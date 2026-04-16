Rapport ESET APT : espionnage au Venezuela, dans le Golfe et en Corée du Sud par des groupes liés à la Chine

Publié le 28/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
BRATISLAVA, MONTREAL, le 28 mai 2026 — ESET Research publie son nouveau rapport sur les APT. Il met en évidence les activités de certains groupes APT documentées par les chercheurs d'ESET entre octobre 2025 et mars 2026. Durant cette période, les acteurs de la menace liés à la Chine étaient mondialement très actifs, avec des campagnes d'espionnage influencées, en partie, par la situation géopolitique et ses répercussions sur les intérêts économiques et sécuritaires de Pékin. Suite à l'opération américaine au Venezuela et dans un contexte d'instabilité dans la région du Golfe, ESET a constaté des signes de mobilisation de groupes liés à la Chine pour améliorer la visibilité de Pékin sur les développements maritimes, énergétiques et politiques à l'étranger. Le groupe Andariel, lié à la Corée du Nord, a attaqué une entreprise impliquée dans le secteur de l'énergie nucléaire.
Le groupe FamousSparrow, lié à la Chine, a ciblé une entité gouvernementale vénézuélienne du secteur maritime, pour surveiller la continuité des livraisons de pétrole après l'intervention américaine. ESET a aussi repéré SteppeDriver, autre groupe APT lié à la Chine, ciblant un réseau gouvernemental syrien. Ceci démontre et l'intérêt commercial chinois pour les projets de reconstruction en Syrie et les préoccupations sécuritaires liées à la présence de combattants ouïghours dans ce pays. La famille de maliciels SPAWN du groupe UNC5221, aussi lié à la Chine, a ciblé des entités gouvernementales au Cambodge et au Panama ainsi qu’une entreprise d'IA et de robotique en Corée du Sud. Ce dernier ciblage prouve l'intérêt de Pékin pour les technologies stratégiques prioritaires du programme de développement industriel « Made in China 2025 ».
« En Asie, les campagnes ont visé principalement les organisations gouvernementales, les industries stratégiques et les secteurs de technologies de pointe. Au Moyen-Orient, Israël est resté la principale cible des activités menées par ou - pour le compte de - l’Iran, avec des objectifs allant des organisations victimes d’intrusions d’espionnage aux fabricants d’appareils touchés par des outils destructeurs », explique Jean-Ian Boutin, directeur de la recherche sur les menaces chez ESET.
La guerre en Iran, dès la fin février 2026, a été l'événement marquant de l'activité des groupes pro-iraniens durant cette période. Paradoxalement, ce conflit a coïncidé avec un déclin de l'activité des groupes APT pro-iraniens, d'après les données télémétriques d'ESET. C’est très probablement dû aux restrictions d'accès à Internet imposées par le régime iranien, qui les ont empêché d’opérer efficacement. Ce contexte semble aussi avoir favorisé la mobilisation d'acteurs par procuration et de hacktivistes ciblant Israël, les USA et d'autres états perçus comme hostiles à Téhéran. ESET Research a constaté une augmentation de l'activité contre des cibles israéliennes, sans pouvoir l'associer avec certitude à des groupes connus. Deux groupes non identifiés, Rusty Boots et MoKhargosh, ont montré des capacités d'espionnage et un potentiel destructeur contre Israël, dans le déploiement d'un outil de suppression de données de type « bootkit », conservant toutefois ces outils destructeurs pour une utilisation ultérieure.
ESET a aussi constaté qu'une entreprise de défense des Émirats arabes unis avait été compromise et que des utilisateurs arabophones étaient ciblés par un logiciel espion Android. Il se peut que des journalistes ou des spécialistes du renseignement en sources ouvertes étaient visés, car le nom de la chaîne Telegram de l'attaquant s'inspirait probablement de Liveuamap (Live Universal Awareness Map), une plateforme OSINT dédiée à la cartographie des incidents militaires dans le monde.
