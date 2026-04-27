L’usage de l’IA explose au sein des PME, mais son intégration stratégique reste à la traîne

Publié le 28/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) s’est imposée à une vitesse record dans le paysage des PME belges. Alors qu’en 2024, seules 8 % des PME utilisaient l’IA, elles sont aujourd’hui déjà 81 %. Pourtant, cette adoption rapide se traduit encore peu par une véritable valeur ajoutée structurelle. Plus de la moitié des PME (51 %) déclarent ne pas savoir clairement comment intégrer l’IA de manière concrète et efficace au sein de leur organisation. C’est ce qui ressort du Baromètre PME réalisé par l’éditeur de logiciels Exact, en collaboration avec l’institut d’études indépendant Markteffect, auprès de plus de 1 300 entreprises belges.
Un usage répandu, mais rarement stratégique
L’adoption de l’IA progresse à grande vitesse, mais son utilisation reste souvent superficielle dans de nombreuses PME.
« La grande majorité des entreprises utilise principalement cette technologie pour des tâches relativement accessibles, telles que la génération de textes et d’images ou encore la traduction », explique Wilco Kraaij, expert IA chez Exact. « Seul un tiers des entreprises (36 %) recourt à l’IA pour obtenir des analyses sur les performances de l’entreprise. Nous constatons également des différences marquées selon les secteurs. Ainsi, l’usage de l’IA est supérieur à la moyenne dans le secteur de la comptabilité, tandis que le commerce reste encore en retrait. Les entrepreneurs perçoivent clairement la valeur ajoutée de l’IA, mais cherchent encore comment l’intégrer de manière plus large et plus stratégique dans leur organisation. »
L’ambition est bien présente, mais l’exécution peine à suivre
Cette recherche d’une utilisation plus stratégique s’inscrit dans un défi plus large. Les PME souhaitent gagner en efficacité et réduire leurs coûts, mais elles peinent encore à traduire ces ambitions dans leurs opérations quotidiennes. Pourtant, l’automatisation figure en bonne place dans les priorités : 57 % des PME la considèrent comme stratégique et 66 % disposent du budget nécessaire pour y investir.
« Lorsqu’elle est utilisée indépendamment des processus métier existants, l’IA n’exploite qu’une fraction de son potentiel », poursuit Wilco Kraaij. « Le véritable impact se manifeste lorsque l’IA est intégrée de manière fluide dans les activités quotidiennes, par exemple pour standardiser des courriers, des analyses ou des rapports à l’aide de l’IA. Les entrepreneurs obtiennent alors plus rapidement des informations exploitables, pilotent mieux leur activité et libèrent du temps pour ce qui compte vraiment : entreprendre. »
Cette étape deviendra cruciale dans les années à venir. L’intention est bien là : près de la moitié des PME (49 %) indiquent que l’investissement dans l’IA constitue une priorité, et sept entreprises sur dix estiment que l’IA les aidera à travailler plus efficacement. La différence se fera donc entre les entreprises qui abordent l’IA comme une simple expérimentation ponctuelle et celles qui parviennent à l’intégrer de manière structurée, réfléchie et durable dans leur fonctionnement.
Un usage répandu, mais rarement stratégique
L’adoption de l’IA progresse à grande vitesse, mais son utilisation reste souvent superficielle dans de nombreuses PME.
« La grande majorité des entreprises utilise principalement cette technologie pour des tâches relativement accessibles, telles que la génération de textes et d’images ou encore la traduction », explique Wilco Kraaij, expert IA chez Exact. « Seul un tiers des entreprises (36 %) recourt à l’IA pour obtenir des analyses sur les performances de l’entreprise. Nous constatons également des différences marquées selon les secteurs. Ainsi, l’usage de l’IA est supérieur à la moyenne dans le secteur de la comptabilité, tandis que le commerce reste encore en retrait. Les entrepreneurs perçoivent clairement la valeur ajoutée de l’IA, mais cherchent encore comment l’intégrer de manière plus large et plus stratégique dans leur organisation. »
L’ambition est bien présente, mais l’exécution peine à suivre
Cette recherche d’une utilisation plus stratégique s’inscrit dans un défi plus large. Les PME souhaitent gagner en efficacité et réduire leurs coûts, mais elles peinent encore à traduire ces ambitions dans leurs opérations quotidiennes. Pourtant, l’automatisation figure en bonne place dans les priorités : 57 % des PME la considèrent comme stratégique et 66 % disposent du budget nécessaire pour y investir.
« Lorsqu’elle est utilisée indépendamment des processus métier existants, l’IA n’exploite qu’une fraction de son potentiel », poursuit Wilco Kraaij. « Le véritable impact se manifeste lorsque l’IA est intégrée de manière fluide dans les activités quotidiennes, par exemple pour standardiser des courriers, des analyses ou des rapports à l’aide de l’IA. Les entrepreneurs obtiennent alors plus rapidement des informations exploitables, pilotent mieux leur activité et libèrent du temps pour ce qui compte vraiment : entreprendre. »
Cette étape deviendra cruciale dans les années à venir. L’intention est bien là : près de la moitié des PME (49 %) indiquent que l’investissement dans l’IA constitue une priorité, et sept entreprises sur dix estiment que l’IA les aidera à travailler plus efficacement. La différence se fera donc entre les entreprises qui abordent l’IA comme une simple expérimentation ponctuelle et celles qui parviennent à l’intégrer de manière structurée, réfléchie et durable dans leur fonctionnement.