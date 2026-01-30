Tales of Arise : Beyond the Dawn Edition

Avant de commencer la critique proprement dite, nous tenons à préciser que chaque Tales of est une histoire en soi, et Arise n'est pas exclu. L'histoire raconte comment l'Empire de Rena, originaire d'une planète en orbite autour de Dahna, tient cette dernière en échec grâce à ses puissantes technologies depuis plus de 300 ans. Les seigneurs de Rena qui règnent sur Dahna maintiennent la population en esclavage depuis des temps immémoriaux, l'exploitant pour extraire l'énergie astrale nécessaire pour gagner le défi royal. Ce défi exige que, tous les 7 ans, les cinq seigneurs accumulent le plus d'énergie possible, où celui qui en aura obtenu le plus régnera sur Rena. Bien sûr, le sale boulot de l'extraction revient aux pauvres Dahnans, qui après trois siècles d'abus ont complètement oublié le concept de liberté. Le protagoniste de l'histoire sera Alphen, un esclave portant un masque de fer impossible à enlever et qui a perdu les souvenirs de sa vie passée. Il ne ressent aucune douleur et c'est pourquoi il sera le seul à pouvoir toucher Shionne, une jeune fille que nous rencontrerons au cours de notre voyage. La jeune fille a en effet été frappée par la malédiction des piquants, une magie qui fait ressentir une forte douleur à quiconque entre en contact physique avec elle ; grâce à ces particularités, tous deux vont rapidement s'entendre. De plus, Shionne porte en elle l'un des cinq noyaux élémentaires, à savoir celui du feu, symboles de la puissance de l'autorité de chaque seigneur. Il existe un noyau primaire pour l'énergie astrale de chaque élément : terre, eau, feu, vent et lumière. Grâce à ce pouvoir, la jeune fille donne à Alphen la possibilité de manier une épée de feu magique, si puissante qu'elle représente l'espoir de liberté pour tous les Dahna. Cette arme ne peut cependant pas être maniée par n'importe qui, car elle brûlerait toute personne qui la toucherait, c'est pourquoi Alphen, qui comme mentionné ci-dessus ne peut pas ressentir la douleur, semble être la bonne personne pour la posséder.Au cours de l'histoire, d'autres personnages tels que Rinwell, Dohalim, Kisara et Law se joindront également à votre aventure. Nous vous laissons découvrir les origines et les histoires de ces personnages par vous-même, mais il suffit de dire que l'équipe a fourni beaucoup d'efforts pour créer des arrière-plans qui soient néanmoins cohérents et capables de faire ressortir le caractère des différents personnages, avec des forces et des faiblesses bien définies qui mettent en valeur la personnalité de chaque protagoniste. L'ensemble du groupe est composé de personnages extrêmement divers, divisés même par une haine profonde en raison des monstruosités survenues au cours d'années et d'années d'abus. Tales of Arise raconte précisément le voyage de ce groupe d'"ennemis", mais ensemble, ils partagent un seul et même objectif : sauver le peuple de Dahna de l'oppression de Rena une fois pour toutes. L'intrigue principale repose donc sur cette prémisse, et nous devons dire qu'à la longue, l'équipe s'est montrée capable de faire en sorte que le point culminant de l'aventure soit parfait. Partout où vous irez, vous trouverez tromperie et destruction, des gens désespérés ou des réfugiés cachés qui tentent de reconstruire leur vie, mais entourés de monstres prêts à les chasser et à les tuer. Le monde créé par la maison de développement déborde d'horreurs et d'épreuves : plus les Dahnans vivent, plus ils se rendent compte que la réalité n'est faite que de douleur, de souffrance et de vide, tandis que le désir de liberté et de vie paisible déclenche des guerres violentes dans toute la création et que la haine est la toile de fond de toute interaction interpersonnelle. Ce ne sont là que quelques-uns des concepts que Tales of Arise tente d'exprimer dès le départ, et à travers notre expérience, nous devons dire que ce qui est manifesté n'est jamais présenté avec banalité. Évidemment, il