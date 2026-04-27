 Se connecter 
 Se connecter 
 
L’usage de l’IA explose au sein des PME, mais son intégration stratégique reste à la traîne
Publié le 28/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) s’est imposée à une vitesse record dans le paysage des PME belges. Alors qu’en 2024, seules 8 % des PME utilisaient l’IA, elles sont aujourd’hui déjà 81 %. Pourtant, cette adoption rapide se traduit encore peu par une véritable valeur ajoutée structurelle. Plus de la moitié des PME (51 %) déclarent ne pas savoir clairement comment intégrer l’IA de manière concrète et efficace au sein de leur organisation. C’est ce qui ressort du Baromètre PME réalisé par l’éditeur de logiciels Exact, en collaboration avec l’institut d’études indépendant Markteffect, auprès de plus de 1 300 entreprises belges.

Un usage répandu, mais rarement stratégique

L’adoption de l’IA progresse à grande vitesse, mais son utilisation reste souvent superficielle dans de nombreuses PME.

« La grande majorité des entreprises utilise principalement cette technologie pour des tâches relativement accessibles, telles que la génération de textes et d’images ou encore la traduction », explique Wilco Kraaij, expert IA chez Exact. « Seul un tiers des entreprises (36 %) recourt à l’IA pour obtenir des analyses sur les performances de l’entreprise. Nous constatons également des différences marquées selon les secteurs. Ainsi, l’usage de l’IA est supérieur à la moyenne dans le secteur de la comptabilité, tandis que le commerce reste encore en retrait. Les entrepreneurs perçoivent clairement la valeur ajoutée de l’IA, mais cherchent encore comment l’intégrer de manière plus large et plus stratégique dans leur organisation. »

L’ambition est bien présente, mais l’exécution peine à suivre

Cette recherche d’une utilisation plus stratégique s’inscrit dans un défi plus large. Les PME souhaitent gagner en efficacité et réduire leurs coûts, mais elles peinent encore à traduire ces ambitions dans leurs opérations quotidiennes. Pourtant, l’automatisation figure en bonne place dans les priorités : 57 % des PME la considèrent comme stratégique et 66 % disposent du budget nécessaire pour y investir.

« Lorsqu’elle est utilisée indépendamment des processus métier existants, l’IA n’exploite qu’une fraction de son potentiel », poursuit Wilco Kraaij. « Le véritable impact se manifeste lorsque l’IA est intégrée de manière fluide dans les activités quotidiennes, par exemple pour standardiser des courriers, des analyses ou des rapports à l’aide de l’IA. Les entrepreneurs obtiennent alors plus rapidement des informations exploitables, pilotent mieux leur activité et libèrent du temps pour ce qui compte vraiment : entreprendre. »

Cette étape deviendra cruciale dans les années à venir. L’intention est bien là : près de la moitié des PME (49 %) indiquent que l’investissement dans l’IA constitue une priorité, et sept entreprises sur dix estiment que l’IA les aidera à travailler plus efficacement. La différence se fera donc entre les entreprises qui abordent l’IA comme une simple expérimentation ponctuelle et celles qui parviennent à l’intégrer de manière structurée, réfléchie et durable dans leur fonctionnement.
Liens associés
Exact  (1 Clics)
Baromètre PME  (1 Clics)
Plus d'articles dans cette catégorie
28/05/2026 @ 11:43:46
Comment la théorie des cuillères peut inspirer la conception logicielle
28/05/2026 @ 09:21:38
Rapport ESET APT : espionnage au Venezuela, dans le Golfe et en Corée du Sud par des groupes liés à la Chine
27/05/2026 @ 12:19:58
La cyberrésilience n’est plus un coût informatique, mais un enjeu d’autodéfense économique
22/05/2026 @ 11:13:18
ESET dévoile l'arsenal de Webworm, logiciel lié à la Chine ciblant des gouvernements européens, dont Belge
19/05/2026 @ 14:18:01
ESET investit € 40 millions dans l’IA pour contrer la surface d'attaque en expansion rapide
08/05/2026 @ 15:20:06
À la croisée de la gouvernance de l'IA et de l'innovation
07/05/2026 @ 08:36:30
Une arnaque CallPhantom sur Google Play : de faux journaux d’activité contre de l’argent bien réel, selon ESET
06/05/2026 @ 12:52:30
Deel IT peut désormais gérer l’ensemble du cycle de vie IT
05/05/2026 @ 09:55:44
APT ScarCruft, lié à la Corée du Nord, compromet une plateforme de jeux vidéo lors d'une attaque de la chaîne d'approvisionnement, selon ESET
27/04/2026 @ 10:17:35
Le calme avant la rançon. On ne voit pas tout, dit ESET

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Social28-05
Les abonnements payants sur Instagram, Facebook et WhatsApp sont lancées
 Windows28-05
Windows 11 bénéficie d'un gain de vitesse considérable. Votre système est accéléré jusqu'à 70 %.
 Vidéo28-05
Finies les dissimulations de contenu par l'IA : YouTube déploie enfin les étiquettes automatiques.
 Internet28-05
DuckDuckGo connaît une hausse soudaine de sa popularité.
 iOS28-05
Apple prépare une révolution. Les iPhones se verrouilleront automatiquement.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page