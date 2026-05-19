 Se connecter 
 Se connecter 
 
Necrophosis: Full Consciousness
Publié le 15/06/2026 Dans PlayStation 5
Retrouvez pleine conscience.
Vous incarnerez un squelette s'éveillant dans un mystérieux cimetière sablonneux, au cœur d'un royaume nommé Necrophosis. Des statues gigantesques aux figures terrifiantes vous entourent. Vous croiserez également des Dieux Anciens, tels qu'on les trouve dans les récits de Lovecraft. Que s'est-il réellement passé ? Necrophosis propose un gameplay axé sur la résolution d'énigmes complexes impliquant des objets spécifiques disséminés dans l'environnement. Vous découvrirez également divers éléments qui éclairent l'histoire du jeu. Si vous n'appréciez pas les phases d'action dans les jeux d'horreur, rassurez-vous : Necrophosis ne comporte aucun combat, mais privilégie la narration et les énigmes, avec une dimension d'exploration à la première personne. Au cours de votre périple, vous croiserez des personnages uniques et mystérieux, présentés dans un style de dialogue sombre. Certaines parties du jeu proposent des environnements plus ténébreux, mais l'exploration reste au cœur du jeu, sans que vous ayez à vous soucier d'autres détails. Cependant, à la longue, le jeu peut devenir monotone, car vous passerez beaucoup de temps à errer dans un même lieu avant de pouvoir accéder au suivant. L'histoire du jeu possède un thème original, mais malheureusement, sa présentation manque d'intérêt.

Visuellement, Necrophosis: Full Consciousness offre une bonne dose de gore et se révèle assez perturbant pour les joueurs non familiarisés avec des jeux comme Scorn. Nous avons particulièrement apprécié la manière dont le jeu transmet l'horreur, même dans les environnements lumineux de nombreux lieux. L'audio du jeu n'est pas particulièrement impressionnant en raison des nombreux moments de silence lors de la recherche d'objets nécessaires. Cependant, nous avons trouvé les dialogues bien rendus et reflétant bien l'atmosphère sombre. Si vous appréciez les jeux dans le même esprit que Scorn, mais avec une plus grande place accordée à l'exploration, Necrophosis: Full Consciousness pourrait vous intéresser. En revanche, si vous recherchez de l'action plus trépidante ou un scénario plus linéaire, Necrophosis risque de vous paraître un peu monotone, car il comporte de nombreux éléments de simulation de marche.

VERDICT
Necrophosis: Full Consciousness est un jeu d'horreur cosmique axé sur la résolution d'énigmes et l'exploration d'un environnement hanté par la mort. Le jeu propose des graphismes corrects, mais son rythme extrêmement lent le rendra malheureusement inaccessible à un large public.
Plus d'articles dans cette catégorie
11/06/2026 @ 16:06:11
Call of the Elder Gods
10/06/2026 @ 15:11:12
Chornobyl Liquidators
09/06/2026 @ 14:27:15
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir
04/06/2026 @ 17:36:56
Myst
01/06/2026 @ 01:14:34
Riven
28/05/2026 @ 15:47:40
Magic Exposure 2
27/05/2026 @ 02:03:05
Atomic Owl
26/05/2026 @ 01:19:24
Starbites
21/05/2026 @ 15:25:10
Kiln
19/05/2026 @ 00:29:26
Hades II

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
7 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos15-06
Test Necrophosis : Full Consciousness (PS5) - Un jeu d'horreur particulier
 Matériel15-06
Les prix de la mémoire DDR5 augmenteront de 500 % d'ici la fin de l'année !
 Windows15-06
Microsoft a encore une fois semé la pagaille avec une mise à jour de Windows 11
 Mobile15-06
Le smartphone de Trump s'est avéré être une copie du HTC U24 Pro.
 Matériel15-06
Le mini-PC Peladn HO5 avec le Ryzen AI 9 HX 470 est proposé au prix de 1 300 $.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page