Constellations Cruelles tome 1

Constellations Cruelles (Kono Koi wa Hoshi ni wa Negawanai) est une série en cinq tomes publiée au Japon aux éditions ASCII Media Works. Fuyuki, Eri et Kyo sont amies d'enfance, mais Fuyuki leur cache un secret : elle est amoureuse de sa meilleure amie depuis longtemps. Quand Eri et Kyo se mettent enfin en couple et tentent de le lui dissimuler, la situation, déjà douloureuse, devient encore plus difficile à vivre pour Fuyuki. Mais le bien-être d'Eri reste sa priorité absolue, alors elle décide de prendre ses distances avec ses deux amies les plus proches.Le premier tome de « Constellations Cruelles » s'ouvre sur une scène saisissante. Avec une voix douce et des images délicates, Shinoa nous conte l'histoire de l'amour non partagé de Fuyuki pour sa meilleure amie. Peu à peu, le lecteur apprend à mieux connaître les deux jeunes femmes, découvre leurs histoires et leurs personnalités, et commence à saisir la profondeur de leur relation. Fuyuki et Eri apparaissent toutes deux comme des personnages complexes et crédibles, aux prises avec leurs propres problèmes. Il est vraiment poignant de voir comment Fuyuki met constamment de côté ses désirs et ses besoins, même si elle en subit les conséquences, tandis qu'Eri, d'apparence si joyeuse, lutte secrètement contre un profond manque de confiance en elle et la peur constante d'être différente et laissée pour compte. Il est vraiment appréciable que l'histoire soit d'emblée aussi profonde et qu'on apprenne à très bien connaître les personnages dès le début. La fin de ce tome et les conséquences que Fuyuki tire de la situation nous ont vraiment surpris, et nous avons hâte de découvrir la suite de l'histoire dans le deuxième tome, paru le mois dernier. La beauté des dessins et la délicate et sincère tranquillité qui se dégagent de l’histoire et des images ont profondément touché. Même si on ne comprends pas toujours le comportement d'Eri, cela ne fait que rendre la situation et les personnages d'autant plus réalistes. Nous avons nos propres hypothèses et on comprend pourquoi certains agissent ainsi à certains moments.Un premier tome très émouvant, plein de sensibilité et d'une grande sérénité.Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Akata