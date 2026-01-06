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Enola & les animaux extraordinaires tome 9 : Le PÃ©gase
PubliÃ© le 03/05/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
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Dans ce nouvel opus, Enola, la cÃ©lÃ¨bre vÃ©tÃ©rinaire pour animaux de contes et lÃ©gendes, et son fidÃ¨le chat au caractÃ¨re bien trempÃ©, Maneki, sont appelÃ©s en urgence pour une mission particuliÃ¨rement mouvementÃ©e. L'action se situe au cÅ“ur d'une tempÃªte dÃ©chaÃ®nÃ©e : les gardiens d'un phare isolÃ© subissent les assauts rÃ©pÃ©tÃ©s et inexplicables de chevaux ailÃ©s, les mythiques PÃ©gases. Pourquoi ces crÃ©atures habituellement si nobles et pacifiques s'en prennent-elles aux humains ? Enfilant ses Â« scarabailes Â» pour s'envoler au-dessus des nuages et rejoindre l'Ã®le flottante qui sert de repaire aux Ã©quidÃ©s, Enola va dÃ©couvrir que la colÃ¨re du troupeau cache en rÃ©alitÃ© une situation bien plus fragile : une jument pÃ©gase est sur le point de pouliner, et le comportement des autres individus n'est qu'une tentative dÃ©sespÃ©rÃ©e de la protÃ©ger. Face Ã  cet Ã©vÃ©nement doux mais dÃ©stabilisant, Enola devra faire preuve d'un grand sang-froid, toujours Ã©paulÃ©e par Maneki.

Joris Chamblain (bien connu pour Les Carnets de Cerise) distille une nouvelle fois une intrigue menÃ©e Ã  hauteur d'enfant, oÃ¹ la rÃ©solution du conflit ne passe jamais par la force, mais par l'empathie, l'Ã©coute et la comprÃ©hension de la nature. L'histoire aborde ici les thÃ¨mes de la naissance, de la protection parentale et de la peur de l'inconnu. Bien que le format court (32 pages) impose un rythme rapide et quelques raccourcis narratifs pour les lecteurs plus Ã¢gÃ©s, le rÃ©cit va droit au but et dÃ©livre un message profondÃ©ment bienveillant. Le travail visuel de Lucile Thibaudier reste l'un des points forts de la sÃ©rie. Son trait rond, fin et expressif donne Ã©normÃ©ment de vie aux personnages, en particulier Ã  Maneki dont les mimiques rÃ©galent le lecteur. Les dÃ©cors maritimes contrastent magnifiquement avec le royaume aÃ©rien des PÃ©gases. Ce contraste est sublimÃ© par les couleurs d'Annalisa Ferrari, qui utilise des teintes pastel, douces et chaleureuses, attÃ©nuant la noirceur de la tempÃªte initiale pour installer une ambiance poÃ©tique et rassurante, idÃ©ale pour le jeune public. AprÃ¨s le Kraken, le YÃ©ti ou le Serpent Ã  plumes, s'attaquer Ã  la figure du PÃ©gase offre de superbes moments de poÃ©sie visuelle dans les airs. La dynamique entre la jeune vÃ©tÃ©rinaire et son chat fonctionne toujours aussi bien. Maneki apporte la touche d'humour et de soutien nÃ©cessaire lorsque Enola se retrouve dÃ©stabilisÃ©e par l'urgence de la situation. La BD montre avec brio qu'un comportement animal jugÃ© "agressif" n'est souvent qu'une rÃ©action de peur ou de dÃ©fense face Ã  une vulnÃ©rabilitÃ©.

VERDICT
Ce tome 9 d'Enola est une jolie rÃ©ussite, Ã  la fois touchante et lumineuse, qui ravira les jeunes lecteurs passionnÃ©s de crÃ©atures fantastiques et les parents en quÃªte d'histoires bienveillantes.

Date de parution : 13 FÃ©vrier 2026
Editions : La GouttiÃ¨re
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