Chornobyl Liquidators est une simulation historique à la première personne développée par Live Motion Games et Frozen Way. Contrairement à de nombreux jeux inspirés par la catastrophe de Tchernobyl qui privilégient la fiction post-apocalyptique, les menaces surnaturelles ou le survival horror, ce titre adopte une approche beaucoup plus réaliste et sérieuse. Il plonge les joueurs au cœur des conséquences de la catastrophe nucléaire de 1986 et met en lumière le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour contenir le désastre. En mettant l'accent sur le réalisme, le contexte historique et le sacrifice humain, le jeu offre une expérience qui s'apparente davantage à un drame historique interactif qu'à un jeu d'action classique. Dès les premières minutes, une atmosphère sombre s'installe. Les joueurs sont immédiatement plongés dans le chaos qui a suivi l'explosion du réacteur et doivent participer aux opérations de décontamination en tant que liquidateurs. Le jeu propose diverses missions inspirées de faits réels, permettant aux joueurs d'observer différents aspects de l'intervention. Plutôt que de mettre en scène des soldats héroïques luttant contre des ennemis, le jeu met en lumière des ouvriers, pompiers, ingénieurs et volontaires ordinaires confrontés à une menace invisible et mortelle. L'un de ses points forts réside dans sa représentation des radiations. Contrairement aux jeux de survie traditionnels où le danger est souvent symbolisé par des ennemis visibles, la menace ici est invisible. Les radiations sont omniprésentes, obligeant les joueurs à surveiller constamment leur niveau d'exposition et à prendre des décisions difficiles en matière de sécurité et d'efficacité. Ce mécanisme retranscrit avec justesse l'angoisse ressentie par ceux qui pénètrent dans des zones contaminées sans en comprendre pleinement les conséquences à long terme. L'invisibilité du danger crée une tension unique qui imprègne toute l'expérience.La structure des missions présente aux joueurs les différentes responsabilités qui leur incombent lors des opérations de décontamination. Certaines tâches consistent à éteindre des incendies, tandis que d'autres consistent à mesurer la contamination, à collecter des matières dangereuses, à déblayer les débris radioactifs ou à explorer des zones à risque à l'intérieur et autour de la centrale. Cette variété contribue à maintenir l'intérêt des joueurs tout en illustrant l'ampleur considérable des opérations de décontamination. Chaque mission permet de mieux comprendre la catastrophe et les immenses défis auxquels sont confrontés ceux qui sont chargés d'en limiter l'impact. Les éléments narratifs jouent un rôle primordial dans l'expérience de jeu. Au-delà des aspects techniques de la gestion de la catastrophe, l'histoire explore le contexte socio-politique de l'événement. Les joueurs sont confrontés à des situations marquées par la pression gouvernementale, le secret, des informations contradictoires et des choix éthiques difficiles. Le jeu les invite fréquemment à considérer non seulement leur survie immédiate, mais aussi les conséquences de leurs actes pour leurs collègues, leurs proches et la population en général. Ces thèmes confèrent une dimension émotionnelle au jeu et le distinguent des simulations plus classiques. La reconstitution de lieux historiques constitue un autre atout majeur. Explorer des sections de la centrale, les villages environnants et les zones contaminées crée une forte immersion. Les développeurs ont manifestement cherché à recréer l'atmosphère de l'époque, et de nombreux environnements parviennent à rendre compte à la fois de l'ampleur industrielle du site et de la tragédie qui s'y est déroulée. Parcourir ces lieux en connaissant les événements historiques qui y sont associés renforce considérablement l'impact de l'expérience.Visuellement, Tchernobyl Liquidators réussit souvent à créer des environnements crédibles et immersifs. Les installations endommagées, les zones abandonnées et les structures industrielles sont présentées avec un niveau de détail qui souligne la gravité de la situation. L'éclairage et les effets environnementaux contribuent à une ambiance sombre et oppressante qui se maintient tout au long de la campagne. La présentation visuelle est particulièrement efficace pour représenter les zones contaminées où le danger, bien qu'invisible, semble imminent. La conception sonore renforce encore l'immersion. Le cliquetis incessant des détecteurs de radiation, les bruits industriels lointains, les alarmes d'urgence et les sons ambiants créent un malaise persistant. Plutôt que de s'appuyer sur des musiques dramatiques, la conception audio privilégie le réalisme et la tension. Cette approche permet au décor lui-même de générer une grande partie de l'impact émotionnel. L'aspect le plus admirable de Chornobyl Liquidators est sans doute le respect qu'il porte à son sujet. Le jeu évite de sensationnaliser la catastrophe et se concentre plutôt sur le courage et le sacrifice de ceux qui ont participé aux opérations de décontamination. Il cherche à la fois à éduquer et à divertir, incitant les joueurs à s'intéresser aux histoires humaines qui se cachent derrière l'une des plus grandes catastrophes industrielles de l'histoire moderne. Ce sens du devoir confère à l'expérience une profondeur émotionnelle que beaucoup de jeux de simulation n'ont pas.Cependant, le jeu n'est pas exempt de défauts. Des problèmes techniques, tels que des variations de performance, des bugs et des imperfections, nuisent parfois à l'immersion et rendent certaines sections moins abouties que prévu. Si l'ambition des développeurs est indéniable, la réalisation n'est pas toujours à la hauteur du concept. Certains moments narratifs peinent également à atteindre leur plein potentiel émotionnel, en raison d'un rythme ou d'une présentation inégaux. Le gameplay lui-même peut parfois paraître répétitif, notamment lors des tâches qui consistent à effectuer des actions similaires dans plusieurs missions. Les joueurs s'attendant à une expérience d'action frénétique pourraient également trouver le rythme délibérément lent. L'accent mis sur le réalisme et la simulation fait que le jeu repose davantage sur les procédures, l'observation et une gestion rigoureuse des ressources que sur l'excitation ou le spectacle. Pour les joueurs intéressés par les simulations historiques, les expériences éducatives et les jeux narratifs privilégiant l'authenticité à l'action, Chornobyl Liquidators offre une perspective inédite. Malgré quelques limitations techniques qui l'empêchent de réaliser pleinement son ambition, son traitement respectueux du sujet et son souci de retranscrire la réalité des opérations de décontamination en font une expérience à découvrir.Malgré ces imperfections, Chornobyl Liquidators reste une expérience captivante et unique. Rares sont les jeux qui abordent les tragédies historiques avec autant de sérieux, et encore plus rares sont ceux qui mettent autant l'accent sur les personnes ayant œuvré dans l'ombre pour éviter une catastrophe encore plus grande. Son mélange de récit historique, d'environnements immersifs, de mécaniques de survie et de dilemmes éthiques crée une expérience marquante au cœur d'un chapitre sombre de l'histoire humaine.