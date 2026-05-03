Tatari tome 7

Tatari est une série qui a connu neuf tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Il y a bien longtemps, Tatari était un chat monstrueux qui était craint comme un grand démon dans la capitale de Kyoto. 1000 ans se sont écoulés et il est désormais un chat errant sous la garde d'un frère et d'une sœur nommés Takeru et Yuki. Tatari et Takeru étaient les meilleurs amis du monde et, bien qu'ils soient pauvres, ils vivaient heureux dans un appartement délabré... jusqu'au jour où Takeru fut tué. Pour le bien de son meilleur ami décédé, le grand démon Tatari poursuit sa dernière volonté, dans une bataille étrange et sombre avec un lever de rideau mystérieux !!La lame mortelle de Yuki, manipulée, transperce le corps de Tatari. Confiant Yuki à Futaba, Tatari s'effondre sur place. Alors que tout espoir semblait perdu, la Reine des Neiges, Setsuna, réapparaît soudainement ! Elle se déchaîne contre Domine et Ability ! Pendant ce temps, au parc d'attractions, Beriko a fort à faire face à Olkegard ! De plus, Raiden, qui affronte Liber à l'aquarium , est stupéfait d'apprendre un secret de ce dernier ! Tous sont sur la défensive face à la stratégie rusée d'Isha Lu. Tatari, terrassé par la lame mortelle, parviendra-t-il à se réveiller… ? Dans cette bataille obscure, aussi étrange que mystérieuse, les grands yokai se dressent face à une crise majeure dans le tome 7 ! Ce volume est un condensé d'action et de baston avec une multitude de personnages à retenir. Donc Tatari s'était fait poignarder par sa petite sœur possédée à la fin du tome 6. On démarre avec Setsuna qui affronte les yokais envoyés par Isha Liu, le fils le plus cinglé et dangereux. On la pensait morte, mais visiblement c'est elle qui s'invite dans l'esprit de Tatari. Elle affronte les sbires sans faiblir et semble même apprécier la compagnie de son hôte, qu'elle va finir par soigner. Pendant que les autres frères sèment la zizanie en ville avec leurs Gene Richers, Beriko et Raiden, les yokais affiliés à Konia et Iraiya, sont aux prises avec des monstres spécialement conçus pour leur résister. Isha ambitionne d'absorber les pouvoirs de ses adversaires. Tatari arrive pour remettre un peu d'ordre ainsi qu'Abe l'onmyoji qui n'est pas venu là pour enfiler des perles. Aoi est capturée par un Richer jaloux qui veut lui couper les seins, mais celle-ci n'est pas du tout d'accord et va entrer en pleine tempête émotionnelle. Tatari et ses alliés se retrouvent ensuite sur le toit de l'hôpital où se trouvent désormais la petite sœur de Takeru. Ils en profitent ensuite pour faire un débriefing et établir une stratégie, l'urgence étant de débusquer où se planque Isha. Ils vont y parvenir sans trop de difficulté et faire une entrée remarquée. En effet, Tatari débarque à dos de corbeau géant après avoir lancé un orbe noir ! Que se passera-t-il ensuite ?On dirait que Takeru a une sacrée vie intérieure : Setsuna était un personnage trop attachant pour mourir, et elle aurait été un atout précieux au combat. L'intrigue est peut-être classique, mais malgré tout, le rythme trépidant de l'histoire était toujours aussi captivant.Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Glenat Manga