Kodesage lève 6,6 millions de dollars pour moderniser les logiciels d’entreprise legacy avec l’IA

Publié le 08/06/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Kodesage, une plateforme d’IA qui aide les organisations à comprendre, documenter et moderniser leurs logiciels d’entreprise legacy, a levé 6,6 millions de dollars dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds menée par VentureFriends. L’investisseur existant Portfolion a également participé, aux côtés du business angel Christian Szegedy, cofondateur de xAI d’Elon Musk, et de Mario Götze, ancien international allemand et champion du monde de football. Le capital devrait permettre d'accélérer la commercialisation aux États-Unis et en Europe et d'élargir les équipes de développement et de produit. À l'échelle mondiale, le marché de la modernisation logicielle devrait atteindre 27 milliards d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel de 16 %.
Kodesage transforme la façon dont les entreprises comprennent et exploitent les informations enfouies dans leurs logiciels legacy complexes. La plateforme analyse le code, les bases de données et la documentation existante pour construire une couche de connaissance dynamique qui aide les organisations à maintenir, moderniser et migrer leurs systèmes critiques avec moins de risques grâce à une conversion de code contextuelle. De plus, elle automatise les processus de test et offre un support piloté par IA pour les logiciels en production.
Dès lors, la technologie est très adaptée aux secteurs réglementés tels que les services financiers, l'assurance, l'énergie, les transports, les télécommunications et le secteur public, où les processus critiques pour l'entreprise fonctionnent encore souvent sur des logiciels très anciens. Selon une enquête menée l'an dernier, 70 % des grandes entreprises utilisent encore des logiciels âgés de 20 ans et plus.
Bien que ces systèmes soient suffisamment stables pour les tâches et processus essentiels, les modifier est complexe, coûteux et chronophage. C’est d’autant plus vrai que les développeurs d’origine partent à la retraite et que l’expertise disponible autour de ces technologies se fait de plus en plus rare. La haute-école Hogent est le seul établissement d'enseignement du Benelux à proposer un cours mainframe, en tant que module pour les étudiants ou micro-formation pour les travailleurs. Cependant, le nombre d'étudiants reste limité.
La plateforme s’attaque également aux défis de résidence et de souveraineté des données. Là où les outils de codage IA modernes fonctionnent bien dans des environnements cloud-native, la logique métier précieuse des systèmes legacy tels qu’Oracle Forms, PL/SQL, COBOL, PowerBuilder et RPG se trouve souvent dans des procédures stockées, des schémas de bases de données, des configurations et d’autres composants en dehors du code source. Ces systèmes contiennent souvent des données sensibles que les organisations réglementées ne peuvent pas confier à des services d’IA publics.
Kodesage résout ce problème en opérant entièrement dans l’environnement des clients – on-premise, dans un cloud privé virtuel ou en mode air-gap complet si nécessaire. Le code source, les schémas et le contenu des bases de données restent au sein de l’organisation. Cette architecture garantit la souveraineté des données, une sécurité de bout en bout et des coûts d’infrastructure prévisibles, indépendants de la consommation par token.
Gergely Dombi, cofondateur & CEO de Kodesage, déclare : « La modernisation des logiciels est rarement simple. Dans les environnements réglementés, les systèmes legacy et nouveaux coexistent souvent pendant des années. À mesure que les connaissances se perdent, le besoin de support augmente. Cela freine la numérisation et coûte aux entreprises des milliards de dollars par an dans le monde entier. Nous accélérons ce processus et notre vision va encore plus loin : rendre possibles les applications auto-réparatrices. Des systèmes capables d’apprendre en continu, de proposer des solutions, de les tester et de les valider. Les développeurs n’ont alors plus à diagnostiquer les problèmes ni à écrire du code de zéro, mais peuvent se concentrer sur la définition et la supervision du résultat souhaité. Les entreprises réglementées en particulier peuvent en tirer une valeur considérable. Leurs équipes de support subissent en effet depuis des années une pression opérationnelle croissante. »
Apostolos Apostolakis, Founding Partner de VentureFriends, indique : « De nombreuses entreprises dans le monde peinent à maintenir et moderniser des systèmes logiciels legacy hébergés on-premise. Kodesage aide les organisations – en commençant par les applications Oracle – à mieux comprendre, maintenir et renouveler des codebases legacy complexes et souvent mal documentés. Elles économisent ainsi du temps et des coûts, tout en réduisant leur dépendance à des experts rares qui partiront bientôt à la retraite. Gergely, Gyorgy et Miklos disposent d’une expertise remarquable dans ce domaine, et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de les soutenir dans leur croissance et leur développement. »
Kodesage transforme la façon dont les entreprises comprennent et exploitent les informations enfouies dans leurs logiciels legacy complexes. La plateforme analyse le code, les bases de données et la documentation existante pour construire une couche de connaissance dynamique qui aide les organisations à maintenir, moderniser et migrer leurs systèmes critiques avec moins de risques grâce à une conversion de code contextuelle. De plus, elle automatise les processus de test et offre un support piloté par IA pour les logiciels en production.
