMB ! » Le groupe a improvisé une équipe pour repousser un drone imposant (que Daria perçoit comme étant de taille moyenne). Au sujet du nom de l'équipe, l'UMB, les réactions ont été du genre : « …C'est nul », « Je trouve ça bien », « Quoi ?! C'est cool !! », « On dirait un nom de groupe ennuyeux ». Il y a aussi ces drones de réparation récalcitrants qui travaillent en groupe pour réparer, entretenir et répliquer, mais comme le pense Rainy (pour une raison inconnue, il se sentait invincible), avec une équipe aussi performante, il n'y a aucun problème ! Il a même l'impression qu'ils pourraient se réunir un jour. Le droïde était doué pour « produire » des bandes dessinées utilisées dans les programmes d'apprentissage. Celles-ci devinrent une source de divertissement pour les soldats pendant la guerre. Après la fin du conflit, encouragé par les soldats, il commença à dessiner ses propres bandes dessinées et gagna des fans, ainsi qu'une assistante (une ancienne mercenaire experte en destruction). Un nouvel ami fait son apparition, et leurs échanges étaient vraiment excellents. Cordelia Hershel fait elle aussi une rencontre inattendue et il semble que cela aura des répercussions jusqu’à la fin.Ce tome regorge de scènes et de moments géniaux. Le nouveau mangaka et son assistante forment un duo plutôt intéressant. Les sentiments romantiques subtils (quoique à sens unique) qui les unissent sont une nouveauté par rapport aux duos présentés précédemment. Le nom improvisé de l'équipe semble avoir été ajouté après coup, mais il est étonnamment plausible et amusant. La jeune femme semble avoir des intentions sinistres. On se demande si elle a réellement quelque chose en commun avec ce groupe d'êtres surnaturels, ou s'ils sont simplement tous deux « hors norme ».Date de parution : 04 Juin 2026Editions : Ki-oon