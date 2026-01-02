Kromlech est un projet particulièrement ambitieux pour le studio Perun Creative, qui tente un virage radical. Exit la survie urbaine et satirique, place à un Action-RPG / Rogue-lite sombre, teinté d'éléments d'Immersive Sim, le tout fortement inspiré par la mythologie celtique, l'âge du fer européen et les codes classiques de la Sword & Sorcery à la Conan le Barbare. Dans Kromlech, vous incarnez Cronach, un aventurier solitaire à la recherche de gloire et de richesses, projeté malgré lui au centre d'un cataclysme apocalyptique. Le monde se meurt, les dieux semblent impuissants, et le tissu même de la réalité se déchire. Le lore est l'un des très gros points forts du jeu. Visuellement et narrativement, le titre s'éloigne de la fantasy "haute en couleur" pour proposer une atmosphère brute, boueuse et sanglante. Le design des armures, des armes et des environnements rend un vibrant hommage à la culture celte et aux RPG à l'ancienne des années 2000. C'est beau, c'est immersif, et l'ambiance fin des temps est particulièrement bien palpable. Perun Creative a cherché à bousculer les codes du genre en imbriquant plusieurs systèmes complexes dans sa boucle de gameplay rogue-lite. Le combat est l'un des piliers du jeu. Oubliez le hack 'n' slash frénétique : ici, les affrontements sont lourds, tactiques et punitifs. Le système est basé sur le ciblage des points faibles de l'ennemi. Les premières heures de jeu sont brutales, la moindre erreur pouvant mener à une mort rapide. Le principe est clair : diviser vos adversaires, attaquer, se mettre à couvert et battre en retraite ! Mourir constamment permet de gagner de l'expérience, échangeable contre des améliorations de personnage. Ramassez tout ce que vous pouvez : les armes et armures inutiles peuvent être démantelées pour récupérer des matériaux bruts (certains ne sont pas achetés par le forgeron). Si un objet porte une inscription, ne le vendez pas, démontez-le pour conserver l'inscription, utilisable sur une autre arme ou armure. L'esquive, le timing et la gestion de la distance sont cruciaux. Les sensations d'impact sont excellentes : trancher un ennemi ou placer une attaque lourde procure une vraie satisfaction.Cela étant, Kromlech peut apparaître frustrant après seulement 20 minutes de jeu. Le début, dans les souterrains, censé permettre d'apprendre et de comprendre le jeu, est complètement inutile. Une fois le tutoriel terminé, on découvre qu'il faut dire au revoir à quelqu'un, mais cette personne n'était pas là et n'est plus présente (n'oubliez pas d'aller à gauche, le long du bord de la montagne, jusqu'à la grotte ; il y a de l'argent près du squelette). Ensuite, on aperçoit un groupe près du feu, un peu plus bas sur la droite. On descend en courant, on discute avec eux et on récupère l'argent, on ramasse les champignons à droite, on prend des ingrédients sur la charrette et on continue sur le chemin. Un peu plus bas, le chemin semble monter à droite ; on y grimpe, on voit des champignons, on les ramasse et là, on tombe sur un loup. Il faut être très rapide, car il est dangereux quand il se met à courir. Si on survit à cette attaque, on peut remonter le chemin jusqu'à la grotte. Attention, il y a des morts-vivants là-bas : ils vous réduiront en charpie. Après cinq morts, vous vous direz : « J'en ai marre des champignons ! » et vous resterez sur le chemin initial. Deux loups vous attendent au bout. En descendant, vous remarquerez un virage à gauche (des baies poussent près de l'arbre devant). Vous vous trouverez face à un campement avec trois hommes. Ils vous abattront sans relâche. Essayons une autre approche. Si on continuait comme ça pendant un mois, ça n'en vaudrait pas la peine.Le système de Renommée est la mécanique de progression la plus originale du jeu. Votre personnage n'évolue pas simplement en