Hero Organization tome 1

Hero Organization est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Dans la seconde moitié du XXIe siècle, confrontée à une crise existentielle due à de multiples problèmes, l'humanité entreprit un développement spatial ambitieux. Un siècle plus tard environ, une nouvelle menace surgit pour l'exploration spatiale humaine : des créatures inconnues appelées « Star Beasts ». Pour les combattre, des guerriers créèrent des armes nommées « AIGIS » et luttèrent pour protéger les colons, devenant ainsi des héros aux yeux du peuple. Au milieu de ce chaos, Ryu, employé dans une usine de fabrication d'AIGUS, menait une vie modeste mais heureuse avec son fils, Leo. Voici l'histoire d'un homme ordinaire devenu un héros.Depuis près d’un siècle, l’humanité poursuit activement la conquête spatiale pour surmonter des problèmes tels que le changement climatique, la croissance démographique et l’épuisement des ressources. Ryu Tyler, le père de Leonidas Tyler, qui remporta un tournoi de jeu en réalité virtuelle à l’âge de 10 ans, travaillait dans une usine sous-traitante d’un grand fabricant d’« AIGIS ». Il reçut alors une proposition pour piloter un de ses méchas lors d'une mission d’exploration. L'histoire ne suit pas le schéma classique du père et de son fils surdoué découvrant son don pour piloter un mecha… Le résumé laissait présager un récit surprenant, nous étions donc préparé, mais malgré tout c'est un choc. Le volume 1 est principalement une préquelle racontant l'histoire d'un père ordinaire, ou plutôt d'un raté selon les normes de la société, qui rejoint la Force spatiale après avoir été invité par une organisation de héros, mais la vérité est que l'histoire principale commence dans la seconde moitié du volume 1. Ce père veuf - qui réalise son rêve d'enfant - découvre peu à peu la véritable nature de sa mission. Cpendant il combat de manière imprudente et se fait facilement tuer, apparemment pris au piège d'un complot ourdi par les forces obscures d'une organisation. L'intrigue réserve des rebondissements inattendus, mais elle ne se transforme pas en un récit décousu axé uniquement sur l'effet de surprise, pour aboutir à un drame poignant. Les illustrations sont réussies et la mise en page est agréable à regarder. Le design des mechas est élaboré et l'action, bien que brutale, reste maîtrisée. Le premier tome est principalement consacré au père, et l'histoire du fils, le véritable protagoniste, débute dans le tome suivant. Cette œuvre laisse entrevoir une grande saga de science-fiction et n'aurait pu être publiée que sur Jump+ plutôt que dans le magazine principal. Actuellement, Jump+ propose un catalogue plus varié et est plus attractif que le magazine principal. L'histoire ne fait que commencer, il est compréhensible que les deux premiers volumes sortent ainsi simultanément en France.Nous pensions que Hero Organization serait l'histoire d'un père ouvrier envoyé au combat, mais il s'est avéré que le protagoniste était en réalité un fils consumé par un désir de vengeance contre le régime qui a tué son paternel. L'intrigue imprévisible rend ce manga très prometteur !Date de parution : 03 Juin 2026Editions : Glenat Manga