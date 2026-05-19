Vous incarnerez un squelette s'éveillant dans un mystérieux cimetière sablonneux, au cœur d'un royaume nommé Necrophosis. Des statues gigantesques aux figures terrifiantes vous entourent. Vous croiserez également des Dieux Anciens, tels qu'on les trouve dans les récits de Lovecraft. Que s'est-il réellement passé ? Necrophosis propose un gameplay axé sur la résolution d'énigmes complexes impliquant des objets spécifiques disséminés dans l'environnement. Vous découvrirez également divers éléments qui éclairent l'histoire du jeu. Si vous n'appréciez pas les phases d'action dans les jeux d'horreur, rassurez-vous : Necrophosis ne comporte aucun combat, mais privilégie la narration et les énigmes, avec une dimension d'exploration à la première personne. Au cours de votre périple, vous croiserez des personnages uniques et mystérieux, présentés dans un style de dialogue sombre. Certaines parties du jeu proposent des environnements plus ténébreux, mais l'exploration reste au cœur du jeu, sans que vous ayez à vous soucier d'autres détails. Cependant, à la longue, le jeu peut devenir monotone, car vous passerez beaucoup de temps à errer dans un même lieu avant de pouvoir accéder au suivant. L'histoire du jeu possède un thème original, mais malheureusement, sa présentation manque d'intérêt.Visuellement, Necrophosis: Full Consciousness offre une bonne dose de gore et se révèle assez perturbant pour les joueurs non familiarisés avec des jeux comme Scorn. Nous avons particulièrement apprécié la manière dont le jeu transmet l'horreur, même dans les environnements lumineux de nombreux lieux. L'audio du jeu n'est pas particulièrement impressionnant en raison des nombreux moments de silence lors de la recherche d'objets nécessaires. Cependant, nous avons trouvé les dialogues bien rendus et reflétant bien l'atmosphère sombre. Si vous appréciez les jeux dans le même esprit que Scorn, mais avec une plus grande place accordée à l'exploration, Necrophosis: Full Consciousness pourrait vous intéresser. En revanche, si vous recherchez de l'action plus trépidante ou un scénario plus linéaire, Necrophosis risque de vous paraître un peu monotone, car il comporte de nombreux éléments de simulation de marche.Necrophosis: Full Consciousness est un jeu d'horreur cosmique axé sur la résolution d'énigmes et l'exploration d'un environnement hanté par la mort. Le jeu propose des graphismes corrects, mais son rythme extrêmement lent le rendra malheureusement inaccessible à un large public.