tuant des monstres pour accumuler de l'XP. Sa puissance est liée à sa Renommée. Plus vous accomplissez d'exploits, plus les gens du voyage et des villages racontent des histoires folles sur vous. Cela débloque des Épithètes (des surnoms héroïques) que vous pouvez équiper comme des bonus passifs ou des compétences. Cela étant, la renommée peut être perdue lors d'un échec ou même être utilisée comme une monnaie d'échange. Vous ne pouvez pas simplement grinder le jeu passivement ; vous devez prendre des risques. Enfin, toutes les quelques journées (dans le temps du jeu), des événements majeurs appelés Crises se déclenchent. Si vous ne parvenez pas à résoudre la crise à temps, le monde en garde des séquelles permanentes sous forme de "Cicatrices du Monde" (World Scars), modifiant la carte, l'environnement et la difficulté pour le reste de votre run. À sa sortie début mars 2026, le jeu a reçu un accueil initialement mitigé. Les joueurs pointaient du doigt une courbe de difficulté aberrante au démarrage, des explications floues sur les mécaniques et des combats un peu trop rigides. Perun Creative a réagi de manière très transparente et proactive. En l'espace de quelques semaines, ils ont déployé d'importantes mises à jour avec un nouveau niveau de tutoriel, un rééquilibrage complet du début de partie ou encore une amélioration de la réactivité et de la fluidité des combats.Qu'est-ce qui dérange dans ce jeu ? Les loups tout d'abord vous chargent de face de manière incompréhensible, vous les frappez et ils vous mordent par derrière. Ensuite, les achats chez le forgeron sont assez peu clairs et il arrive que les objets demandés ne se chargent tout simplement pas. En plus, le forgeron a une limite d’argent (par jour), et les marchands n’achètent pas d’armes. Par ailleurs, la gestion de la mine est délicate : Les ennemis ne creusent pas, ils sortent, ils tuent le chef de la mine et la tâche semble terminée. Vous décidez de nettoyer la mine malgré tout (l’expérience est importante), vous la parcourez dix fois, mais vous ne trouvez toujours pas le dernier broyeur (selon le jeu, il est là, car il ne veut pas vous laisser accéder au niveau souterrain avec le message « vous devez d’abord nettoyer la mine »). Les cannibales et, en général, la plupart des personnages vous attaquent en groupe ; Au début, vous en voyez cinq, vous en tuez quatre et le cinquième est introuvable. Pourtant, vous entendez dire qu'il est quelque part, alors vous levez les yeux et le voyez debout sur un rocher. Impossible de le tuer, alors ! Les capacités du personnage principal sont à étoffer, comme si un héros censé sauver le monde était incapable de sauter sur un rocher ?! Dans le village souterrain, nous sommes tombés dans la rivière entre une pierre et une passerelle. Il était impossible de remonter et, même avec le meilleur équipement possible. C'est la même chose pour la descente des collines : on descend tranquillement et soudain, on se rend compte que le personne a décidé de sauter sur la pierre un mètre plus bas. Mais comme on pouvait s'y attendre, il tombe deux mètres plus loin, rate la pierre et chute soit de plusieurs mètres, soit directement dans l'abîme. Enfin, notez qu'il faut tirer pleinement parti des trois vies : ne vous attardez pas sur les événements tragiques du monde lorsque vous peinez à faire avancer les jours – améliorez les caractéristiques de votre personnage et vous verrez que vous pourrez bientôt explorer la moitié de la carte avant de mourir.Kromlech n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains : il demande de l'investissement, accepte mal l'erreur et demande d'aimer la mécanique de die and retry Si vous aimez l'univers de Conan, les ambiances celtiques et les jeux qui ne vous prennent pas par la main, l'achat en Early Access est déjà largement justifiable, d'autant que le studio montre un suivi exemplaire pour peaufiner son bébé d'ici sa sortie définitive.