Magic Exposure 2 fait suite au premier opus en reprenant le quotidien mouvementé de Bianca, une héroïne évoluant dans un monde peuplé de personnages anthropomorphes (des animaux humanisés particulièrement mignons). L'histoire commence alors que Bianca tente de se remettre de sa rupture douloureuse avec son ex-petite amie, Erika. Alors que sa vie sentimentale est au point mort, le fantastique s'immisce à nouveau dans son quotidien avec l'apparition d'un deuxième appareil photo magique. Pour pimenter le tout, une nouvelle étudiante fait son entrée : Lúcia, la très sérieuse et charismatique présidente du conseil des élèves. Bianca se retrouve alors face à un dilemme : tenter de recoller les morceaux et raviver la flamme avec Erika, ou tourner la page pour explorer une idylle naissante avec la mystérieuse Lúcia ? Ne vous attendez pas à des phases d'action ou de plateforme, Magic Exposure 2 est un Visual Novel traditionnel. L'aventure est condensée et compte environ 15 000 mots. C'est un format idéal pour une session de lecture rapide (comptez environ 1 à 2 heures pour en faire le tour), même si hélas le jeu est resté intégralement en anglais. Le gameplay repose exclusivement sur des décisions textuelles cruciales à des moments clés. Ce sont vos réponses qui orienteront Bianca vers l'une des deux prétendantes.Le titre intègre toutes les fonctionnalités modernes indispensables du genre : sauvegarde/chargement rapide, mode avance automatique ("auto-advance") et une option pour passer rapidement le texte déjà lu ("skip"). Vos choix permettent de débloquer des illustrations exclusives (CG) mettant en scène les moments forts et romantiques de l'intrigue. C'est une signature bien connue des productions éditées par Eastasiasoft : le jeu fait le bonheur des amateurs de Platines et de Succès faciles. Si vous utilisez la fonction "Skip" pour passer les dialogues, le trophée Platine (sur PlayStation) peut être obtenu en à peine 2 minutes ! Il suffit de faire une première partie en choisissant systématiquement la première option de dialogue, puis une seconde partie avec la deuxième option pour débloquer toutes les fins et toutes les images de la galerie. Côté technique, le design des personnages anthropomorphes est soigné, coloré et très mignon, après il ne faut pas trop en demander sur la précision des décors. Cela étant, proposé à moins de 5 euros, le rapport qualité/prix est très honnête pour les amateurs de romans graphiques. Aucune traduction française n'est disponible, ce qui peut freiner ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. De plus, le concept de l'appareil photo magique sert de prétexte au scénario mais n'apporte pas de mécanique de gameplay interactive (comme de la vraie photographie).Magic Exposure 2 est un petit visual novel sans prétention qui remplit parfaitement son cahier des charges. Si vous cherchez une histoire interactive longue et complexe, passez votre chemin. En revanche, si vous aimez les récits romantiques et mignons (style Yuri), que vous appréciez l'esthétique "furry/anthropomorphe" soft, ou que vous cherchez simplement à gonfler votre score de trophées à moindre coût, c'est un petit titre très sympathique pour s'occuper le temps d'une soirée.