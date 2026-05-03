Sou Bou Tei tome 11

Sou Bou Tei (Souboutei Kowasu Beshi) est une sÃ©rie en vingt-cinq tomes publiÃ©e au Japon aux Ã©ditions Shogakukan. Depuis l'Ã¨re Taisho, le quartier Numanakarai de Tokyo abrite un vieux manoir Ã©trange qui domine la ville avec arrogance. Il est connu sous le nom de Sobutei. Ceux qui y pÃ©nÃ¨trent et y rencontrent les tÃ©nÃ¨bres ne seront plus jamais les mÃªmes. Les personnes qui ont laissÃ© des traces de leur ressentiment sont conduites jusqu'Ã la porte du manoir. Ils sont guidÃ©s, rassemblÃ©s et mis au dÃ©fi. Pour dÃ©truire l'horrible demeure... !Ã‰chappez Ã vos poursuivants et retrouvez-vous au Sou Bou Tei. PoussÃ©s par l'esprit de Takoha, les destructeurs s'Ã©chappent de l'hÃ´pital et se dirigent vers le Sou Bou Tei ! Les sÅ“urs Kirita et la police leur barrent la route, et une fuite dÃ©sespÃ©rÃ©e commence. Ã€ l'intÃ©rieur du manoir, une horde de morts-vivants creuse un tunnel vers l'ancien canal souterrain. Sans une seconde Ã perdre, la main malÃ©fique de Deido Sakamaki se referme sur Kurenai, entraÃ®nÃ©e dans les profondeurs du manoir ! Existe-t-il une issue Ã cet enfer sans finâ€¦ ? Ce tome 11 relate l'Ã©vasion des survivants du Sou Bou Tei â€“ de leur emprisonnement injustifiÃ© jusqu'Ã leur rÃ©invasion du MausolÃ©e. La maniÃ¨re dont l'histoire rÃ©sout la question initiale â€“ Â« Comment les garÃ§ons qui ont infiltrÃ© le manoir ont-ils rÃ©ussi Ã s'Ã©chapper ? Â» â€“ et dont elle bouleverse la situation actuelle est brillante. La vengeance de ceux qui ont Ã©chappÃ© de justesse Ã la mort commence. Globalement, l'histoire relate le parcours de ceux qui, aprÃ¨s une dÃ©faite cuisante, trouvent la motivation de dÃ©fier Ã nouveau le manoir. Ã€ l'exception de Flor, ce sont tous des adultes d'un certain Ã¢ge, incapables de franchir le pas. Il est d'ailleurs assez amusant d'observer leur rÃ©action face Ã l'appel de Takoha, apparu devant eux sous forme d'esprit, alors mÃªme que le sort de la Terre est en jeu. Ils transforment leur acceptation passive en une action motivÃ©e par la fiertÃ©, entre autres. La robustesse et l'obstination qui accompagnent l'Ã¢ge sont bien rendues. Tous ont Ã©tÃ© pris au dÃ©pourvu car ils sont entrÃ©s dans le manoir uniquement dans le but de mener une Â« enquÃªte Â». Il ne s'agissait pas d'une fuite prÃ©cipitÃ©e, mais d'une retraite stratÃ©gique. La prochaine fois, ils l'affronteront avec un Ã©quipement qui ls vaincra vÃ©ritablement. Bien que la situation et les circonstances de chacun soient diffÃ©rentes, et malgrÃ© leurs justifications plausibles et matures, ils sont animÃ©s par une colÃ¨re authentique : ils refusent d'Ãªtre vaincus sans combattre. Leurs motivations personnelles, contraires Ã l'humanitÃ©, les poussent Ã se prÃ©parer et Ã porter non pas des outils d'Â« enquÃªte Â», mais la puissance du Â« combat Â». Franchement, cette suite d'Ã©vÃ©nements qui nous a menÃ©s Ã ce que l'on pourrait appeler une Â« mise en attente Â» Ã©tait vraiment palpitante. Ce qui rend les cinq prÃ©parations et contre-attaques si captivantes, c'est que, malgrÃ© leurs motivations personnelles, ils sont dÃ©terminÃ©s Ã utiliser leur pouvoir pour Â« quelqu'un d'autre Â». Non pas pour implorer d'Ãªtre sauvÃ©s parce qu'ils sont devenus des Ãªtres spirituels, mais pour rÃ©pondre Ã l'appel Ã l'aide de Takoha pour Â« tous ceux qui ne sont plus lÃ Â», pour sauver les sÅ“urs Onigirida, devenues les marionnettes des envahisseurs, et pour combattre aux cÃ´tÃ©s de ceux qui sont encore lÃ et les protÃ©ger. Les adultes, qui tentent de dissimuler cela derriÃ¨re des excuses comme l'orgueil ou leur rÃ´le de scientifiques, comme si tout cela n'Ã©tait que pour leur propre intÃ©rÃªt, sont Ã la fois amusants et admirables. Chaque personnage a rÃ©vÃ©lÃ© ou libÃ©rÃ© ses pouvoirs cachÃ©s, et les objets qu'ils possÃ¨dent sont quelque peu mystÃ©rieux, des prototypes, et incomplets, instaurant une lÃ©gÃ¨re incertitude quant Ã l'avenir. Ceci laisse prÃ©sager un certain risque, unique en ce qu'il Ã©voque les situations dÃ©licates, les retournements de situation, voire le drame Ã mort qui les attend. Ils ont les outils pour dÃ©truire, la puissance pour combattre et la motivation de se battre ensemble. Une bataille Ã mort pour ceux qui ont Ã©tÃ© vaincus et ont fui est sur le point de commencer.L'histoire atteint un point critique, le nombre de pages Ã©tant insuffisant pour conclure l'Ã©vasion des survivants et ses consÃ©quences. Elle se poursuit donc dans le tome suivant. L'Ã©vasion chaotique se dÃ©roule avec des rebondissements Ã couper le souffle, grÃ¢ce aux dÃ©guisements et Ã la stratÃ©gie de Flor ; ce genre d'histoire vous tient en haleine jusqu'Ã ce que vous surmontiez le soulagement initial. La transition entre les passages comiques, ou plutÃ´t les scÃ¨nes lÃ©gÃ¨rement touchantes oÃ¹ ils se font passer pour d'autres personnes, et leurs rÃ©cits personnels pour gagner du temps, est brillamment menÃ©e.Date de parution : 06 Mai 2026Editions : Mangetsu