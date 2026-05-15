Batman, l'un des super-héros les plus populaires de tous les temps, possède une immense base de fans à travers le monde. Tout ce qui touche à Batman, comme les bandes dessinées, les jouets, les films, les produits dérivés et les jeux vidéo, se vend comme des petits pains. Il n'est donc pas étonnant que Batman soit l'un des atouts les plus précieux de DC Comics et de Warner Bros. À l'époque de la PS3-PS4, la série Batman Arkham a établi une nouvelle norme pour les jeux de super-héros. Sa formule a été reprise par de nombreux développeurs comme base du jeu de super-héros idéal. Malheureusement, depuis Batman : Arkham Knight (2015), aucun jeu Batman de qualité n'a vu le jour. Gotham Knights, présenté comme son successeur spirituel, n'a pas été à la hauteur des attentes. Pire encore, le jeu ambitieux de Rocksteady , Suicide Squad : Kill the Justice League, a été un échec. Suite à ces revers, Warner Bros. s'est de nouveau associé à LEGO pour créer un quatrième jeu LEGO Batman, avec une formule différente. Contrairement aux autres jeux Batman qui présentent généralement immédiatement la figure de Bruce Wayne devenu Batman, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir vous emmènera dans le voyage de Bruce Wayne depuis son enfance, lorsque ses deux parents étaient encore en vie. Après la mort de ses parents, Thomas et Martha, Bruce Wayne jure de protéger Gotham City afin que personne d'autre ne subisse le même sort. Il s'engage dans la Ligue des Ombres, mais les conditions sont difficiles. Bruce doit notamment trouver une rare fleur bleue dans les montagnes. Après avoir intégré avec succès la Ligue des Ombres et s'y être entraîné avec acharnement, il retourna à Gotham City pour éradiquer le crime et y établir la Batcave, son quartier général. Sous sa nouvelle identité de Batman, Bruce ne pouvait plus agir seul, car les criminels de Gotham City étaient plus dangereux que jamais. Il avait donc besoin de partenaires. Bruce forma alors une nouvelle équipe en recrutant Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl et Catwoman. Batman et ses amis parviendront-ils à vaincre les criminels de Gotham City ?LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est le quatrième opus de la série LEGO® Batman. Développé par Traveller's Tales Games Studio (TT Games), ce jeu propose un genre différent des trois précédents. Célébrant l'univers de Batman, il regorge de références aux comics, à la série animée et aux longs métrages. Ce jeu abandonne le style beat'em up pour proposer une aventure en monde ouvert scénarisée, à l'instar de la série Batman Arkham. Vous explorerez Gotham City en monde ouvert et suivrez le parcours de Bruce Wayne, de son enfance à sa transformation en Batman. L'histoire principale du jeu suit une trame narrative linéaire, divisée en chapitres successifs. Bien que parfois un peu brouillonne, elle parvient à bien transmettre ses idées principales, le tout agrémenté d'un humour burlesque typique des jeux LEGO, ce qui la rend divertissante. Batman ne partira pas à l'aventure seul grâce à ses alliés. Sept personnages sont jouables : Batman, Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl, Nightwing et Talia . Outre Batman/Bruce Wayne, ces six personnages seront débloqués au fil de la progression dans le jeu. Malheureusement, le rôle de Batman ne peut être repris par un autre joueur et il doit toujours être actif en tant que personnage jouable entre les joueurs 1 et 2. Vous ne pouvez donc alterner qu'entre ses compagnons. Bien que le genre du jeu ait évolué par rapport à ses trois prédécesseurs, le développeur n'a pas complètement abandonné la fonctionnalité emblématique de LEGO BATMAN : le multijoueur . En effet, le jeu propose un mode multijoueur local à deux joueurs en écran partagé , où un deuxième joueur peut rejoindre ou quitter la partie à tout moment. Malheureusement, il n'existe pas d'option multijoueur en ligne (du moins pour l'instant), vous aurez donc besoin d'une deuxième manette et d'un ami pour profiter du mode coopératif.Ce jeu en monde ouvert présente Gotham City en version LEGO, un vaste espace à explorer. Il comprend quatre îles distinctes et de taille conséquente, ainsi qu'une Batcave servant de quartier général à Batman. Les joueurs de la trilogie Batman Arkham retrouveront avec plaisir de nombreux lieux emblématiques, tels que l'asile d'Arkham, la tour Wayne, Ace Chemicals, l'Iceberg Lounge, le jardin botanique et bien d'autres. Mais Gotham City, malgré son immensité, paraît-elle vide ? Tirant les leçons des erreurs commises par de nombreux jeux en monde ouvert et les précédents titres Batman, TT Games a astucieusement intégré une multitude d'activités. Objets à collectionner, énigmes et rencontres aléatoires jalonnent l'exploration de Gotham City. Vous ne serez jamais à court de choses à faire, même après avoir terminé la mission principale. Batman (et ses alliés) disposent de plusieurs moyens pour explorer Gotham City. Le premier est, bien sûr, à pied. L'avantage de la marche est que votre personnage peut explorer Gotham City, même les recoins et les ruelles les plus reculés. Cependant, cette méthode traditionnelle peut prendre un certain temps pour atteindre sa destination, étant donné l'immensité de Gotham. La seconde méthode consiste à utiliser le grappin . Tous les personnages sont équipés d'un grappin, un gadget permettant d'atteindre des endroits élevés et éloignés. En appuyant sur L1, vous pouvez tirer instantanément avec le grappin dans la direction souhaitée. La troisième méthode est le vol plané . Vous avez probablement l'habitude de voir Batman voler grâce à sa cape dans les jeux Batman Arkham, mais qu'en est-il d'un personnage comme Jim Gordon, un simple humain sans super-pouvoirs ? Eh bien, pour équilibrer le gameplay, Jim Gordon est lui aussi équipé d'un parapente qui lui permet de voler aux côtés de Batman. En maintenant la touche X enfoncée en l'air, vous pouvez planer librement. De plus, par vent fort, le vol plané sera encore plus rapide. La quatrième méthode consiste à conduire un véhicule. À l'instar de Batman : Arkham Knight, ce jeu propose également des véhicules pour chaque personnage. Batman utilise la Batmobile, Jim Gordon une voiture de police, Catwoman une moto, et bien d'autres. En mode solo, votre partenaire vous accompagne dans le même véhicule. En revanche, en mode coopératif, chaque personnage peut conduire son propre véhicule.La dernière fonctionnalité, indispensable pour les jeux en monde ouvert, est le voyage rapide . Cependant, débloquer les points de voyage rapide dans ce jeu n'est pas chose aisée, car il faut parfois résoudre des énigmes avant d'y accéder. Malheureusement, le voyage rapide n'est pas instantané ; des écrans de chargement sont nécessaires pour les transitions. Chaque personnage possède des capacités uniques, notamment des gadgets, qui permettent de résoudre des énigmes spécifiques. Tout au long du jeu, que ce soit dans les missions principales ou lors de l'exploration de Gotham City, vous rencontrerez de nombreuses énigmes à résoudre. Ces énigmes requièrent des actions spécifiques, réalisables uniquement par certains personnages, généralement indiquées par des expressions faciales ou des gadgets. Par exemple, si vous rencontrez un engrenage en rotation et que vous devez l'arrêter, vous devrez utiliser Jim Gordon équipé d'un pulvérisateur de mousse pour le rendre collant. En revanche, si vous rencontrez un objet lourd, vous devrez utiliser Batman avec son grappin pour le tirer. Mais ce n'est pas tout ; vous rencontrerez parfois des murs que seule Catwoman peut escalader ou des passages étroits que seul un chat peut emprunter. Cela vous oblige à faire constamment tourner les compagnons de Batman tout au long du jeu. Le combat est, bien sûr, une composante essentielle des aventures de Batman. Ce jeu utilise des mécaniques de combat très similaires à celles de la trilogie Batman Arkham. Pour les combats directs, vous pouvez enchaîner les combos en appuyant plusieurs fois sur le bouton carré. Outre les coups de poing, vous pouvez également utiliser les gadgets de chaque personnage pour des attaques supplémentaires. Cependant, il est essentiel de rester attentif aux mouvements ennemis, car vous devrez souvent effectuer des contres, des esquives et autres manœuvres pour éviter leurs attaques. Pendant le combat, un compteur de combos s'affiche et influe directement sur la jauge de concentration. Une fois cette jauge pleine, votre personnage peut lancer une attaque finale capable d'éliminer un ennemi en un seul coup. Outre les combats frontaux, vous pouvez également mener des actions furtives en approchant vos ennemis par derrière ou en vous hissant sur une plateforme. Malheureusement, la furtivité dans ce jeu est loin d'être optimale en raison du nombre limité de gadgets à la disposition de votre personnage. Même si vous effectuez une élimination depuis les hauteurs, votre personnage doit tout de même redescendre et court un risque élevé d'être repéré par ses coéquipiers ennemis.De tous les jeux LEGO créés par TT Games, celui-ci offre sans doute la meilleure présentation visuelle. Malgré l'utilisation exclusive de briques LEGO pour les personnages et les environnements, le rendu est magnifique, permettant une reconnaissance aisée des personnages et des lieux. Les costumes sont incroyablement réussis, le design des véhicules impressionnant, et même la conception des niveaux, à la fois captivante et créative, garantit des heures d'exploration sans lassitude. A notre avis, la présentation est irréprochable. Le seul bémol que nous avons relevé concerne la baisse de performances en mode coopératif. Ce mode multijoueur a un coût : il faut partager le jeu avec un deuxième joueur. En solo, vous pouvez atteindre 60 images par seconde, contre seulement 30 images par seconde en mode coopératif. Malgré son esthétique inspirée des LEGO, la conception sonore du jeu est irréprochable et véritablement impressionnante, au point qu'on pourrait même la comparer à celle des jeux Batman Arkham. S'inspirant du travail de Rocksteady, TT Games a intelligemment façonné l'univers audio du jeu en intégrant des musiques de films et de séries animées Batman, créant ainsi une atmosphère empreinte de nostalgie. Le doublage est également excellent, restituant parfaitement les dialogues et insufflant une touche d'humour judicieusement placée. Le jeu des acteurs est si convaincant que même les scènes les plus tendues paraissent plus fluides et naturelles. Ainsi, malgré la gravité de l'histoire, des clins d'œil à l'humour LEGO viennent ponctuer le récit de moments de rire au cœur du conflit. Dans le contexte économique difficile, un jeu LEGO à 69.99€ est assurément très cher, plus cher encore en édition Deluxe (89.99€). De plus, beaucoup considèrent encore les jeux LEGO comme des jeux pour enfants et peinent à attirer les joueurs adultes. Cela se comprend aisément, car LEGO est avant tout un jouet pour enfants. Cependant, compte tenu de l'immensité du monde et de son contenu, de l'excellente qualité du gameplay et du scénario, ainsi que de l'humour irrésistible et constant, le tarif semble tout à fait justifié. C'est un investissement bien plus judicieux que Gotham Knights ou Suicide Squad , qui ont considérablement nui à la crédibilité des jeux Batman.LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir redonne ses lettres de noblesse aux véritables jeux Batman et s'impose comme le meilleur jeu LEGO de tous les temps. Si vous êtes fan de la série Batman, de LEGO, ou des deux, ne manquez surtout pas ce jeu.