y a des hauts et des bas dans la production sur le plan narratif, des personnages mieux écrits et d'autres qui le sont moins, mais l'essentiel est que l'histoire s'accélère et se maintient jusqu'au générique de fin. Le rythme de l'intrigue elle-même ne laisse guère de répit à l'utilisateur, même s'il y a bien sûr des moments où l'on peut se consacrer à des quêtes annexes ou autres. En bref, en ce qui concerne le scénario global, il est impossible de ne pas féliciter l'équipe pour ce qu'elle a fait.Côté gameplay, commençons par dire que le concept d'Astral Arts n'a pas été modifié le moins du monde ; certes, les mouvements sont désormais plus spectaculaires et plus nombreux, mais il s'agit toujours de simples attaques que vous pouvez effectuer pendant les combats. Chaque membre du groupe a sa propre spécificité : Aplhen peut utiliser l'épée de feu pour booster un art au prix de points de vie et ainsi faire beaucoup de dégâts supplémentaires, Law bénéficiera d'un boost sur les attaques lorsqu'il n'est pas touché, et ainsi de suite. Ces singularités ont été introduites pour permettre aux joueurs de tirer le meilleur parti de tous les personnages du groupe dans différentes situations, sans que la monotonie ne prenne le dessus dans les combats. De plus, on peut compter sur de nombreux coups spéciaux particulièrement utiles dans le cas où le combat ne tourne pas en notre faveur. Le résultat final est un système de combat particulièrement varié, rapide et amusant, consacré avant tout à l'attaque. Il suffit de dire que le bouton de parade a été supprimé, remplacé ici par une esquive beaucoup plus rapide, afin que vous puissiez vous éloigner rapidement de l'ennemi. Les combats en général sont maintenant beaucoup plus chorégraphiés et spectaculaires, ainsi que fluides et amusants. Vous avez toujours envie de vous battre, et la possibilité de changer de membre contrôlé à tout moment offre cette touche de variété supplémentaire qui rend les phases de combat beaucoup moins répétitives et ennuyeuses. Le système de guérison a également été réorganisé et est désormais lié aux PC (points de guérison). Ils sont consommés lorsqu'un membre du groupe utilise des arts de soins ou de soutien, sont partagés par le groupe et peuvent être restaurés avec certains objets ou en se reposant la nuit. Ils peuvent bien sûr être augmentés avec des objets spécifiques, mais nous pouvons vous assurer que lors des combats de boss, vous aurez l'impression de ne jamais en avoir assez.La barre de difficulté générale a été relevée par rapport au passé ; il ne s'agit pas d'un jeu impossible, bien sûr, et il apparaît encore globalement très accessible, mais cette fois-ci, vous devrez faire appel à un peu plus de matière grise et à une meilleure organisation, tant au niveau des objets que des stratégies de combat. Même pour l'équipement, il n'y a pas de marchand classique, mais plutôt un personnage capable de créer des armes à condition de lui apporter les bons matériaux et une quantité suffisante de pièces. Il suffit d'un petit moment pour se rendre compte qu'il n'est pas judicieux de jeter son argent par les fenêtres, alors réfléchissez toujours soigneusement à ce qui vaut la peine d'être acheté. Tales of Arise n'est pas un véritable monde ouvert, il se divise plutôt en macro-zones avec de nombreux objets d'artisanat utiles : en plus des matériaux pour les objets, vous trouverez des aliments pour cuisiner ou des plantes capables d'augmenter certaines statistiques. L'exploration ne concerne malheureusement que ces aspects ; bien sûr, il y a aussi quelques secrets cachés parmi les différentes cartes, mais c'est vraiment trop peu pour donner envie de visiter chacun des lieux présents avec une attention appropriée. Vous vous retrouverez à errer dans le décor non seulement pendant la quête principale, mais aussi dans les quêtes secondaires, qui peuvent vous emmener dans des endroits étranges, mais vous ne tomberez jamais sur des zones vraiment sensationnelles. Pour ne rien arranger, il y a les monstres, répartis en quelques types