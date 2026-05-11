Riven est le deuxième chapitre d'une trilogie qui a secoué les amateurs d'aventures graphiques de la fin des années 90. Inutile de dire qu'à l'annonce de son remake, les joueurs étaient fortement partagés entre ceux qui avaient hâte de mettre la main dessus et ceux qui craignaient le pire après les adaptations/conversions plus ou moins réussis du Myst original ces dernières années. Heureusement, le remake de Riven a su capturer l'essence du titre original et la présenter dans la nouvelle version. Si vous n'avez jamais parcouru le titre original, sachez que son développeur Cyan Worlds, dirigé par les deux frères Miller, a lancé le jeu original en 1997 sur PC sous le titre Riven : The Sequel to Myst, le chapitre qui (selon beaucoup) est le meilleur de toute la trilogie. De nos jours : Rand Miller a voulu proposer un remake de son œuvre et, heureusement, nous sommes là aujourd'hui pour en parler. En parlant d'intrigue, sans trop spoiler, on peut dire que Riven commence exactement là où les événements de Myst se sont terminés avec le protagoniste restant le Voyageur et qu'il retrouve dans Riven. Cela ne change donc pas notre objectif et notre objectif ultime : comprendre ce qui est arrivé à ce monde en déclin et maintenant au bord de l'effondrement et, surtout, comprendre comment arrêter Gehn , le méchant de la situation que vous allez apprends vite à haïr. Nous ne parlerons pas davantage de l'intrigue car nous ne voulons pas réactiver des souvenirs endormis ou gâcher quoi que ce soit d'autre mais nous préférons nous concentrer sur les émotions ressenties en parcourant à nouveau ces terres virtuelles mais magiques et mystérieuses comme peu d'autres.Riven était l'un de ces titres qui, avant beaucoup d'autres, ont introduit ce que l'on peut appeler un récit environnemental où c'est le monde du jeu qui vous raconte l'histoire du monde du jeu avec des situations, des lieux, des états de bâtiments et divers éléments. C'est la même philosophie que Hidetaka Miyazaki a reprise dans les différents Souls et l'a fait sienne. Ce remake propulsé par l'Unreal Engine 5 a réussi à retrouver les atmosphères du passé et à les rendre actuelles et modernes, réussissant à maintenir le caractère sacré de la production originale mais, en même temps, à la transporter jusqu'à nos jours. Avant de parler du gameplay, nous souhaitons vous rappeler que Riven est localisé en français (au niveau des textes seulement) et que la traduction est excellente. Le gameplay de Riven est connu pour ses énigmes complexes et son exploration environnementale, et le remake ne fait pas exception. Chaque puzzle est soigneusement conçu pour s'intégrer parfaitement au monde du jeu, demandant au joueur d'observer attentivement et de réfléchir de manière critique. Le remake introduit un certain nombre d'améliorations de la qualité de vie, telles qu'une interface utilisateur plus intuitive et des options de sauvegarde plus fréquentes, qui rendent l'expérience moins frustrante sans compromettre la difficulté des énigmes. La carte a été étendue avec de nouvelles zones à explorer, ajoutant ainsi davantage de défis et de secrets à découvrir.Riven est un jeu qui récompense la curiosité et l'exploration, et ce remake développe cela encore davantage, chaque coin de l'île cachant des indices cruciaux. Le remake améliore l'interactivité des objets et des mécanismes, rendant le processus de découverte et de résolution d'énigmes plus satisfaisant. Nous avons apprécié le fait que ce remake n'est pas une copie conforme du titre original mais de nombreuses énigmes ont été modifiées et adaptées et cela fait du nouveau Riven presque un nouveau titre. Si vous avez joué au titre original, vous trouverez de nombreuses petites différences dans ce nouveau remake : dans un certain sens, vous vous sentirez chez vous même si vous réalisez que tout autour de vous n'est pas exactement comme vous vous en souveniez... comme si vous alliez vivre un impression continue de déjà-vu. Riven est connu pour être un jeu d’aventure stimulant, et le remake est à la hauteur de cette réputation. Cependant, les options d'assistance et les suggestions facultatives rendent le titre accessible même aux nouveaux venus dans le genre. La possibilité de consulter les indices et d'obtenir une aide contextuelle permet aux joueurs de surmonter les moments les plus frustrants sans avoir à recourir à des solutions externes. Cet équilibre entre défi et accessibilité signifie que le remake de Riven peut être apprécié aussi bien par les vétérans que par les nouveaux arrivants. La manette DualSense est utilisée avec discrétion mais efficacité, notamment grâce à un retour haptique subtil lors de l'interaction avec les mécanismes et les objets.Le secteur artistique du remake de Riven est tout simplement spectaculaire. Chaque zone de l'île a été reconstruite avec une attention obsessionnelle aux détails, en conservant le design original mais avec des graphismes modernes qui exploitent pleinement le potentiel d' Unreal Engine 5 . Les textures haute définition, les effets de lumière et les animations très fluides rendent l'expérience visuelle immersive et époustouflante. La fidélité visuelle du remake permet aux joueurs d'apprécier véritablement l'architecture unique et l'atmosphère mystérieuse de Riven, transformant chaque écran en œuvre d'art. Riven fonctionne très bien sur PlayStation 5 grâce à une excellente optimisation. Les temps de chargement sont minimes et le jeu ne souffre pas de ralentissements même dans les zones les plus complexes. Les animations des personnages et des machines sont également excellentes et réalistes et détaillées, même si le meilleur est donné par les décors et les champs ouverts. La prise en charge du Ray Tracing enrichit l'expérience, mais fait chuter le nombre d'images à 30 fps ; désactivé, le jeu tourne à 60 images par seconde. La PS5 Pro est également prise en charge, et les améliorations en résolution et en qualité d'image sont flagrantes surtout si vous utilisez un casque PSVR 2. La composante musicale est un autre point fort du remake. La bande originale de Robyn Miller a été réarrangée et réenregistrée , conservant l'atmosphère envoûtante et atmosphérique du jeu original. Les effets sonores sont également excellents et aident réellement à immerger le joueur dans l'univers du jeu.Le remake de Riven est un hommage extraordinaire à l'un des jeux d'aventure les plus appréciés de tous les temps. Cyan Worlds a mis beaucoup de soin dans la réalisation du jeu et la façon dont ils ont pu transporter Riven jusqu'à nos jours sans le déformer mais, en fait, en l'améliorant davantage grâce aux nouvelles technologies.