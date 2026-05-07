Nexuro Digital, la nouvelle agence marketing des jumeaux Timothy et Bryan Jacqmin

Publié le 08/06/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Après avoir fait leurs armes en marketing digital auprès de Big 4 et géré des projets pour de grands comptes, Timothy et Bryan Jacqmin lancent officiellement l’agence Nexuro Digital pour accompagner, ensemble, les entreprises qui souhaitent accroitre leur visibilité et leur chiffre d’affaires.
Nexuro Digital se positionne comme une agence « concrète » : loin de se limiter aux conseils et aux recommandations, elle met en œuvre la stratégie adoptée et mesure les résultats.
« Travailler ensemble dans notre propre entreprise a toujours été notre but. Nous avons fait les mêmes études, travaillé à des postes similaires, puis dans la même équipe. Avec près de 10 ans d’expérience chacun, nous avons senti que nous étions prêts à créer une agence qui nous ressemble pleinement », déclare Timothy Jacqmin, cofondateur de Nexuro Digital.
À qui s’adresse Nexuro Digital ?
L’agence cible en priorité les PME mais n’exclut pour autant ni les TPE ni les grandes entreprises. Sa méthode de travail se fonde sur la compréhension en profondeur du business model de ses clients, puis sur la construction d’un système intégré, réfléchi pour mener à la conversion de prospects en clients.
Souvent, les actions de marketing digital manquent de cohérence ; elles sont conçues individuellement avec des outils qui ne communiquent pas entre eux et des résultats peu mesurables. « Nous mettons en œuvre des stratégies où l’acquisition, les data et la conversion sont interconnectées et mesurées. De notre point de vue, le marketing digital ne doit pas être un coût mais un investissement qui contribue à la croissance de l’entreprise. Nous voulons aussi démocratiser ce type de service pour le rendre accessible à la plupart des entreprises », explique Bryan Jacqmin, cofondateur de Nexuro Digital.
Le marketing n’étant pas une science exacte, le travail est personnalisé selon le profil, les objectifs et les moyens du client. Le b.a.-ba est de construire un site web conforme au règlement RGPD si l’entreprise n’en dispose pas. La deuxième étape est d’installer le tracking des data – un aspect de plus en plus important suite au développement des algorithmes sur les plateformes.
Partenaire officiel d’Odoo
Nexuro Digital est l’une des rares agences belges à compter parmi les partenaires officiels d’Odoo. Le fait d’offrir des services à la fois stratégiques, opérationnels et techniques la place dans un positionnement de niche qui la distingue des agences digitales classiques mais aussi des « simples » intégrateurs de la suite d'applications d’Odoo.
« Nous nous adaptons aux souhaits de nos clients mais nous recommandons souvent l’écosystème d’Odoo qui permet d’intégrer parfaitement un site web, un CRM et le tracking des campagnes marketing, et de grandir avec l’entreprise en ajoutant si nécessaire des modules adéquats (gestion RH, de la flotte, etc.) », précise Timothy Jacqmin.
Quelles sont leurs ambitions ?
Étant donné la complémentarité de leurs compétences, couplée à une compréhension mutuelle très intuitive, les jumeaux ont l’habitude de dire : « Avec nous 1+1=3 en termes d’efficacité ».
Mais les deux frères ne comptent pas rester seuls : ils prévoient d’élargir leur équipe progressivement pour répondre à davantage de projets, pour des clients belges, luxembourgeois et français.
« Preuve de l’importance d’avoir de bons SEO, SEA et GEO, notre premier client français, situé à Lyon, nous a contacté après avoir tapé sur ChatGPT ‘meilleure agence digitale + intégrateur Odoo’ et Nexuro Digital est apparu comme résultat », conclut avec le sourire Bryan Jacqmin.
Nexuro Digital se positionne comme une agence « concrète » : loin de se limiter aux conseils et aux recommandations, elle met en œuvre la stratégie adoptée et mesure les résultats.
« Travailler ensemble dans notre propre entreprise a toujours été notre but. Nous avons fait les mêmes études, travaillé à des postes similaires, puis dans la même équipe. Avec près de 10 ans d’expérience chacun, nous avons senti que nous étions prêts à créer une agence qui nous ressemble pleinement », déclare Timothy Jacqmin, cofondateur de Nexuro Digital.
À qui s’adresse Nexuro Digital ?
L’agence cible en priorité les PME mais n’exclut pour autant ni les TPE ni les grandes entreprises. Sa méthode de travail se fonde sur la compréhension en profondeur du business model de ses clients, puis sur la construction d’un système intégré, réfléchi pour mener à la conversion de prospects en clients.
Souvent, les actions de marketing digital manquent de cohérence ; elles sont conçues individuellement avec des outils qui ne communiquent pas entre eux et des résultats peu mesurables. « Nous mettons en œuvre des stratégies où l’acquisition, les data et la conversion sont interconnectées et mesurées. De notre point de vue, le marketing digital ne doit pas être un coût mais un investissement qui contribue à la croissance de l’entreprise. Nous voulons aussi démocratiser ce type de service pour le rendre accessible à la plupart des entreprises », explique Bryan Jacqmin, cofondateur de Nexuro Digital.
Le marketing n’étant pas une science exacte, le travail est personnalisé selon le profil, les objectifs et les moyens du client. Le b.a.-ba est de construire un site web conforme au règlement RGPD si l’entreprise n’en dispose pas. La deuxième étape est d’installer le tracking des data – un aspect de plus en plus important suite au développement des algorithmes sur les plateformes.
Partenaire officiel d’Odoo
Nexuro Digital est l’une des rares agences belges à compter parmi les partenaires officiels d’Odoo. Le fait d’offrir des services à la fois stratégiques, opérationnels et techniques la place dans un positionnement de niche qui la distingue des agences digitales classiques mais aussi des « simples » intégrateurs de la suite d'applications d’Odoo.
« Nous nous adaptons aux souhaits de nos clients mais nous recommandons souvent l’écosystème d’Odoo qui permet d’intégrer parfaitement un site web, un CRM et le tracking des campagnes marketing, et de grandir avec l’entreprise en ajoutant si nécessaire des modules adéquats (gestion RH, de la flotte, etc.) », précise Timothy Jacqmin.
Quelles sont leurs ambitions ?
Étant donné la complémentarité de leurs compétences, couplée à une compréhension mutuelle très intuitive, les jumeaux ont l’habitude de dire : « Avec nous 1+1=3 en termes d’efficacité ».
Mais les deux frères ne comptent pas rester seuls : ils prévoient d’élargir leur équipe progressivement pour répondre à davantage de projets, pour des clients belges, luxembourgeois et français.
« Preuve de l’importance d’avoir de bons SEO, SEA et GEO, notre premier client français, situé à Lyon, nous a contacté après avoir tapé sur ChatGPT ‘meilleure agence digitale + intégrateur Odoo’ et Nexuro Digital est apparu comme résultat », conclut avec le sourire Bryan Jacqmin.