qui auront tendance à se répéter très vite tant dans leur design que dans leur moveset, avec de petites différences selon la région dans laquelle vous vous déplacez. Comme il y a cinq régions avec leur propre habitat, il aurait été agréable de voir des ennemis plus diversifiés, et aussi d'exploiter le système de combat de manière plus complexe.L'un des aspects les plus délicats et les plus importants du nouveau parcours de la saga Tales of est certainement l'aspect technique et artistique, qui a toujours été la croix et le cœur de la marque mais qui, au fil des ans, a commencé à devenir une lourde limitation. Ce n'est pas un mystère que les derniers chapitres (voir Berseria, Zestiria) n'ont pas brillé sous cet aspect, surtout sous le profil exquis de la technique et de la réalisation, soulignant de manière parfois impitoyable le caractère démodé et non actualisé tant du moteur graphique sur lequel tournaient les productions que de la pauvreté polygonale et constructive de la majorité des actifs du jeu. Par conséquent, l'un des premiers gestes, absolument nécessaire, a été de remodeler tout le système graphique et artistique de la production, sur lequel le passage à un nouveau moteur graphique (l'Unreal Engine), qui a su donner un nouveau souffle à tout l'écosystème, figure en tête de liste. Tales of Arise est un titre qui, du point de vue technique, permet à l'ensemble de la saga de faire un bond en avant très évident, résultant dès les premières barres solides et soignées à presque tous les points de vue. Les grands efforts consentis par Bandai Namco sont particulièrement évidents lorsqu'on analyse des éléments tels que les modèles polygonaux des personnages humains mais aussi ceux des ennemis et des créatures disséminés dans le royaume de Dahna, désormais caractérisés par une réalisation plus soignée et plus précise. Ces éléments embrassent délicatement un univers de jeu riche et coloré, qui semble presque dessiné à l'aquarelle, caractérisé par un rendu des couleurs fort et décisif qui semble mettre fortement en valeur toutes les nuances les plus vives, presque en contraste avec l'obscurité et l'opacité d'un monde où la désolation et la peur règnent en maître. L'excellente utilisation du HDR rend l'image globale encore plus précise, une image qui trouve sa sublimation dans un rendu global plus que solide. Sur la version Nintendo Switch 2, les performances étaient plutôt stables, malgré un framerate limité à 30 images par seconde. L'expérience de jeu restait néanmoins très agréable, car on peut y jouer partout et à tout moment.Mais malheureusement, tout ce qui brille n'est pas or. Bien qu'ils soient vastes et résolument plus ouverts que par le passé, les environnements bénéficient d'une orientation différente, ce qui, dans certains cas, expose Tales of Arise à des éléments de confrontation tels que le pop-up et le pop-in, le chargement de textures en basse résolution et ainsi de suite, le tout devenant plus évident surtout dans les environnements plus riches en PNJ comme les villes et les lieux de rassemblement en général. Bien sûr, il s'agit d'un détail compréhensible et, surtout, nous sommes loin de l'époque des cartes recyclées et des actifs entiers vus jusqu'à Berseria, mais cela vaut quand même la peine d'en faire la liste, même s'il s'agit de quelque chose qui n'affecte pas tant que ça la qualité globale du produit. En revanche, les scènes d'interlude de style anime, réalisées en CGI, sont splendides et nous ont fait bondir de notre chaise plus d'une fois. Un dernier commentaire sur le majestueux compartiment audio : l'ouverture seule nous a émus et excités en même temps, mais toute la bande sonore a eu le même effet, devenant pratiquement le fidèle compagnon d'un voyage qu'il est certainement difficile d'oublier. Enfin, le doublage japonais est très bon, mais le doublage anglais a également marqué les esprits, bien qu'il n'y ait honnêtement aucune comparaison entre les deux. De plus, l'équipe a fait preuve de beaucoup de courage en voulant aborder des thèmes tels que l'esclavage, le racisme