Des acteurs malveillants liés à la Corée du Nord sont restés actifs sur plusieurs fronts. De nombreux groupes ont continué de cibler les développeurs et l'écosystème des cryptomonnaies par des techniques d'ingénierie sociale pouvant générer des gains financiers directs et compromettre la chaîne d'approvisionnement logicielle. ESET a aussi constaté la réapparition, lors d'attaques contre la Corée du Sud, du groupe Andariel qui a déployé TigerRAT et a tenté de propager le ransomware Rook dans une entreprise d'ingénierie qui semble fabriquer des équipements liés à la manipulation de l'hydrogène liquide et à l'industrie nucléaire – des technologies qui présentent un intérêt évident pour les ambitions balistiques et nucléaires de Pyongyang.
Les acteurs malveillants liés à la Russie ont concentré leurs attaques sur l'Ukraine et des entités impliquées de son système de défense. Sednit a déployé ses implants Covenant et BeardShell contre des militaires ukrainiens, des fabricants de drones et des organismes de recherche et développement spécialisés en drones, tout en ciblant des entreprises de logistique et de transport hors de l'Ukraine. Sandworm a intensifié ses activités destructrices durant l'hiver, déployant de nouveaux logiciels d'effacement de données en Ukraine contre des cibles gouvernementales et privées. En décembre 2025, un incident de destruction de données, particulièrement notable et attribué à Sandworm par ESET avec un niveau de confiance moyen, a affecté une entreprise énergétique polonaise.
Les produits ESET protègent les systèmes des clients contre les activités malveillantes décrites dans ce rapport. Les informations reposent principalement sur les données de télémétrie exclusives d'ESET et ont été vérifiées par ses chercheurs, qui produisent des rapports approfondis et des mises à jour régulières sur les activités de groupes APT spécifiques. Ces analyses des menaces - rapports ESET sur les APT- aident les organisations chargées de protéger les citoyens, les infrastructures nationales critiques et les actifs de grande valeur contre les cyberattaques criminelles et étatiques.
Plus d’informations sur les ESET APT Reports et des renseignements sur les menaces de cybersécurité de haute qualité, stratégiques, exploitables et tactiques sont disponibles sur la page ESET Threat Intelligence.
Pour plus de détails sur les activités des groupes APT mentionnés ainsi que d’autres, consultez le rapport complet intitulé “Conflict-informed espionage: Monitoring oil shipments, targeting drone makers,” disponible sur www.WeLiveSecurity.com. Suivez ESET Research sur X, BlueSky et Mastodon pour rester informé(e) des dernières actualités.
A propos d’ESET
ESET® offre une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET garde une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises sont assurées. L'environnement numérique en constante évolution exige une approche novatrice : ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux, nos podcasts et nos blogs et www.eset.com/be-fr.
Le groupe FamousSparrow, lié à la Chine, a ciblé une entité gouvernementale vénézuélienne du secteur maritime, pour surveiller la continuité des livraisons de pétrole après l'intervention américaine. ESET a aussi repéré SteppeDriver, autre groupe APT lié à la Chine, ciblant un réseau gouvernemental syrien. Ceci démontre et l'intérêt commercial chinois pour les projets de reconstruction en Syrie et les préoccupations sécuritaires liées à la présence de combattants ouïghours dans ce pays. La famille de maliciels SPAWN du groupe UNC5221, aussi lié à la Chine, a ciblé des entités gouvernementales au Cambodge et au Panama ainsi qu’une entreprise d'IA et de robotique en Corée du Sud. Ce dernier ciblage prouve l'intérêt de Pékin pour les technologies stratégiques prioritaires du programme de développement industriel « Made in China 2025 ».
« En Asie, les campagnes ont visé principalement les organisations gouvernementales, les industries stratégiques et les secteurs de technologies de pointe. Au Moyen-Orient, Israël est resté la principale cible des activités menées par ou - pour le compte de - l’Iran, avec des objectifs allant des organisations victimes d’intrusions d’espionnage aux fabricants d’appareils touchés par des outils destructeurs », explique Jean-Ian Boutin, directeur de la recherche sur les menaces chez ESET.
