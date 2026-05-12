A l'origine, Myst est sorti sur Mac Os en 1993, suivie l'annÃ©e suivante par une version Windows, puis sur 3DO, Sega Saturn, Atari Jaguar en 1994 et PlayStation en 1995. Il y a eu une version Nintendo DS, une version 3DS, une version Android et bien d'autres. Le jeu a mÃªme dÃ©jÃ eu un remake sur le moteur Unity en 2014 sous le nom de realMyst (une version qui a suscitÃ© la controverse) en 2014, puis mis Ã jour en realMyst : Masterpiece Edition en 2015 avec des graphismes amÃ©liorÃ©s et de meilleures performances. Myst est incontestablement un classique adorÃ© qui a Ã©tÃ© portÃ© sur de nombreuses plateformes. Mais que vaut cette derniÃ¨re version sur l'Unreal Engine 5 ? Myst, comme on l'appelle, est une recrÃ©ation entiÃ¨rement en 3D du Myst original, initialement sorti en 2021 sur PC et Xbox. Le jeu offre quasiment le mÃªme contenu que l'original : Vous incarnez un personnage sans nom qui se retrouve sur une Ã®le Ã©trange oÃ¹ toutes sortes de secrets sont cachÃ©s. Peu de temps aprÃ¨s avoir commencÃ©, vous trouverez une note sur le sol et elle fournit des instructions pour l'utilisation d'une machine. La machine montre un message vidÃ©o d'un inconnu demandant de l'aide et ainsi votre aventure commence. Il est intÃ©ressant de savoir que l'aventure ne se dÃ©roule pas seulement sur l'Ã®le. GrÃ¢ce Ã la liaison de livres, vous voyagez dans d'autres mondes et il y a toutes sortes de crÃ©atures Ã©tranges, de machines et bien plus encore. C'Ã©tait peut-Ãªtre il y a vingt ans, mais l'histoire captive toujours avec beaucoup de profondeur pour les joueurs qui la recherchent. Sous les feux de la rampe se trouve une famille divisÃ©e par la cupiditÃ© et la colÃ¨re. Le pÃ¨re a appris Ã crÃ©er des dimensions en les Ã©crivant dans des livres, et ses fils se rÃ©vÃ¨lent n'offrir que de la richesse et du pouvoir. C'est au joueur de dÃ©couvrir ce qui arrive exactement Ã cette famille autrefois aimante. TÃ´t ou tard, le joueur trouvera les livres dans lesquels les deux fils sont enfermÃ©s. Ils se disent tous deux innocents et ont besoin de l'aide de votre aide. Ensuite, vous voyagez de dimension en dimension (aussi appelÃ©e Ã‚ges) et vous avez le choix d'apporter Ã chaque fois une page bleue ou rouge pour libÃ©rer petit Ã petit un des frÃ¨res. Les dimensions elles-mÃªmes comprennent une forÃªt, une jungle et une tour mÃ©canique et en disent plus sur le passÃ© des frÃ¨res.Egalement disponible en VR, ce jeu a insufflÃ© une nouvelle vie Ã l'original. Ainsi, ceux qui souhaitent vivre Myst en immersion totale en rÃ©alitÃ© virtuelle y trouveront plus facilement leur compte. Les joueurs PSVR 2 pourront enfin se plonger dans les Ã©nigmes de Myst comme s'ils Ã©taient dans la mÃªme piÃ¨ce. Myst n'a jamais Ã©tÃ© aussi beau, et c'est d'autant plus vrai pour la version non VR. Manipuler les Ã©nigmes de Myst avec des commandes tactiles, explorer chaque Ã©poque et dÃ©couvrir ces mondes Ã travers mes yeux, procure une sensation d'Ã©merveillement comparable Ã celle que j'ai Ã©prouvÃ©e en dÃ©couvrant les sÃ©quences vidÃ©o en plein Ã©cran et les graphismes prÃ©-rendus de Myst. Si vous ne possÃ©dez pas de casque de rÃ©alitÃ© virtuelle, pas d'inquiÃ©tude : Myst, bien qu'intÃ©ressant et jouable en rÃ©alitÃ© virtuelle, a Ã©tÃ© conÃ§u Ã l'origine pour un Ã©cran plat. Tout comme realMyst, Myst est entiÃ¨rement explorable en 3D. Il se joue comme un jeu de rÃ©flexion moderne Ã la premiÃ¨re personne, mais il lui manque beaucoup d'astuces et de systÃ¨mes de signalisation prÃ©sents dans les jeux plus rÃ©cents. Myst ne vous prend pas par la main. En explorant l'Ã®le de dÃ©part, puis en parcourant chacun des cinq Ã¢ges de Myst , vous interagirez avec un monde envoÃ»tant, aux Ã©nigmes qui captivent et inspirent depuis le dÃ©but des annÃ©es 90. Les puzzles de Myst n'exigent pas que vous cherchiez des objets ou que vous cliquiez sans rÃ©flÃ©chir sur l'environnement. Ce qu'il faut faire, c'est lire attentivement les livres, regarder les environs et Ã©couter la nature. Par exemple, dans la bibliothÃ¨que de l'Ã®le, vous trouverez un livre avec quelques dates liÃ©es Ã la localisation de certaines Ã©toiles. L'Ã©tape suivante consiste Ã utiliser une machine et Ã remplir les donnÃ©es recueillies pour voir la position de ces Ã©toiles. Notez les rÃ©sultats et vous avez les donnÃ©es nÃ©cessaires pour un autre puzzle. Pour ce genre de jeu, il faut beaucoup de dÃ©tails pour offrir une expÃ©rience satisfaisante et Myst y parvient magistralement. Les images sont certes plus belles, mais il est impressionnant de voir le nombre de petits dÃ©tails que