et tant d'autres sujets "épineux" qui sont souvent difficiles à traiter dans un jeu vidéo. Le sentiment est que c'est un titre qui peut plaire à la fois aux anciens et aux nouveaux joueurs, capable d'embrasser un public beaucoup plus large que par le passé. C'est précisément la raison pour laquelle nous apprécions d'autant plus le fait qu'il ait affiché une narration percutante, de sorte que ce que signifie jouer à Tales of restera dans l'esprit des utilisateurs.Peu de jeux (à l’exception bien sûr de ceux qui se concentrent sur le multijoueur) continuent de recevoir du contenu des années après leur lancement. Ce simple fait finit par rendre curieux l'arrivée de Beyond the Dawn, la grande extension de contenu pour Tales of Arise, qui est inclus d'emblée (avec les autres DLC) dans la version Switch 2. Beyond the Dawn se déroule un an après les derniers événements de Tales of Arise, au cours desquels Alphen et ses compagnons ont détruit la planète Lenegis. Pourtant, loin d’une fin heureuse comme celle d’un conte de fées traditionnel, on ne tarde pas à se rendre compte que les tensions entre Rehnans et Dahniens sont encore très présentes dans la société. C'est dans ce contexte que nous faisons la connaissance de la mystérieuse Nazamil. Fille d'un noble de Rehna – l'estimé Seigneur Urwagil Hildris – et d'une citoyen ordinaire de Dahna, elle n'est bien considérée par aucune des deux civilisations et est même fréquemment persécutée en raison de sa condition de naissance. Compatissant face à la situation de la jeune femme, Alphen et les autres personnages principaux d'Arise décident de l'aider. Ce qui suit est le fil conducteur d'un voyage d'un peu plus de dix heures qui aborde sans crainte des sujets délicats tels que la violence domestique et paternelle, l'abandon familial, les traumatismes causés par les préjugés et l'importance des véritables amitiés. Sans entrer dans le territoire du spoiler, la façon dont tous ces sujets sont présentés s'avère efficace, notamment les conversations autour du feu de camp et sous le format bande dessinée. Malheureusement, Nazamil ne rejoint pas l'équipe en tant que personnage jouable, mais on peut dire sans se tromper que si vous avez apprécié les moments de complicité du jeu de base, vous apprécierez probablement de savoir comment se déroule la vie de chacun des personnages un an après le guerre des deux mondes.Bien qu'il s'agisse d'une extension directe, Beyond the Dawn est accessible via le menu principal. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une partie sauvegardée ou une histoire terminée pour profiter du contenu. D'un autre côté, les joueurs vétérans peuvent s'attendre à des récompenses telles que des quantités considérables de Gald et des points de guérison grâce à leur progression dans la campagne principale. Il y a même des équipements bonus si tous les personnages jouables ont atteint le niveau 100. Avec cinq niveaux de difficulté (Histoire, Normal, Modéré, Difficile et Chaos), vous pourrez choisir dès le début le niveau de défi que vous souhaitez pour des affrontements agiles et stylés. Même en optant pour le mode Histoire pour progresser plus vite et terminer cette analyse à temps, nous sommes tombé sur des ennemis coriaces, dont les affrontements prenaient souvent plus de dix minutes avant de déterminer le vainqueur. Néanmoins, nous n'avons jamais cessé d'être enthousiasmé par les batailles. Même avec le chaos visuel occasionnel, il est difficile de ne pas se laisser emporter par l'action, et les joueurs plus expérimentés apprécieront certainement les défis introduits par cette extension. comme plus de boss et de donjons à explorer, ainsi que de nouveaux Zeugles géants mortels. Il convient également de mentionner le nombre de missions secondaires : au total, il y a plus de trente quêtes secondaires qui montrent certains des défis auxquels sont confrontés les Dahniens et les Rehnans lorsqu'ils sont obligés de vivre ensemble. Si les deux mondes se sont rapprochés et ne font littéralement plus qu'un depuis le grand conflit, il faut accepter