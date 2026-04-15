La cyberrÃ©silience nâ€™est plus un coÃ»t informatique, mais un enjeu dâ€™autodÃ©fense Ã©conomique

PubliÃ© le 27/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiquÃ© de presse et ne reflÃ¨te en rien l'opinion de la rÃ©daction.
La cybercriminalitÃ© est devenue un risque Ã©conomique
En Belgique, la cybercriminalitÃ© est passÃ©e du statut de risque technique Ã celui de risque Ã©conomique. Ce qui semblait autrefois concerner principalement les grandes entreprises internationales touche aujourdâ€™hui tout autant les PME, les hÃ´pitaux, les entreprises industrielles, les acteurs de la logistique, les administrations locales et les prestataires de services professionnels.
Il ne sâ€™agit pas dâ€™un phÃ©nomÃ¨ne de mode, mais dâ€™une Ã©volution structurelle. En 2025, le nombre dâ€™incidents cyber signalÃ©s a augmentÃ© de prÃ¨s de 70 %. Ce chiffre mÃ©rite toutefois dâ€™Ãªtre nuancÃ©. Les incidents sont aujourdâ€™hui mieux recensÃ©s et plus rapidement dÃ©clarÃ©s, mais leur impact rÃ©el est probablement encore plus important, de nombreuses entreprises prÃ©fÃ©rant ne pas rendre publics les incidents dont elles sont victimes, par crainte dâ€™atteintes Ã leur rÃ©putation.
Lâ€™Ã©volution la plus marquante rÃ©side surtout dans la transformation profonde du profil de la cybercriminalitÃ©. Les cybercriminels ne ciblent plus nÃ©cessairement les plus grandes entreprises, mais recherchent avant tout le chemin le plus rapide vers la rentabilitÃ© financiÃ¨re. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment pour cette raison que les PME belges se retrouvent de plus en plus dans leur ligne de mire.
Les cibles ne sont plus les plus grandes entreprises, mais les plus vulnÃ©rables
De nombreuses entreprises ne disposent tout simplement pas des mÃªmes Ã©quipes IT spÃ©cialisÃ©es, des mÃªmes budgets ni des mÃªmes couches de sÃ©curitÃ© que les grandes multinationales. Dans le mÃªme temps, leurs activitÃ©s quotidiennes sont devenues toujours plus dÃ©pendantes des systÃ¨mes numÃ©riques : planification de production, logiciels logistiques, plateformes ERP, dossiers patients, facturation ou donnÃ©es clients.
Cette dÃ©pendance rend certains secteurs particuliÃ¨rement vulnÃ©rables aux perturbations. Une entreprise logistique privÃ©e de systÃ¨me de planification se retrouve paralysÃ©e. Une sociÃ©tÃ© industrielle qui perd lâ€™accÃ¨s Ã ses systÃ¨mes opÃ©rationnels ne produit plus. Un hÃ´pital sans accÃ¨s aux dossiers mÃ©dicaux bascule immÃ©diatement en gestion de crise. Pour les cybercriminels, cette interruption dâ€™activitÃ© est devenue un vÃ©ritable modÃ¨le Ã©conomique.
Par ailleurs, lâ€™image classique du Â« hacker hollywoodien Â» infiltrant pendant des mois une multinationale correspond de moins en moins Ã la rÃ©alitÃ©. La cybercriminalitÃ© moderne fonctionne dÃ©sormais largement de maniÃ¨re automatisÃ©e et Ã lâ€™Ã©chelle industrielle.
Les cyberattaques sont devenues une criminalitÃ© de masse
GrÃ¢ce Ã lâ€™intelligence artificielle, les groupes cybercriminels diffusent aujourdâ€™hui massivement des e-mails de phishing, testent automatiquement des mots de passe volÃ©s et analysent en permanence les logiciels vulnÃ©rables. Ces opÃ©rations sont menÃ©es simultanÃ©ment contre des milliers dâ€™organisations. Les cyberattaques relÃ¨vent ainsi de moins en moins du travail de prÃ©cision et de plus en plus dâ€™une logique de volume.
Lâ€™idÃ©e selon laquelle une entreprise serait Â« trop petite Â» ou Â« trop peu connue Â» pour Ãªtre ciblÃ©e nâ€™a donc plus aucun fondement. Les cybercriminels nâ€™ont mÃªme plus besoin de connaÃ®tre lâ€™entreprise. Un seul collaborateur cliquant sur un e-mail frauduleux ou un seul systÃ¨me insuffisamment sÃ©curisÃ© peut suffire.
