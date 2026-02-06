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Morgan Sharktail tome 1 : L'île inaccessible
Publié le 04/06/2026 Dans Bandes Dessinées
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Qu'ont en commun le jeune flibustier téméraire et fougueux Morgan Sharktail et la figure la plus redoutable et terrifiante des sept mers, Duke Whiteshark ? A priori rien, si ce n'est une obsession commune : une carte très ancienne menant à une île légendaire, réputée introuvable. Lancés dans un pari féroce à qui mettra la main en premier sur le trésor caché de cette "île inaccessible", les deux capitaines prennent la mer. Mais pour Morgan, la quête dépasse le simple appât du gain. Au fond des eaux et au détour de créatures marines aussi mystérieuses que mortelles, le voyage prend des allures de quête initiatique. L'enjeu réel ? Lever le voile sur le mystère qui entoure la disparition de son père, le légendaire pirate Flin Seahammer. Pour affronter les périls de l'océan, Morgan peut heureusement compter sur un équipage haut en couleur : Roc Mulletsnout (Un vieux pirate sage mais facétieux, qui a un penchant très prononcé pour la gent féminine), ainsi que le Dr. Leonard et sa fille Luna (Des figures singulières qui apportent un contrepoint scientifique et rationnel à cette aventure maritime).

Le point fort indéniable de cet album réside dans son identité visuelle. Le dessin de Mauro Mandalari est dynamique, "sexy" et offre une vraie gueule à l'ensemble des personnages. On ressent immédiatement l'influence de la pop culture moderne, oscillant habilement entre le dynamisme d'un sh?nen et la structure de la BD franco-belge traditionnelle. Le travail de Patrizia Zangrilli à la colorisation sublime le tout. Les ambiances marines sont envoûtantes, les contrastes impeccables, et la gestion des teintes insuffle une vraie vie à cet univers de piraterie mâtiné de fantastique. Visuellement, c'est un sans-faute qui se dévore d'un seul regard. Marco Sonseri choisit de nous ancrer dans un récit d'aventure classique mais diablement efficace. L'ambiance fait tout de suite penser à un One Piece sauce franco-belge : un ton orienté vers l'aventure pure, une pointe de fantastique marin (sans pour autant tomber dans le gore ou le sanguinaire) et une belle dose d'action. L'alternance entre le passé et le présent permet d'étoffer rapidement l'empathie que l'on ressent pour Morgan. Les touches d'humour, portées notamment par le truculent Roc Mulletsnout, fonctionnent bien et rythment efficacement les 48 pages. Si l'album remplit parfaitement son rôle de divertissement, le lectorat plus mature pourra regretter quelques grosses ficelles scénaristiques ou des résolutions de situations un peu faciles. En un format classique de 48 pages, l'introduction des personnages et le lancement de l'intrigue vont vite, très vite, ce qui laisse parfois peu de place à la subtilité psychologique.

VERDICT
Porté par un visuel somptueux et une colorisation aux petits oignons, ce premier tome de Morgan Sharktail s'impose comme un divertissement d'aventure très solide. Idéal pour les amoureux d'histoires de pirates, de monstres marins et de mystères familiaux.

Date de parution : 06 Février 2026
Editions : Kalopsia
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