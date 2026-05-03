Hero Organization tome 2

Hero Organization est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Dans la seconde moitié du XXIe siècle, confrontée à une crise existentielle due à de multiples problèmes, l'humanité entreprit un développement spatial ambitieux. Un siècle plus tard environ, une nouvelle menace surgit pour l'exploration spatiale humaine : des créatures inconnues appelées « Star Beasts ». Pour les combattre, des guerriers créèrent des armes nommées « AIGIS » et luttèrent pour protéger les colons, devenant ainsi des héros aux yeux du peuple. Au milieu de ce chaos, Ryu, employé dans une usine de fabrication d'AIGUS, menait une vie modeste mais heureuse avec son fils, Leo. Voici l'histoire d'un homme ordinaire devenu un héros.Ryu Tyler, un civil ordinaire, s'est engagé dans la Force Spatiale pour être un bon père pour son fils. Il a sauvé de nombreuses vies face à un monstre extraterrestre géant apparu soudainement, et a trouvé la mort au combat dans des circonstances glorieuses. Huit ans plus tard, son fils, Leo, suit ses traces et intègre l'Académie Militaire d'East Point. Son objectif : infiltrer l'organisation responsable de la mort de son père et découvrir la vérité. Fils de héros, Leo attire l'attention, mais dès son premier jour d'école, il rencontre par hasard Millenia Blackwell, la jeune fille dont Ryu a sauvé la vie. Le tome 2 raconte l'histoire du protagoniste, Leo, qui intègre l'académie militaire et rencontre divers camarades de classe et instructeurs. À travers des scènes de classe, vous pouvez découvrir la structure des agences gouvernementales et apprendre à faire fonctionner des robots et des mechs. Leo a un camarade de classe qui est un dur à cuire. Et celui qui entraînait Leo à piloter le mecha était Georgy Singh (l'homme qui a tué son père, même si Leo l'ignore). Les gens qui entourent Leonidas n'ont pas l'air faciles à gérer. L'instructrice en chef, Julia H. Sanada (une femme au visage balafré et au bras prothétique), est un personnage fascinant. Nous sommes étonnants par le génie de Leo aux commandes de mechas, mais ses camarades sont tout aussi captivants. De plus, la manière dont le récit dépeint les difficultés de Leo face au capitaine Sanada, une instructrice possédant une véritable expérience du combat, sans se contenter de le glorifier, est très réussie. Néanmoins, il est vraiment terrible que l'assassin de son père continue de le harceler et de lui imposer des exigences déraisonnables. Si le meurtrier est conscient des véritables sentiments du protagoniste et agit en conséquence, alors on ne peut qu'admirer sa détermination !L'histoire se déroule désormais dans un cadre scolaire et met en scène davantage de personnages. Elle s'éloigne du récit de robots militaires pour se concentrer sur le mystère, notamment la distinction entre amis et ennemis. Le développement des personnages est excellent.Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Glenat Manga