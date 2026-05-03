Nos coeurs de chats tome 1

Nos coeurs de chats (Kurone-san wa Nyaa to Nakanai) est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Kodansha. Kitaoji Mamoru est un commercial serviable, bien trop serviable même, qui ne sait pas dire non quand un collègue lui demande de l'aide, ce qui a pour effet de ne pas lui laisser de temps personel. Un des rares soirs où il arrive à rentrer chez lui à pieds, avec une bière et sa manie de se conter un petit récit de rakugo, il se fait surprendre dans le parc par une collègue plutôt effacée, Kurone, qui est là à s'occuper des chats sauvages, mais en affichant un visage radieux. Le lendemain au travail, chacun convient avec l'autre d'oublier ce qu'ils ont vu, mais Kitaoji va quand même tenter de repasser par le parc, content de côtoyer quelqu'un avec qui il peut être lui même, sans masque. Commence alors une histoire d'amitié sincère entre deux personnes que tout oppose.Voici un récit charmant mettant en scène deux personnes très différentes, qui souffrent terriblement d'un environnement de travail oppressant. Ils tissent des liens discrets, d'une certaine manière, grâce à trois adorables félins qui donnent tout son sens au titre. Mamoru est le prince charmant de son entreprise ; il excelle dans l'art d'être incroyablement serviable, mais ne refuse jamais rien. Loin d'être le héros masculin typique, son histoire est celle d'un homme tellement absorbé par la culture d'entreprise qu'il en oublie qui il est vraiment. À l'inverse, Kurone vit un véritable enfer au travail : ignorée par ses collègues et réprimandée par ses supérieurs pour leurs erreurs, elle choisit d'échapper à ces problèmes et trouve du réconfort auprès des chats du parc dont elle prend soin. Une rencontre fortuite dans ce parc réunit Mamoru et Kurone, mais pas tout à fait comme vous l'imaginez. Pas encore, en tout cas. Et c'est important : le récit prend son temps pour développer les deux personnages et leur donner une véritable personnalité. Mamoru fait vraiment forte impression ; derrière son physique avantageux et sa volonté de plaire se cache quelqu'un qui en fait bien plus qu'il ne peut supporter mentalement. Quand il peut enfin être lui-même avec Kurone et les chats, son soulagement est palpable. Nous avons aussi beaucoup aimé son amour du rakugo, une petite touche inattendue et charmante. Kurone adore ses chats et les protège farouchement ; c'est elle la plus fragile des deux. Elle présente des traits neurodivergents, notamment sa difficulté à interpréter les signaux sociaux au travail. Elle est lente à baisser sa garde, surtout lorsqu'il s'agit de l'idée que quelqu'un puisse empiéter sur son temps avec les chats, même si Mamoru ne les conquiert pas facilement non plus. Pourtant, on comprend pourquoi elle a du mal à accepter qu'on pénètre dans son espace protégé. Son histoire est empreinte d'une tristesse plus profonde que celle de Mamoru, même si ses problèmes sont bien moins dus à ses propres actions. Elle est comme elle est, et personne ne semble savoir comment réagir. En plus de ce trio de chats, on découvre surtout comment on prend soin des chats errants au Japon. Un postulat passionnant, et pourtant, ce genre d'explications n'est pas toujours bienvenue d'habitude. Il est aussi agréable que Kurone montre comment témoigner son affection à un félin en clignant des yeux. Certes, l'intrigue met beaucoup de temps à se mettre en place, et la romance attendue n'avance que très lentement jusqu'à la toute fin. Certains trouveront peut-être ça un peu lent, mais on apprécie la profondeur des personnages principaux, et on ne s'ennuie jamais. Bref, ça donne une raison de nous intéresser à ces deux-là et de nous intéresser à leur histoire. C'est plutôt réussi et ça aborde des problèmes d'adultes, au lieu de se contenter de déguiser une romance lycéenne en histoire d'amour pour adultes. Tout cela est servi par un dessin très doux, qui colle parfaitement à l'ambiance instaurée, et qui rend honneur a? chaque expression.Un excellent début qui donne vraiment hâte de voir la suite. À voir absolument si vous recherchez une romance plus mature.Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Doki-Doki