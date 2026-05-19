Les machines deviennent une composante intÃ©grÃ©e de lâ€™ERP : Thinkwise enrichit sa plateforme avec la prise en charge native du protocole MQTT

PubliÃ© le 15/06/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiquÃ© de presse et ne reflÃ¨te en rien l'opinion de la rÃ©daction.
Thinkwise, la plateforme nÃ©erlandaise de transformation des systÃ¨mes legacy pour les applications critiques dâ€™entreprise, Ã©tend sa plateforme avec une prise en charge native de MQTT, le protocole de communication Ã la base des usines intelligentes. GrÃ¢ce Ã cette Ã©volution, la plateforme est dÃ©sormais prÃªte pour lâ€™Industrie 4.0 : les machines, capteurs et systÃ¨mes logiciels prÃ©sents sur le site de production peuvent dÃ©sormais Ã©changer des donnÃ©es directement et en temps rÃ©el avec la plateforme Thinkwise.
Ã€ partir du 15 juin 2026, les industriels pourront faire collaborer leur systÃ¨me ERP et les Ã©quipements de production au sein dâ€™un environnement unique, sans recourir Ã des intÃ©grations spÃ©cifiques ni Ã des logiciels intermÃ©diaires.
Cette Ã©volution rÃ©pond Ã un besoin croissant dâ€™intÃ©gration au sein des usines modernes. Dans lâ€™industrie manufacturiÃ¨re belge, la main-dâ€™Å“uvre se rarÃ©fie et son coÃ»t augmente, notamment sous lâ€™effet des charges salariales Ã©levÃ©es et de lâ€™indexation automatique des salaires. Dans le mÃªme temps, les robots deviennent plus performants, plus intelligents et plus abordables. Cette rÃ©alitÃ© exige des environnements de production oÃ¹ lâ€™ERP et lâ€™atelier communiquent en temps rÃ©el et fonctionnent de maniÃ¨re parfaitement synchronisÃ©e.
Un systÃ¨me unique pour les bureaux et lâ€™atelier
Aujourdâ€™hui encore, de nombreuses usines fonctionnent avec une multitude de systÃ¨mes distincts : un ERP pour la gestion administrative, des logiciels dÃ©diÃ©s au pilotage des lignes de production et dâ€™autres solutions pour le contrÃ´le des machines. Cette fragmentation entraÃ®ne des intÃ©grations sur mesure coÃ»teuses, des doublons de donnÃ©es et des dÃ©lais dans la prise de dÃ©cision. Les intÃ©grations traditionnelles sont souvent complexes, coÃ»teuses et fragiles.
Thinkwise rÃ©sout ce problÃ¨me grÃ¢ce Ã une prise en charge native de MQTT, permettant aux machines et aux capteurs de communiquer directement avec les applications utilisÃ©es par les Ã©quipes administratives. Les ordres de fabrication peuvent Ãªtre transmis directement du bureau Ã la ligne de production, tandis que les informations remontÃ©es par les machines sont immÃ©diatement disponibles dans lâ€™ERP.
Par ailleurs, lâ€™accÃ¨s Ã la couche de pilotage des Ã©quipements depuis la plateforme permet dÃ©sormais aux entreprises de dÃ©velopper directement dans Thinkwise leurs propres fonctionnalitÃ©s de gestion de production. RÃ©sultat : une moindre dÃ©pendance vis-Ã -vis des fournisseurs externes, une capacitÃ© dâ€™adaptation plus rapide aux Ã©volutions des processus et un environnement unifiÃ© remplaÃ§ant un ensemble disparate de systÃ¨mes.
Koninklijke Vezet : un leader europÃ©en pionnier du dÃ©ploiement
Koninklijke Vezet, lâ€™un des plus grands transformateurs de fruits et lÃ©gumes dâ€™Europe, est la premiÃ¨re entreprise Ã mettre en production lâ€™intÃ©gration MQTT de Thinkwise. Son environnement industriel produit et conditionne chaque jour plusieurs centaines de milliers dâ€™unitÃ©s fraÃ®ches rÃ©parties sur quelque 450 rÃ©fÃ©rences de produits finis.
