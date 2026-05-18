Développé par Out of the Blue Games, Call of the Elder Gods est un jeu d'aventure et de réflexion en 3D à la première personne, axé sur la narration. Suite directe de Call of the Sea , il partage de nombreux points communs avec ce dernier, tant au niveau du scénario que du gameplay. Cependant le cadre change beaucoup : Lovecraft fait un retour en force dans le monde du jeu vidéo, avec une popularité sans précédent. Ces derniers mois, d'innombrables titres se sont inspirés de l'univers visionnaire de cet auteur intemporel, et Call of the Elder Gods s'intègre parfaitement à ce catalogue vaste et diversifié. Pourtant, ce jeu apporte une touche unique, le personnalisant et explorant son imagerie avec audace et créativité, notamment grâce à une palette de couleurs vives, contrairement à beaucoup d'autres. Un contraste saisissant qui captive immédiatement. Après tout, le premier opus , Call of the Sea, offrait déjà une expérience unique, intense et marquante. La suite arrive encore plus puissante et porteuse de grandes attentes, tant au niveau du gameplay que du scénario. D'ailleurs, le jeu s'ouvre sur une question essentielle : avez-vous joué au premier volet ? L'expérience de Call of the Elder Gods est en partie liée au premier jeu. Oui, le jeu peut être apprécié sans son prédécesseur, et il s'efforce de proposer une expérience cohérente et compréhensible. Cependant, la meilleure façon de découvrir Call of the Elder Gods est d'avoir terminé Call of the Sea . En effet, les références y sont nombreuses et incontournables, et ce second chapitre conclut et renforce certains événements qui, sans la connaissance des précédents, perdraient de leur impact émotionnel.En examinant le récit de Call of the Elder Gods, le premier changement par rapport au préquel réside dans le protagoniste… ou plutôt les protagonistes, tous deux confrontés à divers problèmes personnels. Le premier, le professeur Harry Everhart , est hanté par un passé douloureux, un lourd fardeau qui l'a rendu bourru, brusque et terriblement renfermé. La seconde est l'étudiante Evangeline Drayton qui, outre le fait de me faire vivre des rêves absurdes et difficiles à déchiffrer, souffre d'amnésie pendant un certain temps. La collaboration entre les deux personnages n'est pas immédiate, mais elle se noue et évolue au fil d'un périple qui les mènera de la Nouvelle-Angleterre à l'Outback australien, à travers un désert envoûtant, en passant par d'immenses glaciers et des formations rocheuses d'un autre monde. Au cours de ce voyage, de nombreux thèmes sont abordés, tels que la famille, la santé mentale, le deuil et la mort. Cette dernière est traitée d'une manière fascinante et discrète, en accord avec la « philosophie » de Lovecraft, un auteur qui imprègne à la fois le cadre et l'intrigue. Reconnaissons-le, le rythme narratif , étroitement lié à la rapidité avec laquelle on résout les nombreuses énigmes, est plutôt bon, avec une phase finale brillante qui tente de reprendre de nombreux éléments du premier opus, offrant des révélations et des rebondissements qui raviront particulièrement ceux qui ont apprécié le premier jeu. Ce dernier, grâce notamment à sa nouveauté et à une intrigue légèrement plus percutante, est plus abouti narrativement, mais Call of the Elder Gods sait aussi raconter une histoire et conclut son aventure en nous offrant des sensations qui nous marqueront longtemps après le générique de fin.Call of the Elder Gods est un jeu d'aventure narratif en 3D à la première personne, avec quelques phases d'exploration, mais toujours centré sur la résolution d'énigmes. Ces énigmes sont étroitement liées au monde qui nous entoure et exigent une analyse minutieuse et une bonne mémoire. Analyser des documents, étudier des scénarios, relier les indices et résoudre les énigmes sont les fondements du gameplay de Call of the Elder Gods, qui s'inscrit dans la lignée du succès de son prédécesseur. Une bonne variété d'énigmes s'allie à une durée de jeu totale raisonnable, conforme au genre et à son prédécesseur : comptez sept à huit heures, voire moins, selon votre rapidité de réflexion et d'exécution. Certaines sont assez complexes et peuvent nécessiter plusieurs essais avant de trouver la solution. Un carnet de notes nous sera utile pour nous guider. Ici, vous trouverez des informations qui ne sont pas toujours exhaustives ni détaillées, mais qui n'en demeurent pas moins des pistes de réflexion et des éléments de coordination précieux à garder à l'esprit. De plus, grâce à une exploration relativement limitée , en faisant constamment des allers-retours et en changeant de perspective, la solution apparaîtra rapidement. Bien sûr, si vous êtes impatient ou si vous recherchez un jeu d'action, Call of the Elder Gods n'est pas fait pour vous. Ceux qui recherchent un jeu qui mettra leur intelligence à l'épreuve y trouveront leur compte.Parmi les rares nouveautés du jeu, la présence de deux personnages jouables est particulièrement remarquable . Or, cette innovation est précisément l'un des aspects les moins exploités. Certes, la coopération est essentielle pour certaines énigmes, mais leur potentiel est sous-exploité et, de fait, elles sont plus simples et plus vite oubliées que les énigmes classiques. Graphiquement, Call of the Elder Gods se distingue par son style et sa palette de couleurs. Compte tenu de son lien avec l'univers de Lovecraft, le choix audacieux de ces couleurs est toujours une réussite. Certes, après le préquel, l'effet de surprise est légèrement moins saisissant, mais dans l'ensemble, rien à redire. En effet, les années qui séparent les deux opus ont permis un plus grand soin apporté aux détails et des animations plus convaincantes et cohérentes. La qualité sonore est également excellente, avec des musiques fidèles à la production. Le doublage anglais est réussi, et nous avons particulièrement apprécié la présence de sous-titres français , indispensables pour comprendre et apprécier pleinement l'histoire de Call of the Elder Gods. Notons toutefois qu'il n'y a aucune optimisation pour la PS5 Pro pour le moment, alors que le jeu perd parfois en fluidité sur la PS5 de base. Enfin, signalons que Microids sortira une version physique du jeu à la rentrée.Call of the Elder Gods est une bonne suite qui, bien que moins surprenante que Call of the Sea, gagne en maturité tant dans sa narration que dans ses énigmes variées. Ces dernières sont complexes, stimulantes et gratifiantes. Il est regrettable que les deux personnages principaux soient sous-exploités. Cela reste néanmoins un titre intéressant, doté d'un récit captivant.