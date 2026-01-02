D'une durée de seulement deux heures et fortement influencé par Half-Life 2, le premier Industria donnait l'impression d'être un FPS à petit budget, proche d'une démo technique. Industria 2 souligne à quel point le premier opus était novateur, la suite apparaissant comme une version largement améliorée. Il s'agit d'un survival horror à la conception assez simple. Quant à l'intrigue, elle fait suite au premier Industria qui débutait dans le Berlin de la Guerre froide, le jour de la chute du Mur. Notre héroïne se trouvait du côté soviétique, où Walter, son mari et grand scientifique, active une mystérieuse machine qui le transporte dans un univers parallèle. Nora tente de le suivre, pénétrant dans ce monde alternatif, un Berlin dystopique et en ruines. Là, elle découvrira qu'une IA, ATLAS, a pris le contrôle du monde. La fin du premier Industria a rapproché Nora de Walter, aboutissant à une révélation brutale : son mari aurait voulu quitter son corps et fusionner avec le réseau ATLAS pour combattre l'IA (qu'il avait lui-même créée dans notre monde). La suite reprend presque immédiatement après la fin du premier jeu, et nous remet aux commandes de Nora. L'héroïne cherche désormais à localiser Walter et à retourner dans son monde. Elle rencontrera bientôt Marlène, membre de la Résistance, qui, elle aussi, tente de retrouver Nora. Nous n'entrerons pas davantage dans les détails de l'intrigue, car Industria 2 propose un scénario qui se veut complexe mais qui, au final, se révèle indifférent et pauvre en informations. Au moins, la présence assez fréquente de Marlène est agréable, grâce à son optimisme et à l'image réconfortante de soutien mutuel qu'elle affiche avec Nora – même si ce dernier point ne concerne que le scénario, car en termes de gameplay, son rôle est assez limité.L'équipe de développement réussit particulièrement bien à créer un environnement de survie imprégné d'horreur. La grande majorité des environnements nous plongent dans des espaces clos, généralement des usines et parfois des maisons délabrées. L'éclairage tamisé, où l'obscurité est… totale, contribue à créer une atmosphère claustrophobique parfaitement maîtrisée. Bien que le son soit parfois problématique (il arrive que le bruit ambiant disparaisse complètement), lorsqu'il fonctionne correctement, l'atmosphère horrifique est renforcée. Il convient de préciser que la plupart des dangers proviennent de robots mortels errants. Étant donné la vulnérabilité de Nora et ses munitions limitées, le bruit de pas métalliques suffit à instaurer une angoisse sourde. Le design des robots est soigné et relativement original, avec des formes véritablement menaçantes. Certes, leur variété est assez restreinte, mais compte tenu de la durée de vie du jeu (à peine cinq heures), ce n'est pas vraiment un défaut. Pour les affronter, Nora est armée d'un pied-de-biche et d'armes classiques (pistolet, fusil à pompe, mitrailleuse, fusil d'assaut), chacune pouvant être considérablement améliorée. Au début de l'aventure, trouver des munitions relève du miracle, ce qui renforce l'atmosphère horrifique. Chaque balle doit être mûrement réfléchie et la précision est primordiale. Compte tenu des espaces confinés où se déroule l'action, de la vulnérabilité du protagoniste et du système de visée, certes peu intuitif (un bouton pour viser au jugé et un autre pour utiliser la lunette), chaque affrontement peut faire monter la tension de façon spectaculaire.Par la suite, les munitions et les matériaux de base se font plus abondants, ce qui met davantage l'accent sur l'action, précisément là où il est nécessaire d'augmenter la cadence et d'éviter la fatigue. Le jeu ne se transforme jamais en un titre d'action pur et dur, et il faut toujours compter ses balles, mais au moins, à partir du milieu du jeu, on commence à être moins avare de munitions. Quant à l'aspect horrifique, l'équipe de développement, consciente de ses contraintes budgétaires, a créé des situations soigneusement mises en scène, faisant apparaître astucieusement les ennemis à différents moments, de sorte que le sentiment de menace et de danger imprévisible augmente fortement. Avec une forte composante survie, Industria 2 propose également un système d'artisanat classique, permettant de fabriquer des munitions et des grenades. Sans surprendre le joueur sur ce point, il évite de complexifier inutilement le gameplay, offrant les éléments nécessaires pour que la recherche de matières premières dans chaque zone ait un réel intérêt. Ce qui manque, ce sont les deux combats de boss, totalement superficiels et sans intérêt, ainsi que les affrontements avec les soldats humains. Ces ennemis ne font que révéler la piètre IA du jeu, contrairement aux ennemis robotiques qui se comportent comme des zombies, ce qui se justifie en partie par l'histoire. Heureusement, les affrontements avec les humains sont extrêmement rares.Pour ce qui est des points négatifs d'Industria 2, bien que, comme nous l'avons mentionné, le jeu parvienne à créer une atmosphère horrifique, on remarque assez rapidement certains éléments qui témoignent des ressources limitées de l'équipe de développement. Le signe le plus flagrant concerne le nombre restreint de zones extérieures, dont l'absence serait préférable, tant la baisse de qualité est manifeste. Bien que les intérieurs soient visuellement plus réussis, le recyclage excessif d'éléments identiques (chaises, podiums, etc.) crée une forte impression de déjà-vu. De plus, l'aspect vide de nombreux espaces n'arrange rien. Enfin, il convient de mentionner qu'Industria 2 souffre actuellement de divers problèmes techniques, qui peuvent parfois rendre le jeu injouable. Lors de notre partie, nous avons dû recommencer un acte entier sur trois car le bouton d'inventaire ne fonctionnait plus. Parfois, nous ne pouvions pas interagir avec les personnages ou des objets disparaissaient de l'inventaire, nous obligeant à recharger une sauvegarde précédente. Il est clair qu'il y a encore du travail à faire pour peaufiner tout ça et avant que le jeu ne puisse sortir sur consoles, cependant des patchs sont prévus à intervalles réguliers.Si l'on choisit de serrer les dents et de passer outre les faiblesses du titre, nous pensons que l'on trouvera des preuves démontrant que les créateurs avaient effectivement des raisons d'insister pour créer une suite d'Industria. Il est possible que l'instinct de survie et la sensation quasi-suffocante des espaces clos, combinés à la présence menaçante d'entités robotiques, vous absorbent, du moins jusqu'à ce que vous rencontriez un nouveau problème technique...