l'ensemble contient. La bibliothÃ¨que mentionnÃ©e ci-dessus contient Ã elle seule d'innombrables livres pleins d'informations supplÃ©mentaires et la plupart des Ages ont toutes sortes de secrets Ã dÃ©couvrir. Pour ceux qui ont peur de rester bloquÃ©s, il y a toutes sortes de conseils et une passerelle Ã utiliser comme prise de main.La nouvelle Ã©dition de Myst contient de nombreux ajouts et quelques changements majeurs. Le plus remarquable est la refonte graphique avec toutes sortes de nouvelles textures, d'environnements dynamiques et d'effets tels que la floraison, le flou et la profondeur de champ. Il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un nouveau Crysis, mais graphiquement, il est beau et souvent trÃ¨s atmosphÃ©rique. La visite de l'Ã¢ge de pierre est mÃ©morable grÃ¢ce Ã la violente tempÃªte qui y fait rage. Les autres ajouts consistent en une lampe de poche, un plus grand choix dans la faÃ§on dont vous voulez contrÃ´ler le jeu et le fonctionnement de la camÃ©ra. GrÃ¢ce Ã des options graphiques comme le Ray Tracing (qui limite toutefois le framerate Ã 30fps sur PS5 s'il est activÃ©), les Ã‚ges de Myst n'ont jamais Ã©tÃ© aussi beaux. Les textures haute dÃ©finition, les effets de lumiÃ¨re et les animations trÃ¨s fluides rendent l'expÃ©rience visuelle immersive et Ã©poustouflante. La fidÃ©litÃ© visuelle du remake permet aux joueurs d'apprÃ©cier vÃ©ritablement l'architecture unique et l'atmosphÃ¨re mystÃ©rieuse, transformant chaque Ã©cran en Å“uvre d'art. L'ÃŽle de Myst elle-mÃªme est un peu fade comparÃ©e Ã l'atmosphÃ¨re sombre et envoÃ»tante des autres Ã¢ges, mais cette refonte la rapproche visuellement du Myst original, bien plus que les efforts dÃ©ployÃ©s dans realMyst. Il est probable que Myst a Ã©tÃ© construit sur la gÃ©omÃ©trie de realMyst car on y retrouve mÃªme la tombe d'un certain personnage apparue pour la premiÃ¨re fois dans ce dernier. Myst fonctionne trÃ¨s bien sur PlayStation 5 grÃ¢ce Ã une excellente optimisation. Les temps de chargement sont minimes et le jeu ne souffre pas de ralentissements mÃªme dans les zones les plus complexes, le jeu tourne Ã 60 fps constants. Les animations des personnages et des machines sont Ã©galement excellentes et rÃ©alistes et dÃ©taillÃ©es, mÃªme si le meilleur est donnÃ© par les dÃ©cors et les champs ouverts. La PS5 Pro est Ã©galement prise en charge, et les amÃ©liorations en rÃ©solution et en qualitÃ© d'image sont flagrantes surtout si vous utilisez un casque PSVR 2.La composante musicale est un autre point fort du remake. La bande originale de Robyn Miller a Ã©tÃ© rÃ©arrangÃ©e et rÃ©enregistrÃ©e , conservant l'atmosphÃ¨re envoÃ»tante et atmosphÃ©rique du jeu original. Les effets sonores sont Ã©galement excellents et aident rÃ©ellement Ã immerger le joueur dans l'univers du jeu. Vous pouvez polir un jeu vieux de vingt ans et lui donner un nouveau coup de peinture, mais vous remarquerez que certaines choses ont encore trente ans. Dans le cas de Myst, vous le remarquerez par la faÃ§on dont les puzzles se dÃ©placent. Tout va un peu plus lentement que vous ne le souhaiteriez et surtout pendant les puzzles chronomÃ©trÃ©s qui peuvent parfois ennuyer. Il y a juste une nouvelle Ã©nigme qui a Ã©tÃ© proposÃ©e mais un mode alÃ©atoire a Ã©tÃ© ajoutÃ© ; il permet de modifier les nombres, symboles, etc., pour ceux qui souhaitent varier les plaisirs, mÃªme si la logique de rÃ©solution demeure la mÃªme. Par ailleurs, si realMYST proposait un cycle jour-nuit, celui-ci a Ã©tÃ© supprimÃ© dans le remake, sans doute pour pouvoir harmoniser les effets graphiques. La manette DualSense est utilisÃ©e avec discrÃ©tion mais efficacitÃ©, notamment grÃ¢ce Ã un retour haptique subtil lors de l'interaction avec les mÃ©canismes et les objets. Bref, Myst est un vÃ©ritable classique, et cette derniÃ¨re version est sans doute la meilleure. Nous aimerions que les suites bÃ©nÃ©ficient du mÃªme traitement, mais cela semble peu probable, du moins pas dans l'immÃ©diat. C'est nÃ©anmoins rÃ©jouissant de voir Myst accessible Ã un nouveau public qui peut ainsi dÃ©couvrir ce phÃ©nomÃ¨ne vidÃ©oludique du dÃ©but des annÃ©es 90.Myst est la version ultime d'une expÃ©rience qui est toujours fantastique malgrÃ© son Ã¢ge. L'histoire d'une famille voyageant d'une dimension Ã l'autre est divertissante et il y a beaucoup Ã lire et Ã rechercher si vous en avez envie. Les Ã„ges que vous visitez ont tous leur propre thÃ¨me et regorgent de petits dÃ©tails et de secrets. Bien sÃ»r, les Ã©nigmes doivent Ã©galement Ãªtre rÃ©solues et Myst ne dÃ©Ã§oit pas avec beaucoup de casse-tÃªte Ã©picÃ©s. Enfin, il y a les amÃ©liorations graphiques qui donnent au jeu une belle apparence.