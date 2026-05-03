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Mon adolescence explosive tome 3
Publié le 12/06/2026 Dans Bandes Dessinées
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Mon adolescence explosive (Nankuru Nannai!) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Japon moderne, Okinawa. Higa Raikichi (38 ans), membre de l'unité Ranger des Forces d'autodéfense terrestres japonaises, a perdu sa femme et vit avec sa fille Haruko (13 ans), élève de collège, dans un foyer monoparental. Un jour, Haruko, qui semblait entrer dans une phase de rébellion extrême, prit conscience de ses pouvoirs psychiques et fut incapable de les contrôler. D'autres enfants dotés de pouvoirs psychiques apparurent également, et les rêves prémonitoires d'Haruko annonçaient une « attaque ennemie ».

Une explosion intervient au collège Nankai ! Haruko est-elle la suspecte ?! Une mystérieuse jeune fille nommée Coco attaque soudainement Haruko et ses camarades en plein cours ! L’explosion, provoquée par ses pouvoirs psychiques, oblige les Forces d’autodéfense, menées par Raikichi, à intervenir. Après un combat acharné, Haruko est acculée et accusée d’être la coupable. Face à la situation critique de sa fille, son père, Raikichi, en tant que capitaine, prend une décision impensable … et ses hommes en sont visiblement bouleversés ! Alors que le calme revient, un visiteur inattendu arrive chez les Higa ! Dans ce troisième tome, Raikichi, l’homme le plus fort physiquement, est mis à rude épreuve, tant comme père que comme capitaine ! Alors que le deuxième volume était fortement axé sur les interventions de l'armée et la découverte des pouvoirs par l'entourage, ce tome 3 réussit à calmer le jeu sur le plan strictement militaire pour se recentrer sur ce qui fait le sel de la série : la métaphore de la puberté. L'auteur explore avec brio les dilemmes internes des adolescents. Les pouvoirs évoluent en fonction de leurs émotions et de chaque nouvel émoi amoureux ou amical, ce qui peut littéralement provoquer des cataclysmes. Ce volume pose d'excellentes questions existentielles pour les personnages : Vaut-il mieux abandonner son pouvoir pour rentrer dans le rang et mener une vie "normale" ? Ou faut-il le garder et accepter la part de danger et de marginalité qui va avec ? Raikichi, en père célibataire et militaire cartésien complètement dépassé, amène une vraie maturité au manga. Le décalage entre sa vision d'adulte rigide et la spontanéité débordante (et magique) de sa fille donne lieu à des dialogues savoureux. Le fait qu'il s'apprête à faire des révélations montre que le scénario avance et ne stagne pas. La seule interrogation à ce stade demeure la date de parution du quatrième tome. Nous avons rattrapé la publication japonaise et il n'y a pas eu de nouvel opus depuis plus d'un an ....

VERDICT
Des adolescents provoquent des incidents en utilisant des pouvoirs psychiques, et les forces d'autodéfense et d'autres personnes le découvrent, mais tout cela reste étonnamment à petite échelle. Une suite hautement recommandée qui approfondit l'univers tout en gardant son humour et son humanité !

Date de parution : 03 Juin 2026
Editions : Doki Doki
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