Dans le mÃªme temps, il devient de plus en plus difficile de dÃ©tecter les fraudes. LÃ oÃ¹ les e-mails de phishing Ã©taient autrefois souvent maladroits, ils sont aujourdâ€™hui rÃ©digÃ©s de maniÃ¨re professionnelle et sont quasiment impossibles Ã distinguer des communications lÃ©gitimes. Lâ€™intelligence artificielle renforce encore cette crÃ©dibilitÃ©. Le facteur humain reste dÃ¨s lors une vulnÃ©rabilitÃ© majeure, non pas parce que les collaborateurs seraient nÃ©gligents, mais parce que la cybercriminalitÃ© devient toujours plus sophistiquÃ©e.
Les dommages les plus importants proviennent de lâ€™interruption des activitÃ©s
De nombreuses entreprises associent encore principalement les cyberincidents aux fuites de donnÃ©es. En rÃ©alitÃ©, les consÃ©quences les plus lourdes se situent souvent ailleurs : dans le chaos opÃ©rationnel.
Lorsque la production sâ€™arrÃªte, que la facturation est bloquÃ©e, que les livraisons prennent du retard ou que les dossiers clients deviennent inaccessibles, les pertes Ã©conomiques sont immÃ©diates. Dans le mÃªme temps, la pression exercÃ©e par les clients, fournisseurs, actionnaires et mÃ©dias sâ€™intensifie. Pour beaucoup dâ€™entreprises, le vÃ©ritable coÃ»t rÃ©side donc moins dans le piratage lui-mÃªme que dans les perturbations qui en dÃ©coulent.
Câ€™est pourquoi les premiÃ¨res 24 heures suivant un incident cyber sont souvent dÃ©cisives. Il est prouvÃ© que les entreprises ayant anticipÃ© les procÃ©dures, les responsabilitÃ©s et les dispositifs dâ€™assistance externe se rÃ©tablissent plus rapidement.
La prÃ©paration devient un avantage concurrentiel
Cette prÃ©paration ne doit pas nÃ©cessairement Ãªtre extrÃªmement complexe. Les mesures de base continuent aujourdâ€™hui encore Ã faire une diffÃ©rence considÃ©rable : authentification multifactorielle, mots de passe robustes, sauvegardes correctement gÃ©rÃ©es, mises Ã jour logicielles rÃ©guliÃ¨res et sensibilisation ciblÃ©e au phishing et Ã la fraude.
Mais lâ€™anticipation organisationnelle devient tout aussi cruciale. Qui prend les dÃ©cisions pendant un incident ? Quels systÃ¨mes doivent Ãªtre prioritaires ? Quel partenaire IT externe, avocat ou expert en communication de crise faut-il contacter ? Les organisations qui ne commencent Ã se poser ces questions quâ€™une fois leurs systÃ¨mes paralysÃ©s perdent un temps prÃ©cieux.
Les cyberassurances voient elles aussi leur rÃ´le Ã©voluer en profondeur. Les polices cyber modernes sont de moins en moins de simples produits de couverture financiÃ¨re et de plus en plus de vÃ©ritables outils de gestion de crise. Elles offrent aux entreprises un accÃ¨s Ã des services dâ€™investigation numÃ©rique (forensic dans le jargon cyber), dâ€™accompagnement juridique, de communication de crise et dâ€™assistance spÃ©cialisÃ©e en cas dâ€™attaque par ransomware.
En parallÃ¨le, lâ€™Europe accentue la pression rÃ©glementaire. Avec des dispositifs comme NIS2, la cyberrÃ©silience devient de moins en moins optionnelle. Clients, fournisseurs et investisseurs exigent eux aussi de plus en plus souvent des garanties tangibles quant au niveau de cybersÃ©curitÃ© des entreprises.
La rÃ©silience numÃ©rique devient une rÃ©silience Ã©conomique
La cybersÃ©curitÃ© Ã©volue ainsi dâ€™un simple poste de dÃ©pense informatique vers un pilier de la rÃ©silience Ã©conomique et de la compÃ©titivitÃ© des entreprises.
La vÃ©ritable question nâ€™est donc plus de savoir si les entreprises belges seront un jour confrontÃ©es Ã la cybercriminalitÃ©. La question est dÃ©sormais de savoir quelles organisations comprennent dÃ©jÃ que la rÃ©silience numÃ©rique est devenue aussi essentielle que la santÃ© financiÃ¨re ou la continuitÃ© opÃ©rationnelle.
