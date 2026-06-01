Ichi the Witch tome 4

Ichi the Witch est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Dans un monde où seules les femmes peuvent être sorcières, un jeune garçon, sans le savoir, acquiert leurs pouvoirs. La magie est bien vivante, à l'intérieur d'êtres appelés Majiks. En réussissant l'épreuve d'un Majik, une sorcière peut s'emparer de son pouvoir. Cependant, seules les femmes peuvent devenir sorcières ou utiliser des objets magiques. Tout bascule le jour où un jeune homme nommé Ichi bouleverse le monde en vainquant un Majik redoutable et en obtenant ses pouvoirs magiques ! Chasseur solitaire, Ichi ignore tout des sorcières et des Majiks, mais il est obsédé par la chasse à tout ce qui respire la soif de sang. Lorsque cet instinct le pousse à intervenir dans un combat entre la grande sorcière Desscaras et le terrifiant roi Majik Uroro, contre toute attente, il acquiert la magie destructrice d'Uroro, devenant ainsi le seul sorcier masculin au monde ! Et même Desscaras est loin d'imaginer le casse-tête que ce jeune Ichi, véritable sauvageon, est sur le point de lui donner.« Vous comprenez ? L’homme qui se tient devant vous a consacré dix ans de sa vie à vous frapper. » Ce volume, faisant suite au précédent, poursuit l’arc narratif de Bakugami et présente la nation Bakugami, qui vénère Bakugami, la « magie du sommeil bienheureux » censée guérir les cœurs brisés, et qui porte d’ailleurs le même nom que la nation. On y découvre également les exploits d’Ichi, devenu ami avec Gokuraku, qui connaît le secret de Bakugami et œuvre à le percer à jour, ainsi que les activités clandestines de Deathcrow et de ses alliés agissant dans l’ombre. La vérité sur Bakugami est, à vrai dire, assez macabre et surprenante. L’histoire est bien écrite et présentée de manière à ne pas se limiter à une simple quête de conquête d’alliés, ce qui la rend très agréable à lire. C'est un peu agaçant que la grande sœur s'appelle Lithia (sans doute en référence au lithium) et le petit frère Gokuraku, deux prénoms très japonais, mais bon, on suppose qu'il faut faire avec, c'est le choix de l'auteure. Si possible, nous aurions préféré qu'ils aient des prénoms plus proches, puisqu'ils sont frère et sœur dans l'histoire. C'est intéressant de constater que leur relation est inversée physiquement : Lithia est petite, douce et jolie, tandis que Gokuraku est grand, beau et a un fort caractère. Est-ce une fantaisie d'Osamu Nishi ou quelque chose du genre ? À propos de Bakugami, il semble « apaiser la douleur », mais en réalité, il « détruit le cœur même qui peut souffrir », rendant impossible toute forme de tristesse. Il ne s’agit pas tant de « salut » que d’une force qui « crée une dépendance » ou un « lavage de cerveau ». Si « l’anniversaire de la mort de votre mère » est remplacé par « le 10e anniversaire du festival célébrant la reconstruction du pays après l’apparition de Bakugami », il est évident que tout le monde serait en colère, même ceux qui ne vivent pas au paradis. Après tout, ce sont dix années durant lesquelles ils n’ont même pas pu faire leur deuil correctement de la mort d’un proche. Le plan d'Ichi et de ses amis (ou plutôt, celui de Deathcrow) est de recruter Gokuraku, capable de « toucher la magie à mains nues (ce qui est normalement impossible pour les hommes de ce monde) et de la frapper » grâce à une modification corporelle, comme allié. Cependant, Gokuraku, manquant de ressources face à Bakugami, souhaite qu'Ichi devienne son « complice », une situation quelque peu paradoxale. Nous avons également été impressionné par la façon dont Ichi, avec son charme naturel, a su désamorcer un conflit majeur avec Coco en déclarant : « Gokuraku est mon premier ami, je veux donc l'aider », gagnant ainsi sa confiance. D'un point de vue métatextuel, ce « rassemblement d'alliés » n'est qu'un « élément nécessaire à l'intrigue », autrement dit, une simple « mission » accomplie à cette fin. Cependant, si le lecteur s'en aperçoit et comprend qu'il ne s'agit que d'une simple mission, cela risque fort de le décevoir. Ou plutôt, même s'il est inévitable que le lecteur finisse par comprendre, il n'est pas judicieux de le laisser croire cela, et les scénaristes du monde entier se creusent la tête pour trouver comment dissiper cette impression. Dans cet ouvrage, toutefois, l'intrigue est parvenue à faire comprendre au lecteur qu'il n'est pas qu'un pion dans cette quête d'alliés, en fournissant à Gokuraku une raison parfaitement légitime de se ranger du côté d'Ichi. C'est là que le talent d'Osamu Nishi, forgé par le succès de ses longues séries publiées dans d'autres magazines, transparaît pleinement. Pour un lecteur blasé, le rassemblement d'alliés et les motivations de Gokuraku sont un peu excessifs, mais l'histoire reste captivante. Elle se termine sur la crise de nerfs de Gokuraku, tenté par les « conditions d'acquisition » diaboliques de Bakugami, et sur les efforts d'Ichi pour accepter sa colère et sa tristesse, prélude au tome suivant. Pas étonnant que ce soit si populaire !Cette fois, on se rapproche de plus en plus de la véritable identité de Bakugami… et c'est encore pire que ce qu'on imaginait, ou plutôt, un ennemi de l'humanité, car il utilise la magie anti-monde. En un sens, le pays a été mis à genoux par Bakugami, et Gokuraku était le seul à résister jusqu'à ce jour fatidique. Si Gokuraku avait été seul, le pays aurait été détruit, mais avec l'aide de son ami Ichi et le soutien de la puissante sorcière Deathcrow, quelque chose va forcément se produire ! Le frapper ne résoudra rien, mais c'est vraiment jouissif de voir Bakugami se faire réduire en bouillie ! Gokuraku et Ichi parviendront-ils à surmonter les épreuves de Bakugami et à récupérer la magie ?Date de parution : 04 Juin 2026Editions : Ki-oon