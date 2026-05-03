Taro Miyao adopte un chat ?! tome 1

Taro Miyao adopte un chat (Miyaou Tarou ga Neko wo Kau Nante) est une série en quatre tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Taro Miyao est un romancier, admirateur de Machiavel, et reprenant son "La fin justifie les moyens". C'est donc pour cela qu'il ne s'entoure que de gens qui peuvent lui apporter un intérêt, un peu à l'image de la dame riche chez qui il va de temps en temps, et cette dernière a l'habitude de lui offrir des cadeaux. Et c'est quand elle va lui proposer un chat que les choses vont changer pour lui. Un chat ? Cette créature souveraine et capricieuse ? Non, ce serait trop de travail de s'en occuper. Mais quand le chat en question lui appuie sur les épaules avec ses coussinets, toutes ses douleurs s'envolent. Ce chat EST utile !! Il va donc prendre le chat chez lui, mais il va vite découvrir que c'est plutôt lui qui est chez le chat...Voici le nouveau manga de l'auteur de "Excuse me Dentist, It's Touching Me !", une histoire que seul quelqu'un qui subit quotidiennement les assauts d'un chat pourrait écrire, et elle est hilarante du début à la fin. Le protagoniste, pas vraiment doué pour les relations humaines, adopte un chat (pour soulager ses épaules raides) et, sans s'en rendre compte, il est devenu son esclave. On reste très clairement sur de la comédie barrée remplie de personnages tous plus bizarres les uns que les autres. Les amis de Taro le connaissent bien et sont bien conscients de comment il est (donc quand nous disions qu'il utilisait ses proches, c'est pas vraiment le cas puisqu'ils le savent). Il y a tout un délire autour de Taro qui veut "fonder une famille", à comprendre, s'entourer de gens à utiliser qui s'occuperont du chat en apportant chacun son truc, et rien qu'avec les personnages du tome 1, on a déjà une galerie bien étrange. Le visage inexpressif du chat est un peu inquiétant ! Les illustrations sont esthétiques, les gags sont percutants et la lecture est divertissante. Les humains parlent beaucoup dans leur tête, mais les chats, eux, ne parlent pas le langage humain et restent de purs animaux, ce qui est une idée charmante. On s'amuse beaucoup grâce aux situations familières vécues par les chats et leurs maîtres. Chaque épisode est riche en contenu. Il regorge de situations auxquelles les propriétaires de chats peuvent s'identifier, et les descriptions du comportement, des gestes et des expressions des chats sont très détaillées.C'est une histoire touchante qui raconte l'histoire d'un romancier socialement maladroit qui finit par vivre avec un chat et qui mûrit grâce à la bienveillance de son entourage. C'est aussi délirant que Excuse me Dentist, donc forcément, nous ne pouvons que le conseiller.Date de parution : 07 Mai 2026Editions : Mana Books