Dans un contexte oÃ¹ la rapiditÃ©, la fraÃ®cheur des produits et la prÃ©cision logistique ne tolÃ¨rent aucun ralentissement, lâ€™intÃ©gration entre lâ€™ERP et les Ã©quipements de production constitue un prÃ©requis essentiel. La moindre seconde de retard dans les flux de donnÃ©es peut avoir un impact immÃ©diat sur la fraÃ®cheur des produits, la planification ou encore les livraisons aux clients.
Le fait quâ€™un client existant tel que Koninklijk Vezet soit le premier Ã adopter cette technologie nâ€™a donc rien dâ€™un hasard. Il sâ€™agit prÃ©cisÃ©ment du type dâ€™environnement de production complexe et Ã haut dÃ©bit pour lequel cette fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© conÃ§ue.
Frank Wester, IT Manager chez Koninklijke Vezet, explique :
Â« Nous voulons construire une usine plus intelligente. Cela implique que notre systÃ¨me ERP et les systÃ¨mes prÃ©sents sur le site de production communiquent efficacement entre eux. GrÃ¢ce Ã la prise en charge de MQTT par Thinkwise, cela devient possible. Les donnÃ©es de notre ERP pourront Ãªtre acheminÃ©es directement lÃ oÃ¹ elles sont nÃ©cessaires, et inversement. Nos processus opÃ©rationnels gagneront ainsi considÃ©rablement en fluiditÃ© et en fiabilitÃ©. Nous ne perdrons plus de temps Ã rÃ©soudre des problÃ¨mes dâ€™intÃ©gration et nous bÃ©nÃ©ficierons dâ€™une bien plus grande flexibilitÃ© lorsque nous souhaiterons modifier ou Ã©tendre nos activitÃ©s. Â»
Arie Versluis, Strategic Product Manager chez Thinkwise, ajoute :
Â« Les industriels sont soumis Ã une forte pression pour moderniser leurs opÃ©rations, mais les systÃ¨mes obsolÃ¨tes et les architectures fragmentÃ©es freinent souvent cette transformation. Avec cette Ã©volution, nous renforÃ§ons notre mission consistant Ã accompagner la transformation numÃ©rique complÃ¨te des industries manufacturiÃ¨res. Non pas en les contraignant Ã sâ€™adapter Ã des logiciels standardisÃ©s, mais en leur permettant de traduire leurs processus de production spÃ©cifiques dans des applications modernes et pÃ©rennes. GrÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration native de MQTT au sein de la plateforme Thinkwise, les entreprises peuvent tirer pleinement parti de la robotisation et de lâ€™intelligence artificielle sans sacrifier leur agilitÃ©. Â»
Ã€ partir du 15 juin 2026, les industriels pourront faire collaborer leur systÃ¨me ERP et les Ã©quipements de production au sein dâ€™un environnement unique, sans recourir Ã des intÃ©grations spÃ©cifiques ni Ã des logiciels intermÃ©diaires.
Cette Ã©volution rÃ©pond Ã un besoin croissant dâ€™intÃ©gration au sein des usines modernes. Dans lâ€™industrie manufacturiÃ¨re belge, la main-dâ€™Å“uvre se rarÃ©fie et son coÃ»t augmente, notamment sous lâ€™effet des charges salariales Ã©levÃ©es et de lâ€™indexation automatique des salaires. Dans le mÃªme temps, les robots deviennent plus performants, plus intelligents et plus abordables. Cette rÃ©alitÃ© exige des environnements de production oÃ¹ lâ€™ERP et lâ€™atelier communiquent en temps rÃ©el et fonctionnent de maniÃ¨re parfaitement synchronisÃ©e.
Un systÃ¨me unique pour les bureaux et lâ€™atelier
Aujourdâ€™hui encore, de nombreuses usines fonctionnent avec une multitude de systÃ¨mes distincts : un ERP pour la gestion administrative, des logiciels dÃ©diÃ©s au pilotage des lignes de production et dâ€™autres solutions pour le contrÃ´le des machines. Cette fragmentation entraÃ®ne des intÃ©grations sur mesure coÃ»teuses, des doublons de donnÃ©es et des dÃ©lais dans la prise de dÃ©cision. Les intÃ©grations traditionnelles sont souvent complexes, coÃ»teuses et fragiles.
