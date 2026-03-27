XIII tome 30 : So Help Me God !

Après l'attentat contre le Pape et la Maison Blanche, Jason a subi un lavage de cerveau orchestré par Janet Fitzsimmons. Autrement dit, elle lui a implanté une puce dans le cerveau, le rendant contrôlable, et son cerveau a perdu autant d'informations qu'il en a reçu. Janet l'a envoyé à Cuba pour libérer un hacker emprisonné, dont les informations pourraient s'avérer cruciales pour la Fondation Mayflower. Lorsque Jason quitte les États-Unis, les services secrets dépêchent avec lui le capitaine Sparks, une officière du même calibre que Jones. Elle aussi est une force redoutable et a reçu l'ordre d'éliminer Jason s'il parvient à capturer le hacker. Une fois à Cuba, cependant, les choses tournent mal et les services secrets russes recrutent ce dernier. Jason voyage comme prisonnier avec les Russes et le hacker jusqu'à Moscou. Mais ils ne veulent pas lui faire de mal ; au contraire, ils souhaitent l'impliquer dans le processus de paix. Cependant, les Russes savent désormais qu'il a une puce dans le cerveau et la retirent afin de pouvoir compter sur Jason. Ils lui promettent également de l'aider à rafraîchir sa mémoire, ce qu'il est naturellement ravi de faire.Dans cet épisode qui ouvre un nouveau diptyque, Jason est rapatrié aux États-Unis via Cuba. Il s'apprête à jouer un dangereux double jeu. Le hacker est son nouveau complice. De retour chez lui, Jason obéit scrupuleusement aux ordres de Janet, mais en parallèle, lui et le hacker infiltrent les systèmes de plusieurs grandes entreprises et institutions gouvernementales. Janet fait tout son possible pour que Jason soit nommé vice-président. Le président, de son côté, tente de se débarrasser de Jason. Mais l'opinion publique, influencée par son influence, et l'accident dont souffre le vice-président lors d'un séjour au ski permettent à Jason d'accéder au deuxième poste le plus important du pays. Un président américain autoritaire qui veut truquer les élections, une puce implantée dans le cerveau du héros, des manifestants brandissant des pancartes « Dissolvez l'OTAN ! ». Sente aurait pu se contenter de copier le scénario du journal ! Que tout cela paraisse en mars 2026 relève soit d'un timing parfait, soit d'une prescience stupéfiante. Pendant ce temps, Jason MacLane survit à deux tentatives d'assassinat, à un requin et à sa propre femme. C'est du XIII pur jus : un polar politique assumé et sans scrupules qui vous laisse l'illusion d'avoir appris quelque chose sur le monde, alors qu'en réalité, vous n'avez rien appris du tout. L'illustrateur Youri Jigounov (Alpha, XIII), sait tout dessiner dans les moindres détails. Il suffit de regarder les uniformes ou les équipements, c'est du très haut niveau.XIII reste une excellente série, avec une histoire formidable poussée à l'extrême. Nous sommes loins d'en avoir fini avec cette série ! Et on espère que les créateurs non plus.Date de parution : 27 Mars 2026Editions : Dargaud