Par Marco Salvatore - Expert en cybersecuritÃ©, AON Belgium
En Belgique, la cybercriminalitÃ© est passÃ©e du statut de risque technique Ã celui de risque Ã©conomique. Ce qui semblait autrefois concerner principalement les grandes entreprises internationales touche aujourdâ€™hui tout autant les PME, les hÃ´pitaux, les entreprises industrielles, les acteurs de la logistique, les administrations locales et les prestataires de services professionnels.
Il ne sâ€™agit pas dâ€™un phÃ©nomÃ¨ne de mode, mais dâ€™une Ã©volution structurelle. En 2025, le nombre dâ€™incidents cyber signalÃ©s a augmentÃ© de prÃ¨s de 70 %. Ce chiffre mÃ©rite toutefois dâ€™Ãªtre nuancÃ©. Les incidents sont aujourdâ€™hui mieux recensÃ©s et plus rapidement dÃ©clarÃ©s, mais leur impact rÃ©el est probablement encore plus important, de nombreuses entreprises prÃ©fÃ©rant ne pas rendre publics les incidents dont elles sont victimes, par crainte dâ€™atteintes Ã leur rÃ©putation.
Lâ€™Ã©volution la plus marquante rÃ©side surtout dans la transformation profonde du profil de la cybercriminalitÃ©. Les cybercriminels ne ciblent plus nÃ©cessairement les plus grandes entreprises, mais recherchent avant tout le chemin le plus rapide vers la rentabilitÃ© financiÃ¨re. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment pour cette raison que les PME belges se retrouvent de plus en plus dans leur ligne de mire.
Les cibles ne sont plus les plus grandes entreprises, mais les plus vulnÃ©rables
De nombreuses entreprises ne disposent tout simplement pas des mÃªmes Ã©quipes IT spÃ©cialisÃ©es, des mÃªmes budgets ni des mÃªmes couches de sÃ©curitÃ© que les grandes multinationales. Dans le mÃªme temps, leurs activitÃ©s quotidiennes sont devenues toujours plus dÃ©pendantes des systÃ¨mes numÃ©riques : planification de production, logiciels logistiques, plateformes ERP, dossiers patients, facturation ou donnÃ©es clients.
Cette dÃ©pendance rend certains secteurs particuliÃ¨rement vulnÃ©rables aux perturbations. Une entreprise logistique privÃ©e de systÃ¨me de planification se retrouve paralysÃ©e. Une sociÃ©tÃ© industrielle qui perd lâ€™accÃ¨s Ã ses systÃ¨mes opÃ©rationnels ne produit plus. Un hÃ´pital sans accÃ¨s aux dossiers mÃ©dicaux bascule immÃ©diatement en gestion de crise. Pour les cybercriminels, cette interruption dâ€™activitÃ© est devenue un vÃ©ritable modÃ¨le Ã©conomique.
Par ailleurs, lâ€™image classique du Â« hacker hollywoodien Â» infiltrant pendant des mois une multinationale correspond de moins en moins Ã la rÃ©alitÃ©. La cybercriminalitÃ© moderne fonctionne dÃ©sormais largement de maniÃ¨re automatisÃ©e et Ã lâ€™Ã©chelle industrielle.
Les cyberattaques sont devenues une criminalitÃ© de masse
GrÃ¢ce Ã lâ€™intelligence artificielle, les groupes cybercriminels diffusent aujourdâ€™hui massivement des e-mails de phishing, testent automatiquement des mots de passe volÃ©s et analysent en permanence les logiciels vulnÃ©rables. Ces opÃ©rations sont menÃ©es simultanÃ©ment contre des milliers dâ€™organisations. Les cyberattaques relÃ¨vent ainsi de moins en moins du travail de prÃ©cision et de plus en plus dâ€™une logique de volume.
Lâ€™idÃ©e selon laquelle une entreprise serait Â« trop petite Â» ou Â« trop peu connue Â» pour Ãªtre ciblÃ©e nâ€™a donc plus aucun fondement. Les cybercriminels nâ€™ont mÃªme plus besoin de connaÃ®tre lâ€™entreprise. Un seul collaborateur cliquant sur un e-mail frauduleux ou un seul systÃ¨me insuffisamment sÃ©curisÃ© peut suffire.
