Comment la thÃ©orie des cuillÃ¨res peut inspirer la conception logicielle

Le texte suivant est issu d'un communiquÃ© de presse et ne reflÃ¨te en rien l'opinion de la rÃ©daction.

Mon conjoint a subi six opÃ©rations du genou au cours de nos douze annÃ©es ensemble. Pour moi, dont les blessures les plus graves se rÃ©sument Ã un orteil cognÃ© et quelques chutes, cela signifie que j'ai beaucoup appris sur la gestion de la douleur ces dix derniÃ¨res annÃ©es. Un concept issu de cet univers me semble particuliÃ¨rement utile pour repenser le rÃ´le de la technologie dans notre travail : la thÃ©orie des cuillÃ¨res.Ã€ l'origine, cette thÃ©orie a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e comme une analogie pour communiquer sur l'Ã©nergie dans le cadre de la gestion de la douleur en milieu mÃ©dical. Une cuillÃ¨re est une unitÃ© arbitraire de mesure de l'Ã©nergie. Chaque personne dispose d'un certain nombre de cuillÃ¨res d'Ã©nergie par jour. Chaque tÃ¢che en consomme un certain nombre. Au fil de la journÃ©e, l'objectif est de prÃ©server son Ã©nergie en gÃ©rant les cuillÃ¨res dÃ©pensÃ©es. Cela peut sembler un cadre de rÃ©flexion inhabituel. Mais pour des Ã©quipes de conception qui veulent permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tÃ¢ches avec un minimum d'effort, c'est une grille de lecture Ã©tonnamment pertinente.Le problÃ¨me des systÃ¨mes de gestion intÃ©grÃ©s (ERP) traditionnels, c'est qu'ils ont toujours exigÃ© une charge mentale excessive de la part des utilisateurs. Ces systÃ¨mes sont conÃ§us pour s'appliquer au plus grand nombre, par exemple les professionnels des RH ou de la finance, sans tenir compte des spÃ©cificitÃ©s concrÃ¨tes que chaque environnement de travail impose au quotidien. Le rÃ©sultat : des logiciels gÃ©nÃ©riques qui peinent Ã gÃ©nÃ©rer de vrais gains d'efficacitÃ© et Ã Ã©conomiser des cuillÃ¨res. J'avais d'ailleurs quittÃ© le monde de l'ERP il y a quelques annÃ©es, convaincue qu'il fallait des applications verticales, celles qui comprennent non seulement votre rÃ´le mais aussi votre contexte mÃ©tier, pour rÃ©ellement amÃ©liorer l'expÃ©rience de travail.Me voilÃ de retour, mais uniquement parce que je vois comment les acteurs ERP spÃ©cialisÃ©s par secteur peuvent utiliser l'IA diffÃ©remment. D'une maniÃ¨re qui peut vÃ©ritablement transformer ce que le systÃ¨me apporte Ã ses utilisateurs. L'ERP a enfin une vraie chance de devenir beaucoup moins gourmand en Ã©nergie.L'objectif de la conception produit est d'aider les Ã©quipes Ã travailler Ã plus grande Ã©chelle, plus rapidement et avec de meilleures informations. La bonne nouvelle, c'est que l'innovation rend cela possible tout en rÃ©duisant l'effort cÃ´tÃ© utilisateur. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus itÃ©ratif. Prenons l'exemple d'un outil d'IA conversationnelle intÃ©grÃ© aux flux de travail de gestion de projet :Dans un premier temps, l'utilisateur peut poser des questions directement :Â« Comment avance mon projet ? Suis-je dans le budget ? Â»L'agent IA rÃ©pond : Â« Tout va bien, mais le projet a pris un peu de retard. Â»L'utilisateur peut approfondir et, ce faisant, enrichir l'apprentissage de l'IA : Â« Et si j'ajoutais Julia au projet ? Compte tenu de son taux horaire, est-ce que je rattraperais le retard tout en restant dans le budget ? Â»L'IA confirme peut-Ãªtre que c'est une bonne dÃ©cision, car Julia connaÃ®t le client. Ã€ ce stade, l'IA commence Ã gagner la confiance de l'utilisateur, ce qui est essentiel.Dans les phases suivantes, les agents IA peuvent prendre en charge des enchaÃ®nements complets de tÃ¢ches :Â« Bonjour ! J'ai surveillÃ© vos projets et il semble que celui-ci risque d'Ãªtre en retard. Mais Julia est disponible, elle a dÃ©jÃ travaillÃ© avec ce client, et vous resteriez sous le budget. Souhaitez-vous que je l'ajoute au projet ? Â»Ou : Â« Je constate une dÃ©mission dans votre Ã©quipe. Voulez-vous que je lance une demande de recrutement ? Â»Ou : Â« Je constate une dÃ©mission, mais cette personne n'Ã©tait pas pleinement mobilisÃ©e, vous n'avez donc pas besoin de recruter un remplaÃ§ant. Souhaitez-vous rÃ©affecter cette ressource Ã autre chose ? Â»Dans ces scÃ©narios, l'ERP travaille directement avec des agents qui exÃ©cutent les tÃ¢ches, puis rendent compte Ã l'utilisateur. C'est une relation fondamentalement diffÃ©rente entre l'humain et le systÃ¨me.Pour qu'un ERP allÃ¨ge vÃ©ritablement la charge mentale de ses utilisateurs, il doit Ãªtre capable de comprendre le sens de ses propres tÃ¢ches, comme le ferait l'utilisateur. Il doit raisonner, pas seulement rÃ©agir. Des couches d'IA posÃ©es sur un ERP existant sans cette comprÃ©hension profonde ne