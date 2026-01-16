Dans The Confinement, l'histoire va droit au but. Vous vous réveillez prisonnier d'un complexe brutaliste et stérile géré par une intelligence artificielle sadique baptisée AmokAI. Cette IA vous traite comme un rat de laboratoire et vouse soumet à une série de tests de diagnostic mortels. Il n'y a pas de chichis, pas de longs dialogues, le but est de courir, sauter, glisser et survivre pour s'échapper. L'environnement lui-même est votre unique ennemi. Le cœur du jeu repose entièrement sur son système de déplacement. C'est un precision platformer pur et dur qui demande une concentration totale. Vous allez devoir enchaîner sprints, glissades, wall-runs (courses sur les murs) et dashes stratégiques dans des parcours d'obstacles de plus en plus étroits et verticaux. Le jeu exige que vous fassiez confiance à votre vitesse. Le saut possède un arc très cohérent et prévisible, ce qui permet d'ajuster ses trajectoires au millimètre près. L'inertie est cruciale : la moindre hésitation brise le rythme et conduit à une mort instantanée. Fidèle aux codes du genre, la mort vous renvoie instantanément au début du niveau sans aucun temps de chargement. Une fois la partie lancée, un court tutoriel vous apprendra les bases : courir, sauter et utiliser les bonus. Au fil des niveaux, vous découvrirez différents obstacles à esquiver ou à franchir, ainsi que des commandes ultra-réactives. Le but du jeu est de terminer chaque niveau le plus rapidement possible , ce qui garantit une excellente rejouabilité. Le jeu se déroule en vue subjective, avec des paramètres adaptatifs à l'environnement. A noter que des orbes sont dissimulés dans les niveaux pour pousser à l'exploration et à la prise de risque, maximisant la rejouabilité pour les chasseurs de trophées/succès.The Confinement mise sur le minimalisme et l'oppression mécanique. Les niveaux affichent un style architectural brutaliste. Attendez-vous à de longs couloirs de béton gris, des angles géométriques nets, des plateformes suspendues et des touches de néon cyberpunk. L'avantage de cette direction artistique très épurée, c'est qu'elle rend l'action extrêmement lisible à haute vitesse. Vous repèrez instantanément les dangers. Cela étant, la palette de couleurs et les textures changent très peu d'un niveau à l'autre. On n'a pas l'impression de voyager, mais plutôt d'enchaîner des salles d'examen similaires. Pour accompagner cette tension permanente, le jeu propose une bande-son originale orientée Industrial Metal, parfaite pour chasser le chrono et rester dans une bulle de concentration. Les effets sonores, tout aussi immersifs, contribuent parfaitement à l'ambiance de la simulation. Le jeu se compose d'un peu plus de 30 niveaux courts mais intenses, vous pourrez voir le bout de l'aventure assez rapidement, mais il faut savoir que vous êtes obligé de terminer chaque niveau pour passer au suivant. De même, en progressant, vous débloquerez de nouvelles barres pour effectuer des sauts. Bien que chaque niveau propose des obstacles et des pièges différents, le jeu peut devenir répétitif après quelques heures. De même à la manette, la caméra par défaut est extrêmement sensible (il faut impérativement faire un tour dans les options pour la régler à sa main). Le vrai cœur du jeu réside dans le Time Attack. Chaque milliseconde compte, et le titre intègre un classement mondial en ligne pour vous mesurer aux joueurs du monde entier.The Confinement est un jeu qui comblera les amateurs de défis hardcore et de parkour à la première personne. Proposé à petit prix, il ne cherche pas à réinventer la poudre mais maîtrise sa proposition de bout en bout : offrir un gameplay chirurgical dans un écrin brut et stressant. En revanche, si vous n'êtes pas familier avec ce genre de jeu, vous pourriez le trouver à la fois difficile et répétitif.