Dès lors, la technologie est très adaptée aux secteurs réglementés tels que les services financiers, l'assurance, l'énergie, les transports, les télécommunications et le secteur public, où les processus critiques pour l'entreprise fonctionnent encore souvent sur des logiciels très anciens. Selon une enquête menée l'an dernier, 70 % des grandes entreprises utilisent encore des logiciels âgés de 20 ans et plus.
Bien que ces systèmes soient suffisamment stables pour les tâches et processus essentiels, les modifier est complexe, coûteux et chronophage. C’est d’autant plus vrai que les développeurs d’origine partent à la retraite et que l’expertise disponible autour de ces technologies se fait de plus en plus rare. La haute-école Hogent est le seul établissement d'enseignement du Benelux à proposer un cours mainframe, en tant que module pour les étudiants ou micro-formation pour les travailleurs. Cependant, le nombre d'étudiants reste limité.
La plateforme s’attaque également aux défis de résidence et de souveraineté des données. Là où les outils de codage IA modernes fonctionnent bien dans des environnements cloud-native, la logique métier précieuse des systèmes legacy tels qu’Oracle Forms, PL/SQL, COBOL, PowerBuilder et RPG se trouve souvent dans des procédures stockées, des schémas de bases de données, des configurations et d’autres composants en dehors du code source. Ces systèmes contiennent souvent des données sensibles que les organisations réglementées ne peuvent pas confier à des services d’IA publics.
Kodesage résout ce problème en opérant entièrement dans l’environnement des clients – on-premise, dans un cloud privé virtuel ou en mode air-gap complet si nécessaire. Le code source, les schémas et le contenu des bases de données restent au sein de l’organisation. Cette architecture garantit la souveraineté des données, une sécurité de bout en bout et des coûts d’infrastructure prévisibles, indépendants de la consommation par token.
Gergely Dombi, cofondateur & CEO de Kodesage, déclare : « La modernisation des logiciels est rarement simple. Dans les environnements réglementés, les systèmes legacy et nouveaux coexistent souvent pendant des années. À mesure que les connaissances se perdent, le besoin de support augmente. Cela freine la numérisation et coûte aux entreprises des milliards de dollars par an dans le monde entier. Nous accélérons ce processus et notre vision va encore plus loin : rendre possibles les applications auto-réparatrices. Des systèmes capables d’apprendre en continu, de proposer des solutions, de les tester et de les valider. Les développeurs n’ont alors plus à diagnostiquer les problèmes ni à écrire du code de zéro, mais peuvent se concentrer sur la définition et la supervision du résultat souhaité. Les entreprises réglementées en particulier peuvent en tirer une valeur considérable. Leurs équipes de support subissent en effet depuis des années une pression opérationnelle croissante. »
Apostolos Apostolakis, Founding Partner de VentureFriends, indique : « De nombreuses entreprises dans le monde peinent à maintenir et moderniser des systèmes logiciels legacy hébergés on-premise. Kodesage aide les organisations – en commençant par les applications Oracle – à mieux comprendre, maintenir et renouveler des codebases legacy complexes et souvent mal documentés. Elles économisent ainsi du temps et des coûts, tout en réduisant leur dépendance à des experts rares qui partiront bientôt à la retraite. Gergely, Gyorgy et Miklos disposent d’une expertise remarquable dans ce domaine, et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de les soutenir dans leur croissance et leur développement. »