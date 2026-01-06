Just Twilight tome 3





Just Twilight est un webtoon en 69 chapitres et en 2 saisons (1-30 puis 31-67) avec quelques histoires additionnelles (68-69). Yoon-yeong, une jeune fille franche et directe qui croit que ses études sont son seul espoir de survie, et Beom-jin, un élève à problèmes, objet de rumeurs malveillantes, semblent être deux personnes incompatibles, comme l'huile et l'eau. Pourtant, tout comme l'huile et l'eau peuvent se mélanger, ils se rencontrent par hasard et, finalement, lorsqu'ils confirment leurs sentiments réciproques, ils semblent ne faire qu'un. Mais leur idylle passagère est fragile, ballottée par les vents violents du destin. Elle, telle un typhon, vient bouleverser sa quiétude. « Il n'y a rien de bon à ce que nous devenions amis. » « Pourquoi ? À cause de tes rumeurs ? Je m'en fiche. » Doit-il la protéger ou la briser ? Submergé par des sentiments contradictoires, il réalise qu'il veut entrer dans son monde. Dans le monde de Yoon-yeong.Ce tome était quelque chose, les retrouvailles entre Joon-Yeong et Beom-jin était riche en émotions ! Les années ont passées, Joon-Yeong travaille désormais pour l'entreprise de la mère de Seung-Woon. Seung-Woon est toujours aussi amoureux qu'à l’époque de Joon-Yeong même si cette dernière a toujours été claire envers lui. On peut voir à quel point Seung-Woon est dépressif entre le fait qu'il soit amoureux de Joon-Yeong et avec sa mère la manipulatrice qui veut à tout prix le caser en vu d’un mariage… Normal qu’il pète les plombs ! Joon-Yeong doit se rendre à Busan pour le travail mais en arrivant là-bas elle ne s’attendait pas à tomber sur un fantôme du passé… Beom-jin en chair et en os mais il a changé de nom et il fait genre de ne pas la connaître ce qui a le don de l’agacer. Pourquoi a-t-il voulu dissimuler son identité ? Pourquoi fait-il mine de ne pas la reconnaître ? Joon-Yeong compte bien faire tout son possible pour se rapprocher de lui même si ce dernier reste froid au premier abord mais pas pour longtemps. Quand elle a failli se faire écraser, on voit bien à quel point il était inquiet, il l'aime toujours et ça se voit ! On comprend vite aussi que Beom-jin est devenu un homme d’affaires à la tête d’une entreprise qui a pas mal de problèmes. Ce tome marque un vrai tournant puisqu’il se déroule plusieurs années plus tard. Déjà, le lecteur sera soulagée que Joon-yeong ne finisse pas avec le fils de riche. Elle essaie enfin de le repousser, même si elle devrait couper définitivement les ponts. D’autant plus que son comportement devient franchement inquiétant. Il commence à avoir des attitudes presque obsessionnelles, et ça risque d’exploser — que ce soit contre elle ou contre lui. Ce saut dans le temps donne aussi plus de maturité à l’histoire. Elle a évolué. Elle est plus affirmée, plus consciente de ce qu’elle veut. En revanche, Beom-jin qui la repousse au nom de la “sécurité” ou de la protection… c’est frustrant. On comprend ses intentions, mais ça ralentit encore leur évolution au moment où tout pourrait enfin devenir simple.Un tome plus intense, avec des tensions qui montent clairement d’un cran. Nous avons très envie de voir comment tout ça va se résoudre.Date de parution : 12 Février 2026Editions : Michel Lafon