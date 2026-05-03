Shiba Inu Rooms tome 2

Shiba Inu Rooms (Shiba-Tsuki Bukken) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Momose Kôri, lycéenne à la recherche d'un appartement suite à son changement d'établissement, découvre un studio (1LDK) à un prix dérisoire : seulement 4800 yens par mois (26 euros !). La raison de ce loyer si attractif ? Muu, un Shiba Inu fantôme ! Kôri est maladroite et a du mal à exprimer ses émotions, et Muu est un fantôme… Que va devenir la cohabitation de cette jeune fille solitaire et de son chien ? Riez, laissez-vous réconforter et émouvoir…Kôri s'est habituée à vivre avec Muu, l'esprit terrien d'un Shiba Inu. Elle aide Muu à se faire des amis, la lave quand elle est couverte de ketchup (!?), et j'en passe. Chaque jour réserve son lot d'imprévus, mais la sincérité de Muu a redonné le sourire à Kôri. Un jour, en rentrant de sa première journée dans une nouvelle école, elle trouve Muu, qui était censée être seule à la maison, se comportant étrangement… !? La vie avec Muu est pleine de surprises ! Sans rien dévoiler de l'intrigue , ce tome nous a vraiment fait ressentir les émotions liées à la parentalité. Muu qui veut des amis, le ketchup renversé, les malentendus et les réconciliations, sa première course… Plus les chiens sont mignons et attachants, plus il est douloureux de penser qu'ils sont devenus des esprits à cause des humains. Le langage hésitant de Muu est différent des bafouillages d'un tout-petit ; on pourrait croire qu'un vrai chien s'exprimerait ainsi. C'était bien qu'elle, cet esprit errant, ait pu traverser les murs et rencontrer les autres Jiba, mais il est inquiétant qu'elle puisse le faire librement. Muu réconforte Kôri d'une remarque anodine, elle quitte sa chambre malgré elle car elle s'inquiète pour le premier jour d'école de Kôri, elle court partout à la recherche de médicaments. Elle a peut-être l'air méchante, mais son cœur est si pur qu'il en est touchant. Il est amusant de voir le moineau qui ressemblait trait pour trait à la bouteille de ketchup. De nos jours, l'idée que des chiens puissent être amis à distance ne nous avait jamais effleuré l'esprit. On dirait que ça va devenir encore plus amusant maintenant que Muu interagit avec d'autres chiens. Les habitants de l'immeuble sont quant à eux tous uniques et sympathiques. Nous étions soulagés de voir que le père de Kôri semblait lui aussi gentil. Les talents manuels de la jeune femme sont incroyables, et nous aurions vraiment aimé avoir le coussin qu'elle a fabriqué à la fin. Le visage expressif et les mimiques de Muu sont tout simplement adorables. Le style graphique et l'histoire sont également fantastiques. Le manga bonus inclus est une attention très appréciable.Ce tome regorge de moments touchants. Les passages poignants, entre passé et présent, sont particulièrement émouvants. Muu a acquis la capacité inattendue de traverser les murs, ce qui lui a sauvé la vie à maintes reprises, mais est-elle vraiment en sécurité ? Son collier, censé l'empêcher de se perdre, s'est également détaché… En tout cas, espérons que le prochain tome sera tout aussi paisible !Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Doki-Doki