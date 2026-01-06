La Mémoire de Sage tome 1 : Le Maalkour

Au village d'Au-creux-des-Monts, la mort n'est pas synonyme de disparition définitive. Des "passeuses et passeurs de mémoires" ont pour noble mission de conter et de préserver les souvenirs de ceux qui s'éteignent, afin qu'ils continuent de vivre à travers l'esprit des vivants. C'est dans ce monde que grandit Enti, un jeune apprenti-passeur plein d'empathie. Mais le système a ses failles et ses zones d'ombre : certains membres de la communauté sont arbitrairement condamnés à l'oubli éternel par les adultes, sans que les plus jeunes n'en comprennent la raison. Tout bascule lorsque Sage, la Sapka (la protectrice) du village, se retrouve frappée par un mal incurable et mystérieux. Contre toute attente, les hautes instances lui refusent les rites traditionnels et la condamnent à mourir dans l'isolement et l'oubli le plus total. Refusant de cautionner cette injustice, Enti et ses amis décident de briser les tabous. Pour honorer Sage et sauver son histoire (ainsi que son précieux savoir), le petit groupe entame un voyage initiatique et périlleux vers les Hauts Plateaux, alors même qu'une terrible tempête déterre de vieux secrets enfouis depuis des décennies.Pour un premier album, le travail visuel est impressionnant. Le format généreux de près de 100 pages permet à Thanaël de déployer un univers d'heroic fantasy chaleureux et immersif. Le style est très orienté animation/jeunesse moderne, avec un character design expressif et attachant. Si nous avons pu noter ici et là de légères approximations dans certaines expressions faciales, l'ensemble reste d'une beauté et d'une efficacité redoutables. La mise en couleur joue un rôle narratif fort, alternant entre la douceur rassurante du village, la mélancolie des moments liés à la maladie, et la puissance des éléments lors de la tempête sur les plateaux. Ce qui fait la force de cet album, c'est la profondeur de ses sujets, traités à hauteur d'enfant mais sans aucune naïveté. La BD aborde frontalement la fin de vie, le souvenir et la manière dont une communauté gère la perte de ses aînés. C'est tendre, parfois poignant, mais jamais morbide. Le récit met en scène une jeunesse qui refuse d'obéir aveuglément à des traditions injustes et choisit de questionner le dogme des aînés. La série se démarque par sa modernité organique. L'écriture utilise de manière fluide la parité des fonctions (passeurs/passeuses) et intègre avec beaucoup de délicatesse et de naturel le début d'une romance entre deux garçons, ancrant l'album dans les valeurs de son époque.Un excellent lancement de saga. La Mémoire de Sage : Le Maalkour réussit le pari d'équilibrer l'aventure, l'humour, le mystère et l'émotion. En choisissant des thèmes universels et profonds, Thanaël et Genki offrent aux préadolescents une quête initiatique vibrante d'empathie.Date de parution : 30 Janvier 2026Editions : La Gouttière