Now That We Draw tome 1

Now That We Draw (Kakunaru Ue wa) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Uehara est un mangaka en herbe, passionné par le monde des mangas et entretenant une relation pour le moins ambiguë avec la réalité. Son rêve ? Écrire une comédie romantique. Mais sa première tentative tourne court : son histoire d’amour est invraisemblable et dénuée de toute authenticité. Au moment où il est sur le point d’abandonner, Miyamoto, une gyaru énergique, directe et imprévisible, fait son apparition. Elle découvre ses dessins et lui révèle partager le même objectif : devenir mangaka. La solution qu’elle propose est aussi saugrenue que logique dans sa simplicité : simuler une relation pour mener des « recherches ». Pas de romance idéalisée, pas de raccourcis narratifs, juste deux personnes qui font semblant d’être ensemble pour comprendre, de l’intérieur, les rouages d’une véritable histoire d’amour. Dès lors, une relation se tisse, faite de maladresses, de limites floues et de secrets gênants, où la frontière entre fiction et réalité s’estompe progressivement.Entre secrets croustillants, situations embarrassantes et une bonne dose d'autodérision, Now That We Draw débarque en France comme l'une des comédies romantiques les plus originales et pétillantes de ces dernières années. Écrite par Kyû Takahata et Yûji Kaba, la série a été nominée deux années de suite au Next Manga Award et a reçu les éloges de Yusuke Nomura , auteur de Blue Lock , qui l'a tout simplement qualifiée d '« adorable » . Un atout de taille pour une œuvre qui joue avec les clichés du genre pour les déconstruire de l'intérieur, à partir d'une question aussi simple qu'étrange : « Et si, pour créer la comédie romantique parfaite, il fallait vivre une histoire d'amour ? » . Un succès qui a déjà donné lieu à une adaptation en anime , produite par le studio ROLL2 et bientôt disponible sur Crunchyroll . Now That We Draw alterne avec fluidité des moments du quotidien, des scènes de pure créativité et des situations volontairement extravagantes, créant une dynamique qui s'intensifie chapitre après chapitre . Il en résulte une comédie romantique introspective , une histoire sur la manière dont les histoires sont racontées, tandis que ses protagonistes tentent de comprendre leurs véritables sentiments. À première vue, « Now That We Draw » pourrait sembler une œuvre légère, avec quelques touches de flirt et un postulat volontairement absurde. Pourtant, à mesure que l'on avance dans la lecture, une histoire d'une pureté surprenante se dévoile , reposant davantage sur l'alchimie entre les personnages que sur l'effet de surprise. La relation entre Uehara et Miyamoto fonctionne car elle naît d'une friction constante : lui est maladroit, introverti et souvent paralysé par ses propres insécurités ; elle est extravertie, audacieuse, mais loin d'être superficielle. Les personnages, initialement construits sur des archétypes reconnaissables, évoluent grâce à de petits gestes et des choix quotidiens, plutôt qu'à de grandes déclarations. Uehara n'est pas le protagoniste le plus charismatique du genre, mais son parcours est crédible ; ses échecs ne sont pas édulcorés et son évolution n'est pas imposée. Même Miyamoto, sous son énergie explosive, révèle peu à peu des fragilités et des désirs qui dépassent le simple rôle de « muse » ou de faire-valoir comique. Le manga explore le thème de la 2D contre la 3D, des rêves romantiques contre la réalité, sans jamais tomber dans le cynisme. La légèreté est constante, mais jamais superficielle : situations comiques côtoient des moments d’introspection sincère, et la maladresse devient un outil narratif, et non une simple blague . On perçoit certaines limites dans le traitement du cadre, la vie scolaire restant souvent en arrière-plan, mais cela semble un choix délibéré, afin de privilégier les protagonistes et leurs processus créatifs et émotionnels. Visuellement, Yuji Kaba surprend. Le trait est précis et très expressif, capable de sublimer aussi bien les scènes comiques que les moments plus intimes , tandis que les expressions faciales jouent un rôle central, amplifiant la gêne, l'hésitation et les échanges silencieux. Même dans les passages plus légers ou suggestifs, la mise en scène conserve un équilibre, privilégiant la complicité entre les personnages, entre Uehara et Miyamoto. Cette série ne recherche pas le spectacle visuel, mais la précision émotionnelle, et en ce sens, elle atteint son but.Now That We Draw est une comédie romantique qui réussit à être légère sans être superficielle, profonde sans être prétentieuse . Partant d'un postulat volontairement absurde, elle raconte une histoire étonnamment authentique, faite d'insécurités, de tentatives maladroites et de sentiments qui s'épanouissent peu à peu. Elle ne réinvente pas le genre, mais l'observe avec affection et ironie, trouvant ainsi sa propre voix . Une lecture fraîche, tendre et sincère, dont l'humanité est captivante.Date de parution : 29 Mai 2026Editions : Ototo