Thinkwise rÃ©sout ce problÃ¨me grÃ¢ce Ã une prise en charge native de MQTT, permettant aux machines et aux capteurs de communiquer directement avec les applications utilisÃ©es par les Ã©quipes administratives. Les ordres de fabrication peuvent Ãªtre transmis directement du bureau Ã la ligne de production, tandis que les informations remontÃ©es par les machines sont immÃ©diatement disponibles dans lâ€™ERP.
Par ailleurs, lâ€™accÃ¨s Ã la couche de pilotage des Ã©quipements depuis la plateforme permet dÃ©sormais aux entreprises de dÃ©velopper directement dans Thinkwise leurs propres fonctionnalitÃ©s de gestion de production. RÃ©sultat : une moindre dÃ©pendance vis-Ã -vis des fournisseurs externes, une capacitÃ© dâ€™adaptation plus rapide aux Ã©volutions des processus et un environnement unifiÃ© remplaÃ§ant un ensemble disparate de systÃ¨mes.
Koninklijke Vezet : un leader europÃ©en pionnier du dÃ©ploiement
Koninklijke Vezet, lâ€™un des plus grands transformateurs de fruits et lÃ©gumes dâ€™Europe, est la premiÃ¨re entreprise Ã mettre en production lâ€™intÃ©gration MQTT de Thinkwise. Son environnement industriel produit et conditionne chaque jour plusieurs centaines de milliers dâ€™unitÃ©s fraÃ®ches rÃ©parties sur quelque 450 rÃ©fÃ©rences de produits finis.
Dans un contexte oÃ¹ la rapiditÃ©, la fraÃ®cheur des produits et la prÃ©cision logistique ne tolÃ¨rent aucun ralentissement, lâ€™intÃ©gration entre lâ€™ERP et les Ã©quipements de production constitue un prÃ©requis essentiel. La moindre seconde de retard dans les flux de donnÃ©es peut avoir un impact immÃ©diat sur la fraÃ®cheur des produits, la planification ou encore les livraisons aux clients.
Le fait quâ€™un client existant tel que Koninklijk Vezet soit le premier Ã adopter cette technologie nâ€™a donc rien dâ€™un hasard. Il sâ€™agit prÃ©cisÃ©ment du type dâ€™environnement de production complexe et Ã haut dÃ©bit pour lequel cette fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© conÃ§ue.
Frank Wester, IT Manager chez Koninklijke Vezet, explique :
Â« Nous voulons construire une usine plus intelligente. Cela implique que notre systÃ¨me ERP et les systÃ¨mes prÃ©sents sur le site de production communiquent efficacement entre eux. GrÃ¢ce Ã la prise en charge de MQTT par Thinkwise, cela devient possible. Les donnÃ©es de notre ERP pourront Ãªtre acheminÃ©es directement lÃ oÃ¹ elles sont nÃ©cessaires, et inversement. Nos processus opÃ©rationnels gagneront ainsi considÃ©rablement en fluiditÃ© et en fiabilitÃ©. Nous ne perdrons plus de temps Ã rÃ©soudre des problÃ¨mes dâ€™intÃ©gration et nous bÃ©nÃ©ficierons dâ€™une bien plus grande flexibilitÃ© lorsque nous souhaiterons modifier ou Ã©tendre nos activitÃ©s. Â»
Arie Versluis, Strategic Product Manager chez Thinkwise, ajoute :
Â« Les industriels sont soumis Ã une forte pression pour moderniser leurs opÃ©rations, mais les systÃ¨mes obsolÃ¨tes et les architectures fragmentÃ©es freinent souvent cette transformation. Avec cette Ã©volution, nous renforÃ§ons notre mission consistant Ã accompagner la transformation numÃ©rique complÃ¨te des industries manufacturiÃ¨res. Non pas en les contraignant Ã sâ€™adapter Ã des logiciels standardisÃ©s, mais en leur permettant de traduire leurs processus de production spÃ©cifiques dans des applications modernes et pÃ©rennes. GrÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration native de MQTT au sein de la plateforme Thinkwise, les entreprises peuvent tirer pleinement parti de la robotisation et de lâ€™intelligence artificielle sans sacrifier leur agilitÃ©. Â»