Dans le mÃªme temps, il devient de plus en plus difficile de dÃ©tecter les fraudes. LÃ oÃ¹ les e-mails de phishing Ã©taient autrefois souvent maladroits, ils sont aujourdâ€™hui rÃ©digÃ©s de maniÃ¨re professionnelle et sont quasiment impossibles Ã distinguer des communications lÃ©gitimes. Lâ€™intelligence artificielle renforce encore cette crÃ©dibilitÃ©. Le facteur humain reste dÃ¨s lors une vulnÃ©rabilitÃ© majeure, non pas parce que les collaborateurs seraient nÃ©gligents, mais parce que la cybercriminalitÃ© devient toujours plus sophistiquÃ©e.
Les dommages les plus importants proviennent de lâ€™interruption des activitÃ©s
De nombreuses entreprises associent encore principalement les cyberincidents aux fuites de donnÃ©es. En rÃ©alitÃ©, les consÃ©quences les plus lourdes se situent souvent ailleurs : dans le chaos opÃ©rationnel.
Lorsque la production sâ€™arrÃªte, que la facturation est bloquÃ©e, que les livraisons prennent du retard ou que les dossiers clients deviennent inaccessibles, les pertes Ã©conomiques sont immÃ©diates. Dans le mÃªme temps, la pression exercÃ©e par les clients, fournisseurs, actionnaires et mÃ©dias sâ€™intensifie. Pour beaucoup dâ€™entreprises, le vÃ©ritable coÃ»t rÃ©side donc moins dans le piratage lui-mÃªme que dans les perturbations qui en dÃ©coulent.
Câ€™est pourquoi les premiÃ¨res 24 heures suivant un incident cyber sont souvent dÃ©cisives. Il est prouvÃ© que les entreprises ayant anticipÃ© les procÃ©dures, les responsabilitÃ©s et les dispositifs dâ€™assistance externe se rÃ©tablissent plus rapidement.
La prÃ©paration devient un avantage concurrentiel
Cette prÃ©paration ne doit pas nÃ©cessairement Ãªtre extrÃªmement complexe. Les mesures de base continuent aujourdâ€™hui encore Ã faire une diffÃ©rence considÃ©rable : authentification multifactorielle, mots de passe robustes, sauvegardes correctement gÃ©rÃ©es, mises Ã jour logicielles rÃ©guliÃ¨res et sensibilisation ciblÃ©e au phishing et Ã la fraude.
Mais lâ€™anticipation organisationnelle devient tout aussi cruciale. Qui prend les dÃ©cisions pendant un incident ? Quels systÃ¨mes doivent Ãªtre prioritaires ? Quel partenaire IT externe, avocat ou expert en communication de crise faut-il contacter ? Les organisations qui ne commencent Ã se poser ces questions quâ€™une fois leurs systÃ¨mes paralysÃ©s perdent un temps prÃ©cieux.
Les cyberassurances voient elles aussi leur rÃ´le Ã©voluer en profondeur. Les polices cyber modernes sont de moins en moins de simples produits de couverture financiÃ¨re et de plus en plus de vÃ©ritables outils de gestion de crise. Elles offrent aux entreprises un accÃ¨s Ã des services dâ€™investigation numÃ©rique (forensic dans le jargon cyber), dâ€™accompagnement juridique, de communication de crise et dâ€™assistance spÃ©cialisÃ©e en cas dâ€™attaque par ransomware.
En parallÃ¨le, lâ€™Europe accentue la pression rÃ©glementaire. Avec des dispositifs comme NIS2, la cyberrÃ©silience devient de moins en moins optionnelle. Clients, fournisseurs et investisseurs exigent eux aussi de plus en plus souvent des garanties tangibles quant au niveau de cybersÃ©curitÃ© des entreprises.
La rÃ©silience numÃ©rique devient une rÃ©silience Ã©conomique
La cybersÃ©curitÃ© Ã©volue ainsi dâ€™un simple poste de dÃ©pense informatique vers un pilier de la rÃ©silience Ã©conomique et de la compÃ©titivitÃ© des entreprises.
La vÃ©ritable question nâ€™est donc plus de savoir si les entreprises belges seront un jour confrontÃ©es Ã la cybercriminalitÃ©. La question est dÃ©sormais de savoir quelles organisations comprennent dÃ©jÃ que la rÃ©silience numÃ©rique est devenue aussi essentielle que la santÃ© financiÃ¨re ou la continuitÃ© opÃ©rationnelle.
Par Marco Salvatore - Expert en cybersecuritÃ©, AON Belgium