qu'avec les temps nouveaux viennent de nouveaux problèmes, et ce sera au joueur d'intervenir pour améliorer certaines situations.Techniquement parlant, Beyond the Dawn continue d’utiliser le célèbre « filtre atmosphérique » qui mélange l’esthétique de l’anime et de l’aquarelle. Le résultat continue d’être époustouflant et constitue un véritable spectacle visuel, même plus de deux ans après la première de Tales of Arise. Le seul reproche à ce sujet est lié au pop-in, qui fait apparaître brutalement plusieurs éléments de la scène au fur et à mesure des mouvements du personnage. C'était un problème dans le jeu original qui reste présent dans cette extension, même avec le grand écart de temps entre les deux versions. Pour être honnête, cela ne suffit pas à rompre l'immersion ou à condamner l'expérience, mais cela reste une petite déception, sachant que même le fait de ne pas installer le jeu sur un SSD atténue la situation. La puissance des consoles de la génération actuelle et des PC plus performants pourrait être mieux utilisée à cet égard, le jeu est toujours crossgen il est vrai, mais il semble que Bandai Namco ait décidé que cette mission serait réellement pour les prochains Tales. Le système de jeu, y compris le système de combat, est resté inchangé par rapport à celui d'Arise, et n'a donc pas été modifié, même légèrement. Le nombre d'actions à réaliser est toujours très élevé, mais les commandes deviennent naturelles après seulement quelques batailles, pour des combats toujours difficiles et complexes. En plus de pouvoir passer d'un personnage à l'autre à tout moment et profiter de ses caractéristiques, le joueur peut effectuer des attaques à deux avec l'un des membres choisis parmi ceux ayant atteint la recharge de la barre appropriée.Le système de combat nécessite d'enchaîner un maximum de combos, de manière à faciliter l'exécution de ces attaques très puissantes. Enfin, il existe des points de santé (également appelés PC), qui constituent essentiellement une « source » dans laquelle tout votre groupe peut puiser pour réaliser des sorts liés à la récupération de santé. Il est également vrai que la difficulté générale est élevée mais pas prohibitive, étant donné que le DLC est au fond assez accessible, tout comme tout n'est pas encore une fois structuré comme un véritable monde ouvert, étant donné qu'une fois de plus le monde du jeu est divisé en macro-zones où vous pouvez trouver des ennemis et des objets. A cela s'ajoutent six costumes supplémentaires , du nouveau contenu pour les deux protagonistes et bien plus encore, dont un pack d'aide au voyage et divers objets supplémentaires (50 000 gald, +5 niveaux, +100 CP, équipement de pêche complet). De plus, les joueurs peuvent également mettre la main sur une collection d’armes en argent et une collection de nouvelles variantes d’armes en argent. Enfin notez que le jeu est proposé sur Switch 2 sur une GameKey Card et non une vrai cartouche physique.Tales of Arise est certainement un remarquable pas en avant pour la série, qui, nous en sommes sûrs, va conquérir de nombreux nouveaux. En toile de fond d'un système de combat encore plus frénétique, amusant et satisfaisant, on trouve une histoire pleine de rebondissements, mature et très soignée à bien des égards, qui aborde des dynamiques importantes sans aucune forme de retenue. L'extension Beyond the Dawn répond aux attentes de sa mission en apportant de nouvelles quêtes, des adversaires stimulants et encore plus de ce qui a fait du jeu de base l'un des meilleurs et des plus divertissants JRPG sortis ces dernières années. N'ayant pas peur d'aborder des thèmes délicats tels que les préjugés et l'abandon de la famille, ou de montrer que toutes les fins ne sont pas aussi heureuses qu'elles le paraissent, cette édition Switch 2 est une occasion pour les vétérans et les nouveaux venus de visiter cet univers et d'apprécier ses bons graphismes, son excellent système de combat et sa progression amusante, même si le jeu peut sembler aussi très conservateur plus de cinq après la sortie du jeu d'origine.