mÃ¨neront pas bien loin.Un souvenir d'enfance illustre bien ce point. Nous sÃ©journions dans un hÃ´tel en Inde. Ã€ l'enregistrement, le personnel nous a conseillÃ© de ne pas laisser les fenÃªtres ouvertes si nous avions de la nourriture dans la chambre. Sans plus d'explication. Nous avons entendu la consigne sans y prÃªter attention. Et un matin, nous avons assistÃ©, impuissants, au saccage de notre chambre par une horde de singes attirÃ©s par notre petit-dÃ©jeuner.Le personnel nous avait donnÃ© des rÃ¨gles. Ce qu'il ne nous avait pas donnÃ©, c'est la comprÃ©hension. Si nous avions su que des singes intrÃ©pides escaladaient les fenÃªtres ouvertes pour trouver de la nourriture, nous n'aurions mÃªme pas eu besoin de la consigne. Nous aurions raisonnÃ© par nous-mÃªmes.Les ERP fonctionnent de la mÃªme maniÃ¨re depuis des dÃ©cennies. RÃ¨gles, flux de travail, validations, Ã©crans. Le systÃ¨me vous dit quoi faire et vous bloque quand vous ne suivez pas les instructions. Mais il ne comprend pas pourquoi. Il ne peut pas anticiper ce qui devrait se passer ensuite, s'adapter Ã une situation imprÃ©vue ou deviner ce dont vous avez besoin avant mÃªme que vous ne le demandiez. Ce travail cognitif retombe sur vous. C'est vous qui fournissez le sens que le logiciel n'a pas. Et chaque cuillÃ¨re dÃ©pensÃ©e pour cette traduction est une cuillÃ¨re qui n'est pas consacrÃ©e Ã un travail Ã plus forte valeur ajoutÃ©e.Cela explique aussi pourquoi la conception ERP gÃ©nÃ©raliste et horizontale a toujours posÃ© un problÃ¨me de cuillÃ¨res.Les organisations publiques gÃ¨rent des subventions liÃ©es Ã des promesses et des obligations lÃ©gales. Les cabinets de conseil pilotent des projets qui sont des engagements contractuels et des actifs rÃ©putationnels. Les organisations Ã but non lucratif portent l'intention des donateurs, une intention qui faÃ§onne chaque dÃ©cision d'allocation. IntÃ©grer ces distinctions dans le systÃ¨me, c'est ce qui transforme un outil gÃ©nÃ©raliste en un outil capable de raisonner sur le travail. La profondeur de la connaissance mÃ©tier dÃ©termine la profondeur du raisonnement.C'est la direction que prend le logiciel d'entreprise : l'IA crÃ©e les conditions pour que les systÃ¨mes fonctionnent avec une comprÃ©hension rÃ©elle des secteurs qu'ils servent. Les Ã©quipes technologiques qui se demandent jusqu'oÃ¹ elles peuvent encoder cette comprÃ©hension sont celles qui construisent les systÃ¨mes qui compteront.La thÃ©orie des cuillÃ¨res apporte ici une prÃ©cision utile. L'objectif n'est pas seulement l'efficacitÃ©, mais une rÃ©duction tangible de l'effort. Les outils d'automatisation ne manquent pas. Mais je suis convaincue que la prochaine gÃ©nÃ©ration d'IA dans l'ERP sera portÃ©e par ceux qui posent la question : Â« OÃ¹ se situe la charge cognitive, et que pouvons-nous y faire ? Â»Pour la plupart des utilisateurs d'ERP, la rÃ©ponse est qu'ils effectuent encore un travail de traduction. Ils convertissent la rÃ©alitÃ© mÃ©tier en langage systÃ¨me. Ils comblent l'Ã©cart entre ce qu'ils savent de leur travail et ce que le logiciel peut reprÃ©senter. C'est lÃ que les cuillÃ¨res se perdent. Et rÃ©soudre ce problÃ¨me exige un type de logiciel diffÃ©rent de celui que la plupart des organisations utilisent aujourd'hui.Les Ã©quipes auxquelles je pense ne cherchent pas une meilleure interface pour le mÃªme systÃ¨me. Elles veulent un systÃ¨me qui a dÃ©jÃ rassemblÃ© les informations, pesÃ© les options et analysÃ© les risques, pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qui requiert vÃ©ritablement leur jugement. La professionnelle de la finance ne devrait pas dÃ©penser son Ã©nergie sur les rapprochements bancaires. Elle devrait dÃ©cider si l'organisation travaille avec les bons fournisseurs. La professionnelle des RH ne devrait pas passer son temps Ã ouvrir des demandes de recrutement. Elle devrait rÃ©flÃ©chir aux compÃ©tences que l'organisation doit dÃ©velopper.Ce basculement, du travail dans l'entreprise au travail sur l'entreprise, n'est possible que lorsque le logiciel comprend suffisamment bien l'activitÃ© pour prendre en charge le reste.Quand l'ERP atteint ce stade, il cesse d'Ãªtre un systÃ¨me que vous opÃ©rez pour devenir quelque chose qui travaille Ã vos cÃ´tÃ©s. La consommation de cuillÃ¨res diminue, et pour les bonnes raisons. Des tÃ¢ches qui exigeaient auparavant une attention humaine soutenue sont dÃ©sormais prises en charge par un logiciel dotÃ© d'une comprÃ©hension suffisante pour les mener Ã bien. Ce qui reste, c'est le travail qui en vaut vraiment la peine : celui de la mission. C'est le vÃ©ritable enjeu de cette transformation, et nous n'en sommes qu'au tout dÃ©but.