La guerre en Iran, dès la fin février 2026, a été l'événement marquant de l'activité des groupes pro-iraniens durant cette période. Paradoxalement, ce conflit a coïncidé avec un déclin de l'activité des groupes APT pro-iraniens, d'après les données télémétriques d'ESET. C’est très probablement dû aux restrictions d'accès à Internet imposées par le régime iranien, qui les ont empêché d’opérer efficacement. Ce contexte semble aussi avoir favorisé la mobilisation d'acteurs par procuration et de hacktivistes ciblant Israël, les USA et d'autres états perçus comme hostiles à Téhéran. ESET Research a constaté une augmentation de l'activité contre des cibles israéliennes, sans pouvoir l'associer avec certitude à des groupes connus. Deux groupes non identifiés, Rusty Boots et MoKhargosh, ont montré des capacités d'espionnage et un potentiel destructeur contre Israël, dans le déploiement d'un outil de suppression de données de type « bootkit », conservant toutefois ces outils destructeurs pour une utilisation ultérieure.
ESET a aussi constaté qu'une entreprise de défense des Émirats arabes unis avait été compromise et que des utilisateurs arabophones étaient ciblés par un logiciel espion Android. Il se peut que des journalistes ou des spécialistes du renseignement en sources ouvertes étaient visés, car le nom de la chaîne Telegram de l'attaquant s'inspirait probablement de Liveuamap (Live Universal Awareness Map), une plateforme OSINT dédiée à la cartographie des incidents militaires dans le monde.
Des acteurs malveillants liés à la Corée du Nord sont restés actifs sur plusieurs fronts. De nombreux groupes ont continué de cibler les développeurs et l'écosystème des cryptomonnaies par des techniques d'ingénierie sociale pouvant générer des gains financiers directs et compromettre la chaîne d'approvisionnement logicielle. ESET a aussi constaté la réapparition, lors d'attaques contre la Corée du Sud, du groupe Andariel qui a déployé TigerRAT et a tenté de propager le ransomware Rook dans une entreprise d'ingénierie qui semble fabriquer des équipements liés à la manipulation de l'hydrogène liquide et à l'industrie nucléaire – des technologies qui présentent un intérêt évident pour les ambitions balistiques et nucléaires de Pyongyang.
Les acteurs malveillants liés à la Russie ont concentré leurs attaques sur l'Ukraine et des entités impliquées de son système de défense. Sednit a déployé ses implants Covenant et BeardShell contre des militaires ukrainiens, des fabricants de drones et des organismes de recherche et développement spécialisés en drones, tout en ciblant des entreprises de logistique et de transport hors de l'Ukraine. Sandworm a intensifié ses activités destructrices durant l'hiver, déployant de nouveaux logiciels d'effacement de données en Ukraine contre des cibles gouvernementales et privées. En décembre 2025, un incident de destruction de données, particulièrement notable et attribué à Sandworm par ESET avec un niveau de confiance moyen, a affecté une entreprise énergétique polonaise.
Les produits ESET protègent les systèmes des clients contre les activités malveillantes décrites dans ce rapport. Les informations reposent principalement sur les données de télémétrie exclusives d'ESET et ont été vérifiées par ses chercheurs, qui produisent des rapports approfondis et des mises à jour régulières sur les activités de groupes APT spécifiques. Ces analyses des menaces - rapports ESET sur les APT- aident les organisations chargées de protéger les citoyens, les infrastructures nationales critiques et les actifs de grande valeur contre les cyberattaques criminelles et étatiques.
Plus d’informations sur les ESET APT Reports et des renseignements sur les menaces de cybersécurité de haute qualité, stratégiques, exploitables et tactiques sont disponibles sur la page ESET Threat Intelligence.
Pour plus de détails sur les activités des groupes APT mentionnés ainsi que d’autres, consultez le rapport complet intitulé “Conflict-informed espionage: Monitoring oil shipments, targeting drone makers,” disponible sur www.WeLiveSecurity.com. Suivez ESET Research sur X, BlueSky et Mastodon pour rester informé(e) des dernières actualités.
A propos d’ESET
ESET® offre une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET garde une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises sont assurées. L'environnement numérique en constante évolution exige une approche novatrice : ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux, nos podcasts et nos blogs et www.eset.com/be-fr.